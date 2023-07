Tényleg ez a legolcsóbb boltlánc ma Magyarországon? Most kiderül

Egy szubjektív, 20 tételes listán keresztül vizsgáljuk meg hétről-hétre az Árfigyelő segítségével, melyik a legolcsóbb boltlánc Magyarországon. A GVH rendszere az alapvető élelmiszereket listázza, nagyjából 100-at, de fontos hangsúlyozni, hogy a diszkontok, üzletláncok szortimentje több ezres, adott esetben több 10 ezres is lehet, ehhez képest elenyésző az Árfigyelőn fellelhető tételek száma.

Már több mint egy hete, július 1-jén élesedett az Árfigyelő, az első 7 napban elérte a 25 milliót az összes letöltések száma a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett oldalon. A rendszer abban segíti a magyar vásárlókat, hogy azonnali információhoz jussanak, hol kapható a legolcsóbban az általuk keresett termék. Elsősorban az alapvető élelmiszereket listázza, nagyjából 60-at, de csak a legnagyobb kiskereskedelmi láncok árait. A hivatal közleménye szerint az adatokat szolgáltató cégek naponta frissítik az egyes termékek árait és láthatóan reagálnak egymásra.

A megjelenéskor rögtön teszteltük a rendszert, majd egy héttel ezelőtt egy 20 tételes vásárlói kosarat állítottunk össze, melyen a leggyakoribb termékek szerepelnek, amit egy magyar család jó eséllyel beletesz a kosarába.

20-as kosár Fontos azonban megjegyezni, hogy az általunk összeállított 20 tételes lista, teljesen szubjektív, habár igyekeztünk olyan termékeket beletenni a virtuális kosarunkba, mely gyakori vendége a magyar családok hűtőjében. De ezeken kívül az áruházláncok palettája több ezer, akár több 10 ezer különboző terméket tartalmaz, valamint gyakran helyi akciókat is kifoghatunk, amikor egy-egy üzlet leárazza a felhalmozódott termékeit.

Az Árfigyelő alapján megnéztük, hol a legolcsóbb a kosár. Múlt héten, a 27-en az Aldi lett a legolcsóbb, ma viszont a Penny végzett az első helyen: az összes terméket 7463 forintért kaphatnánk meg ott. A grafikán ábrázoltuk a kosárak alakulását.

A lista a következő termékeket tartalmazza:

1 kg fehérkenyér

2 liter tej (Pasztőrözött ESL tej, 2,8%)

2 db kefir 175 g

1 kg újburgonya

0,5 kg sárgarépa

20 dkg trappista tömbsajt

1 kg csirkemellfilé

450g tejföl 12%

250 g teavaj

20 dkg sertéssonka

0,5 kg alma

0,5 kg narancs

0,5 kg paradicsom

0,5 kg zöldpaprika

0,5 kg spagettitészta

1 l olaj

1 kg cukor

10 db tojás

1 kg finomliszt

0,45 kg fagyasztott zöldborsó

Így szorulnak ki a kisboltok

Az Árfigyelővel kapcsolatban ugyanakkor aggályok is felmerültek, ezekről korábban lapunk is írt. Ezek közül az egyik az, hogy mivel adatközlési kötelezettség a Gazdasági Versenyhivatal felé csak egy bizonyos bevételhatár fölött keletkezik, a vásárlók azoknak a boltoknak az árait látják majd, amelyek között egyébként is éles a verseny. Vagyis a drágább kisboltok eleve benne sem lesznek az "átlagban", amit az árfigyelő rendszer mutat.