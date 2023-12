Súlyos dolog derült ki sokak kedvenc csokimikulásairól: erről tudj, mielőtt odaadod a gyereknek

Az Auchan szakértői szerint manapság egyre inkább az ár számít, amikor édességet vásárolunk az ünnepekre. A fogyasztói kosárba jellemzően kevesebb termék kerül a tavalyi évekhez képest, és az előre elkészített csomagok és díszkosarak helyett is a vásárlók inkább maguk állítják össze az édességcsomagokat. Egyre népszerűbbek a sajátmárkás és a kimért termékek.

A szezonális édességek közül a legnépszerűbbek a csokifigurák, az adventi naptár és a szaloncukor. Ebben a termékkörben is egyre többen keresik a saját márkát, de ma még a nagy márkák erősebbek. Az Auchan több mint 100 termékkel várja a vásárlókat, amelyek között megtalálhatók a mentes termékek is. Ez a versenytársak viszonylatában az egyik leggazdagabb választék, amiben a legjobb ár-érték arányt képviselők mellett ott vannak a prémium termékek is.

Csokimikulásból a 40-100 grammig terjedő kiszerelések a legnépszerűbbek, az előre elkészített csomagokból pedig azoknak a forgalma tartja magát, amelyekben az édességek mellett kis plüss figura is van plusz ajándékként. Megfigyelhető az is, hogy a csokifigurákhoz és a mikulásokhoz továbbra is ragaszkodnak a vásárlók, és ezeknél azért nézik a magasabb kakaótartalmat és a minőséget is.

A szaloncukor esetében a legkedveltebb ízek még mindig a klasszikusok, de az ínyencek kipróbálhatják az erős pistás zselés, a dobostorta, a pisztácia, az ír krémlikőr, az eszterházy és a pezsgőkrém ízesítésűeket is.

Egy biztos, a választásban egyre nagyobb szerepet játszik az ár. A vásárlók egyre tudatosabbak e téren, keresik a kedvezőbb megoldásokat és az akciókat.