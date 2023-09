Lelepleztük a súlyos energiaital-titkot: kiderült, tényleg annyira veszélyesek-e

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Az elmúlt években brutálisan kilőtt a magyarok energiaital-fogyasztása. Volt olyan év, amikor 25 százalékkal emelkedett az elfogyasztott mennyiség. Nem is csoda, hogy az utóbbi időben igencsak megszaporodtak az energiaitalokkal szembeni kritikus hangok is. Nevezetesen, hogy a töméntelen fogyasztása bizony káros lehet az egészségre. Ráadásul nemzetközi kutatások azt bizonyítják, leginkább a fiatal korosztály az, amelyik igazán fogékony ezekre az italokra, és a probléma is leginkább abból fakad, hogy sokan üdítőként isszák ezeket a terméket. Pedig azt még a Magyar Energiaitalszövetség is elismeri, ezek nem üdítők, hanem speciális, serkentő italok. De akkor mégis mi velük a baj? A kérdés összetett, a Pénzcentrum ezúttal a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a segítségével próbálta felfedni, milyen hatásai is vannak valójában az emberi szervezetre ezeknek az italoknak. De kutatásaink során kiderült az is, hiába a bődületes áremelkedés, amit a termékkategóriában tapasztaltunk, a magyarok szinte alig adnak alább ezeknek az italoknak a fogyasztásából.

Az energiaitalok piaca 2022 augusztusa és 2023 júliusa között több, mint 64 milliárd forintos forgalmat generált, mely 25 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest – tudtam meg a Pénzcentrum a Nielsentől. Az is igaz, hogy ezt a teljesítményt az iparág úgy érte el, hogy mennyiségben 4 százalékkal kevesebb, közel 64 millió liter fogyott a megelőző 12 hónaphoz viszonyítva. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy ezzel ellentétben a korábbi periódusban (2021. augusztus és 2022. július közti időszak) jelentős, kétszámjegyű növekedést regisztrált az NIQ (NielsenIQ) kiskereskedelmi indexe mind értékben (+23%), mind mennyiségben (+25%) az azt megelőzőhöz képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindez azt jelenti, hogy az utóbbi években brutálisan megugrott a hazai energiaital-fogyasztás. És ez leginkább a gyártói márkák előretörésének volt köszönhető. Ahogy azt a Nielsentől megtudtuk, 2021 augusztusa és 2022 júliusa között a gyártói márkák a piac kilenctizedét tették ki, értékben 23, mennyiségben pedig 12 százalékos bővülésre tettek szert. A kereskedői márkák hasonló ütemben gyarapodtak értékben, viszont mennyiségben 6 százalékkal megcsappantak. Igaz ugyanakkor, hogy a legutóbbi időszakban (2022. augusztus – 2023. július) viszont már a gyártói márkák volumenforgalmának trendje is lelassulni bizonyult, változatlanul 56 millió litert fogyasztottunk. A kereskedői márkák negatív előjelű volumenváltozása folytatódott, immár kétszámjegyű a csökkenés. Értékben mért piaci részarányuk 9-ről 7 százalékra csökkent a gyártói márkák javára, amelyek következésképpen növelték részesedésüket. Jócskán megdrágultak az energiaitalok Azt ugye már a fogyasztási statisztikákból is látjuk, miközben szemmel láthatóan csökkent a fogyasztás az elmúlt egy évben, az energiaitalok forgaloma brutálisan megnőtt. A különbség pedig óriási, főleg ha összevetjük a 2021-2022-es adatokkal, amikor is a 23 értéknövekedéshez 25 százalékos mennyiségi növekedés járult. Most viszont a 25 (!) százalékos értéknövekedéshez 4 százalékos csökkenés (!) dukált. Egyszóval, az energiaitalok ára elszállt. És ezt az adatok is nagyon jól bizonyítják. Ha négy évre visszamenően megnézzük a statisztikákat, láthatjuk, hogy 2019 és 2021 között érdemben nem igen változott az energiaitalok (250ml) fogyasztói átlagára. 2021 nyár végén viszont volt egy kisebb ugrás szeptemberre, de a drágulás ekkor még csak 4-5 százalékos volt. Innentől kezdve azonban emelkedő pályára állt az italok ára. Ez a folyamatos, nyugodt ütemű áremelkedés azonban 2022 júniusáig tartott, amikor is egyik hónapról a másikra, júniusról júliusra az energiaitalok átlagára már tíz százalékkal volt magasabb. A 2022-es év végére mindez odáig jutott, hogy a fogyasztói-árindex szerint decemberben már 33,5 százalékkal került többe egy doboz ital, mint egy évvel korábban. A brutális drágulás egyébként 2023 februárjában érte el a csúcsot, akkor egy átlagos 250 ml-es energiaital már 371 forintba került, ez pedig 37 százalékkal volt magasabb a 2022-es februári árhoz képest. Robbant az energiaital-bomba Látva az elmúlt évek összességében igencsak megnövekedett energiaital-fogyasztását, nem csoda, hogy ismét felélénkültek azok a hangok, amik szerint a túlzott energiaital-fogyasztás bizony káros. És valahogy nehezebbé kellene tenni ezeknek a pörgető italoknak az elérhetőségét. Az első bombát az év elején Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára robbantotta, aki arról számolt be számos programmal akarják felhívni a magyar fiatalok figyelmét arra, hogy ne fogyasszák túl az energiaitalokat. Az államtitkár úgy fogalmazott, az energiaitalok fogyasztásnak óriási divatja van, de veszélyes, ha valaki üdítőitalként fogyasztja ezeket a termékeket. Sőt, kiemelte azt is, az elmúlt években több száz olyan eset volt, amikor energiaital túlfogyasztása kapcsán fiatalok orvosi ellátásra szorultak. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, azok a fiatalok, aki odafigyelnek arra, hogy a következő 20-30 évben kevesebb energiaitalt és cukros üdítőt fogyasszanak, nagyobb eséllyel kerülik el a szív- és érrendszeri betegségeket, 50-60 éves korukban kisebb eséllyel szorulnak majd gyógyszerre, illetve kórházi kezelésekre, és így jobb lehet az életminőségük A legütősebb idei évi löket viszont csak ezután következett, amikor is a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) tiltó ötlettel rukkolt elő. Szerintük a termékek veszélyesek a kiskorúakra, ezért javaslatuk szerint az ideális helyzet az lenne, ha csak nemzeti dohányboltokban tenné lehetővé az energiaitalok vásárlását. A javaslatra természetesen a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) is reagált, akik szerint egyáltalán nem az energiaitalokkal van a baj, sokkal több olyan káros dolgot csinálhatnak ugyanis a fiatalok, amiket ennyi erővel szankcionálhatnának a törvényhozók. A vita azonban nem eldöntetett, folyamatosan jönnek szakértői megszólalások az energiaitalokkal kapcsolatban, amik leginkább az energiaitalok káros hatásaira figyelmeztetnek. Sok esetben viszont az emberek éppen a fától nem látják az erdőt. A Pénzcentrum 2019-ben egyszer már szakértőkkel körbejárta a témát, de mivel a vita újra és újra fellángol, és ahogy látjuk, a magyarok az elmúlt években brutálisan belehúztak az energiaital fogyasztásba, újra elővettük az ügyet. Lapunknak ezúttal a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) nyilatkozott az energiaitalok emberi szervezetre gyakorolt hatásairól. Ezzel párhuzamosan viszont megkerestük a MESZ-t is, hogy látják jelen pillanatban az energiaitalok „boszorkányüldözését” - ahogy ők fogalmaznak. Energiaital, de mértékkel? Az energiaitalok olyan emberi fogyasztásra szánt italok, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak koffeint, és egyéb stimuláns anyagokat, mint például a taurin vagy guarana. Dr. Bodor Zsanett dietetikus, az MDOSZ Tudományos Bizottságának tagja hozzátette azt is, hogy az energiaitalok összetételével kapcsolatosan nem lelhető fel - a hazánkban legtöbb élelmiszerre vonatkozó - Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott szabályozás. Ezáltal, illetve a fogyasztói és gyártói igényeknek megfelelően is számos ízben és összetételben eltérő italokkal találkozhatunk a piacon. E termékcsoportra jellemző, hogy víz, cukrok és egyéb stimuláns anyagok alkotják, mint például koffein, guarana vagy ginzeng, de számos energiaital tartalmaz taurint és egyéb anyagokat is. Azt is el lehet mondani, hogy az italokat gyakran dúsítják például vitaminokkal és aminosavakkal, azonban ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy nem az energiaitalok ezen vitaminok elsődleges ajánlott forrásai - emelte ki Dr. Bodor Zsanett. A táplálkozástudományi szakember elmondta azt is, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint az ajánlott napi koffeinbevitel körülbelül 400 mg-ban határozható meg, a nem várandós felnőttek esetében. Az energiaitalbevitelből viszont nincs meghatározott mennyiség megadva sem a felnőttek, sem a gyermekek számára, azonban fontos kiemelni, hogy az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy az energiaital-fogyasztás esetében igen gyakori annak túlfogyasztása, mely már negatív következményekkel járhat. Dr. Bodor Zsanett megemlíti „további sajnálatos tény, hogy az energiaital-fogyasztók nagy részét a 10-18 év közötti gyermekek képezik. Az American Academy of Pediatrics (Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia) szerint a gyermekek számára egyáltalán nem javasolt az energiaitalok fogyasztása azok magas koffeintartalma és egyéb negatív hatásai miatt." Ahogy a szakember szerint fontos javaslat az is, hogy "az energiaital-fogyasztást ne kombináljuk más koffeintartalmú italokkal és alkohol fogyasztással." Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Az energiaital, mint folyadékpótlás Az MDOSZ lapunknak beszámolt arról is, hogy a magyar egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlás, azaz az OKOSTÁNYÉR® naponta legalább 8 pohárnyi folyadék fogyasztását javasolja. Ebből a 8 pohárból lehetőség szerint 5 pohár ivóvíz legyen, míg a magas cukortartalmú gyümölcslevek, üdítőitalok mennyiségét tekintve a lehető legkevesebb fogyasztására hívja fel a figyelmet. Összességében tehát elmondható, hogy az energiaital-ivás esetén figyelembe kell venni a napi koffein-, valamint cukorbevitelt is. Mindezt már csak azért is, mert sokakban felmerülhet a kérdés, hogy az energiaital vajon jó opció lehet-e a kávé kiváltására. A szakértő szerint, ha csak a koffeintartalmat nézzük, elmondható hogy egy doboz energiaital koffeintartalma megegyezhet egy adag kávé koffeintartalmával, azonban itt azt is figyelembe kell venni, hogy a kávéval ellentétben az energiaitalok sokszor cukrot és már fentebb is említett egyéb anyagokat tartalmaznak, míg nem rendelkeznek a kávék természetes antioxidáns összetevőivel. Természetesen sem a kávé, sem bármilyen más koffeintartalmú élelmiszer esetében nem javasolt a napi határ átlépése, hiszen az már negatív egészségügyi kockázatokkal járhat. - nyomatékosított Dr. Bodor Zsanett, aki kitért arra is, az egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlások, mind hazánkban, mind globális szinten a lehető legkevesebb napi hozzáadott cukormennyiség bevitelét javasolják, azaz a napi energiaszükséglet maximum 10%-át (WHO). „Az édesítőszerekkel készített energiaitalok fogyasztása a cukortartalom szempontjából kedvezőbbnek tűnhet, azonban az édes íz iránti vágy csökkentéséhez ez sem járul hozzá” - fogalmazott. Cukormentes energiaitalok térnyerése A cukormentes termékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek: a korábbi 12 hónaphoz képest 28%-kal több fogyott ezekből értékben, mennyiségben pedig 560 ezer literrel több landolt a kosarakban - ismertette lapunkkal a Nielsen. Így már a forintban mért forgalom egytized részét adják. Ezzel ellentétben a cukros energiaitalok volumenforgalma 6 százalékkal megcsappant, ám még mindig minden 10 energiaitalra költött forintból 9 erre a típusra megy el. Mik lehetnek az energiaitalok legkárosabb hatásai? Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke szerint az energiaitalok fogyasztása gyermekek számára egyáltalán nem javasolt, mivel a koffein és az energiaitalokban található serkentő összetevők heves szívverést, szapora pulzust, fejfájást, szorongást, idegességet, „túlpörgést”, alvászavart, de akár hányást vagy hasmenést is okozhatnak. Ahogy a szakember fogalmazott, az energiaitalok káros mellékhatásai különösen a serdülők és a krónikus betegek, illetve a túlzott mennyiség vagy a rendszeres energiaital-fogyasztás esetében jelentkezhetnek, és szinte bármely szervrendszert érinthetik. Mint mondta, a rendszeres fogyasztás következményei főként szív- és érrendszeri problémákat (megnövekedett vérnyomás és pulzusszám szívritmuszavarok, koszorúérgörcs, aortadisszekció, szívinfarktus, kardiomiopátia), de anyagcserezavart, vércukor- és testsúlynövekedést is okozhat. Emellett máj- és vesekárosodást eredményezhet, de a nemzőképességre és a mentális egészségre is káros lehet. A leggyakoribb panaszok közé azonban a szívritmuszavar, fejfájás, magas vérnyomás és szorongás sorolható. Akkor tényleg ördögiek az energiaitalok? Minden bizonnyal nem, hiszen ahogy a Pénzcentrum által felmutatott szakértők is többször hangsúlyozzák, önmagában egy energiaital esete elfogyasztása semmilyen problémával sem jár. A gond igazából ott kezdődik, ha valaki mértéktelenül és nagy mennyiségben fogyaszt ilyen italok. De minderről mi a véleménye MESZ-nek? Divat lett az energiaitalokba belerúgni és történjen szinte bármi, azonnal az energiaital van első számú bűnbaknak kikiáltva - mondta el a Pénzcentrum kérdésre Csibi Sándor, a MESZ elnöke. A szakember kiemelte, minden kereskedelmi forgalomban kapható energiaital biztonságos élelmiszer, amely a fogyasztási javaslatok figyelembevételével biztonsággal fogyasztható. Csibi Sándor kiemelte azt is, az energiaital nem üdítő, hanem egy olyan funkcionális ital, amelynek az a rendeltetése, hogy gyorsan adjon energiát, éberséget, sok vitamin kíséretében. Csibi ugyanakkor azt is mondja, ha már gyerekvédelemről van szó, akkor számukra nem „csak” az energiaital nem ajánlott, hanem semmi, ami koffeint tartalmaz, kávé, energiaital és kóla sem. Már csak azért sem, mert a koffein élettani hatása ugyanaz a kávéban, energiaitalban és kólában is. A MESZ elnöke pedig felhívta a figyelmet arra is, hogy a mértéktelen fogyasztás veszélye nem „csak” az energiaitalra, de minden élelmiszerre igaz. Mint mondja, ha valaki egyszerre rengeteg vizet iszik meg, abba is belehalhat. Igyak vagy ne igyak energiaital, ez itt a kérdés? Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Az biztos, és ezt korábban Vértessy G. Beáta, az MTA levelező tagja mondta el a Pénzcentrumnak, hogy ha energiaitalokról van szó, akkor mindent az anyagcserénél kell kezdeni. Hiszen minden ember más és más, ez pedig azt eredményezi, hogy mindenki másképpen reagál bizonyos anyagokra, így a koffeinre, illetve egyéb más élénkítő szerekre. Így például ha megnézzük egy tetszőleges energiaital csomagolását, nagy meglepetéseket nem fogunk találni. Víz, cukor vagy édesítőszer, vitaminok, koffein és ez utóbbi mellett esetleg még egyéb élénkítő hatású szerek. Ezek kombinációja azonban egy doboz elfogyasztása esetén a szervezetünkre nézve gyakorlatilag közömbösek. Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az élénkítőszerek hathatnak pozitívan az emberre, de aki nem bírja ezek komplex, a szervezetre gyakorolt hatásait, azoknak nem érdemes próbálkozniuk velük. Látva a hosszú évek óta tartó energiaital-vitát, kijelenthető, hogy sokan éppen a célt tévesztik el. Mindegy, hogy kóla, kávé vagy energiaital, mindegyik népszerű ital a maga módján, viszont mindegyik esetében fontos a mérték, az hogy az emberek mértékkel igyák. Ugyanis ezekbe az italokban jócskán találhatóak olyan hatóanyagok, amik túlfogyasztás esetén veszélyesek lehetnek. Ugyanakkor lehet, hogy ezek a veszélyek nem rögtön, hanem évek hosszú túlfogyasztásának az eredményeiként jelentkeznek majd különböző betegségek formájában.

