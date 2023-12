Lehetséges? Ezek a legjobb utolsó pillanatos, last minute karácsonyi ajándékok 2023-ban online

Óhatatlanul is előfordul, hogy a karácsony előtti hetekben nem jut idő már beszerezni az ajándékot, amit szerettünk volna. Azonban akkor sincs veszve semmi, ha véletlen így jártunk idén: számos lehetőségünk van, hogy vásároljunk még valamit az utolsó pillanatban online! Mutatjuk a legjobb last minute karácsonyi ajándék ötleteket az internetről.

A Pénzcentrum idén megkérdezte olvasóit, milyen jellegű ajándéknak örülnének leginkább 2023 karácsonyán. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az első helyen az utazás és élményajándék áll, és a toplistánkon csak második a pénz, és a harmadik a színházjegy, mozijegy, kulturális program. Negyedik legnépszerűbb a könyv, vagy e-könyv, és ötödik a háztartási, konyhai kisgépek. Ebből is látszik, hogy a legtöbben olyan ajándéknak örülnének, amit még most sem késő beszerezni.

Az utazás, élményajándék a legjobb last minute karácsonyi meglepetés

Lapunk friss szavazása alapján abszolút győztes az utazás vagy élményajándék. Ez azért nagyon jó hír azok számára, akik még mindig ajándékötletet keresgélnek, mert az ilyen meglepetést az interneten keresztül is megvehetjük, nem kell hozzá elrohanni még a plázába, bevásárlóközpontba, vagy más boltba. Az utazásközvetítők friss adatai szerint pedig már javában zajlanak az előfoglalások: rengetegen már most lefoglalják a jövő évi nyaralást.

Ráadásul a most lefoglalt utazással még lecsaphatunk a kedvezőbb előfoglalási ajánlatokra. “Az előfoglalás bizonyos esetekben akár 50%-os megtakarítást is eredményezhet, és azért ha ennyivel több marad a zsebünkben a helyben megszerezhető élményekre, fakultatív programoktól az éttermeken át a szuvenírekig, az jelentősen növeli az általános elégedettségérzetünket az éves kikapcsolódásunk minőségével kapcsolatban” - mondta el a szakértő, aki szerint az előfoglalási kedvezményekkel elérhető ajánlatok ezen kívül a legtöbbször a főszezonihoz képest rugalmasabb lemondási és módosítási feltételeket, valamint alacsony előleggel foglalható csomagokat is kínálnak. Tehát csak jól járhatunk.

Igencsak elterjedt ajándék karácsonykor már a családi wellnessezés is, amikor nemcsak szeretteinket, hanem egyúttal magunkat is megajándékozzuk. A magyarok többsége szeret ilyen ajándékot kapni, kevesen vannak, akik ne örülnének a lehetőségnek, ráadásul ilyenkor nem csak a pihenést adjuk ajándékba, hanem az együtt töltött időt és a várakozás örömét is.

Ezenfelül rengeteg olyan élményajándékot is találhatunk, amellyel boldoggá tehetjük szeretteinket: vehetünk szabadulószoba vouchert, élményvezetést, főzőtanfolyamot vagy más kurzust, de elmehetünk egy páros masszázsra is, vagy előre befizethetünk egy menő étterembe. Ha picit is ismerjük, akinek ajándékot keresünk, biztos megtaláljuk a legmegfelelőbbet a számtalan lehetséges ajándék között.

Mozi, színház, múzeum, koncert, fesztivál

A különféle kulturális programok szintén kiváló ajándékok lehetnek, a Pénzcentrum felmérésén csak az utazás és a pénz volt népszerűbb. Mozi-, színház-, koncert- vagy kiállításjegyeket nagyon egyszerűen vehetünk online, sőt moziba és színházba bérlettel is meglephetjük a szeretteinket. Érdemes úgy vásárolni, hogy magunknak is veszünk jegyet a kinézett programra és elmehetünk együtt, vagy rögtön két jegyet ajándékozunk, hogy elvihessen az ajándékozott valakit magával.

Ha pedig tudjuk, hogy az illető szeret fesztiválozni, van olyan fesztivál, amelyre minden évben elmegy, meglephetjük egy bérlettel. Most még sok fesztiválra kedvezményes áron válthatunk jegyet/bérletet.

E-könyv, zene, játék

A könyvajándék akkor működik, ha tisztában vagyunk azzal, az ajándékozottnak van e-könyv olvasója, az milyen típusú - vagyis milyen formátumot kezel - és hogy milyen az ízlése. Már már is segítséget jelenthet, ha tudjuk, milyen műfajt szeret, akit meg szeretnénk ajándékozni. Ha az illető nagy könyvmoly, érdemes lehet az idei évi könyves toplistákat, vagy kifejezetten az őszi új megjelenéseket böngészni, hiszen egy új könyv nagyobb eséllyel nincs meg még neki, ha most jelent meg. Az is egy lehetőség, hogy szép és/vagy hasznos, a hobbijának, szenvedélyének megfelelő könyvet választunk. Adja magát az a lehetőség is, hogy ajándékozzunk karácsonyi témájú könyvet: karácsonyi vers-, vagy novellagyűjteményt, krimigyűjteményt, receptes könyvet, romantikus regényt, mesekönyvet.

Akárcsak e-könyvet, zenei albumokat és játékprogramokat is vásárolhatunk online digitális formában, nem szükséges már hozzájuk fizikai adathordozó. Arra vigyázzunk azonban, hogy találjuk el annak az ízlését, aki megajándékoznánk, mert ebben nagyon könnyű mellényúlni.

Készítsük el magunk!

A digitális eszközök, internetes szolgáltatások segítségével könnyen és gyorsan készíthetünk olyan egyedi ajándékokat, amiknek nagyon örül majd a család, vagy barát, aki kapja. A fotó-, videó-, hangajándék egy örök emlék maradhat, mely csak félig szól magáról a tartalomról - az ajándék része az is, ha hiányzik nekünk, akitől ilyen ajándékot kaptunk, bármikor elővehetjük ezt az "időkapszulát".

Mire kell ilyenkor gondolni? Nagymamák, nagypapák általában kedvelik az olyan videókat, amin az unokáik csinálnak valamit: lehet ez meseolvasás, versmondás, éneklés, tánc- vagy karatebemutató. A gyermekek, unokák számára ugyanakkor értékes lehet egy olyan videó, ahol kiderül, hogy is készül a mamaféle töltött káposzta, vagy apu halászléja, anyu legkedvesebb süteménye. Ha nagy családi összejövetel készülődik, akkor egy élőben rögzített podcast is olyan emlék lehet, mely hetek, hónapok, évek múlva is mosolyt csal a család arcára. Nincs még késő lőni egy karácsonyi fotósorozatot sem.

Előfizetések, tanfolyamok

Akár online, akár offline szolgáltatásra fizetünk elő, mind a kettőt elintézhetjük még időben karácsony előtt. Ha ajándékba adnánk előfizetést, jó tudni, mit szeret az ajándékozott, vagy egyszerűen olyan dologgal is meglephetjük, amit mi szeretünk, hátha neki is megtetszene. Lehet ez magazin-, vagy újság-előfizetés, de akár streaming is.

Ahogy szórakozást, tudást is adhatunk online ajándékba. Bizonyára sokan örülnének olyan kurzusoknak, mely kapcsolódik a hobbijukhoz, vagy felfedezhetnek általa egy új hobbit. Ezzel azonban óvatosan: olyan kurzust érdemes ajándékba adni, amiről vagy tudjuk, hogy az illető vágyik rá, vagy biztosak vagyunk benne, hogy örülne neki. Ne essünk a passzív-agresszív ajándékozás csapdájába azzal, hogy mi próbáljuk sugallni az ajándékozottnak, szerintünk miben kéne fejlődnie.