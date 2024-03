Méregdrága készülék szerepelt le a teszten: ezek a legjobb vérnyomásmérők 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magas vérnyomás nem csak férfidolog. A menopauza után a nőknél is nő a kockázata. A magas vérnyomás nem jár fájdalommal, de kezeletlenül életveszélyes lehet: fennáll az erek károsodásának, a szívinfarktusnak és a stroke-nak is a veszélye. A magas vérnyomás időben történő felismerésében segíthet az otthoni vérnyomásmérés is. Egy ingyenes terméktesztből kiderül, melyik termékre számíthatunk. Egyáltalán nem alap, hogy minden esetben megbízható, pontos eredményt olvashatunk le a kijelzőről.

11 márka 18 vérnyomásmérőjét tesztelte a Tudatot Vásárlók Egyesülete. A tesztelt termékek között csuklós (8 db) és felkaros (10 db) eszközöket is találunk. 3 fő szempont szerint vizsgálták a készülékeket: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pontosság és megbízhatóság számított bele legnagyobb arányban (60%-kal) a végeredménybe. A mérésekből az derült ki, hogy ha pontos és megbízható vérnyomásmérőt szeretnénk otthonra, alapos kutatómunkát kell végezzük vásárlás előtt. Ugyanis bőven akadnak termékek, amelyek közel sem pontosak, vagy éppen esetleges, hogy mikor, mit mutatnak. Az egyik legdrágább tesztelt termék a Boso medicus exclusive (átlagára 47 000 Ft) például meg se közelítette a pontosan mérendő értéket, ellenben ezt megbízhatóan és következetesen tette. Tehát bizton számíthatunk rá, hogy nem fog pontos értéket mutatni. De még a legpontosabb termékek sem voltak 100%-osan megbízhatóak. Ez csak annyit jelent, hogy otthoni állapotkövetésre természetesen megfelelnek, de nem érdemes azt gondolnunk, hogy pontos képalkotásra használhatjuk az ilyen készülékekkel mért eredményeket. Használat a mindennapok során Szakemberek és önkéntesek is értékelték, hogy mennyire egyszerű vagy éppen bonyolult a vérnyomásmérők beüzemelése, kezelése, a mérés lépései, a mandzsetta felhelyezése, a kijelző, gombok értelmezése vagy éppen a használati utasításban való tájékozódás. E szempontok szerint egyébként kifejezetten jól szerepeltek a vérnyomásmérők. A tapasztalatok szerint jellemzően felhasználóbarát készülékeket terveztek a gyártók. A Medisana BU 586 voice lógott ki leginkább a sorból, de még ezzel a termékkel is boldogultak azért a tesztelők. Hibaérzékenység Arra is kíváncsiak voltak, hogy mennyire mérnek pontosan helytelen használat esetén, illetve a sérülékenységüket is tesztelték ejtésvizsgálat keretében. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ez a vizsgálat azért is érdekes, mert otthoni körülmények között előfordulhat, hogy nem tökéletesen helyezzük fel a mandzsettát, vagy véletlenül elejtjük az eszközt. Kérdés, hogy még így is számíthatunk-e viszonylag pontos eredményre. Szerencsére kiderült, hogy találhatunk a boltok polcain strapabíró készüléket. Viszont van amelyik vérnyomásmérő kifejezetten érzékeny a helytelen használatra, illetve rosszul viseli, ha egyszer-egyszer kiesik a kezünkből. Ilyen például a Medisana BU 535 terméke, amely egyébként egy pontos, megbízható és jól használható otthoni vérnyomásmérő. A mindenki számára ingyenesen elérhető termékteszt a pontos teszteredményeken túl arról is részletes információkkal szolgál a vérnyomásmérők adatlapján, hogy milyen extra funkciókkal rendelkeznek, mik a pontos méreteik, súlyuk és hogy milyen elemekkel működtethetőek. A tesztelés idején a vizsgált termékek átlagára 10 000 Ft és 49 000 Ft között mozgott. Jó hír, hogy nem kell feltétlenül a legdrágább után nyúlnunk a boltban, hogy egy minden szempontból elfogadható teljesítményt nyújtó darabot vihessünk magunkkal haza. Az összpontszám alapján ezek a termékek érték el a legjobb eredményt: Omron RS4 - 64 pont, Ár: 33 000 Ft Medisana BU 535 - 62 pont, Ár: 16 000 Ft Veroval Compact felkaros - 62 pont, Ár: 16 000 Ft Omron RS7 Intelli IT - 62 pont, Ár: 49 000 Ft Visocor OM 60 - 60 pont, Ár: 16 000 Ft

