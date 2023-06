Ezt sokan nem tudják a hazai csomagautomatákról: ezt mérlegeld, mielőtt így rendelsz valamit

Lassult az online kereskedelem növekedése, mely a COVID-időszak alatt hipernövekedésen ment keresztül. A csomagszállító partnerek a visszaeső piacok mellett különböző eszközökkel próbálják visszaszerezni a vásárlókat: a fogyasztói élménynövelés és elérhetőbb export piacok felé vezethet a megoldás útja.

Jelentős változást érzékelhetnek a webáruházak a piaci trendekben: az online kereskedelem COVID-időszak alatti hipernövekedése megtorpant, és a teljes kereskedelmen belüli aránya is csökkent. Az új Digitális Kereskedelmi Körképből kiderül, hogy a megoldást az e-kereskedők leginkább a vásárlói élmény növelésében látják. Ide tartoznak a vonzó szállítási lehetőségek is: vagyis a mostani helyzetben kulcsszerepet játszhat egy jó csomaglogisztikai partner.

A több ezer hazai webáruházzal együttműködő Packeta szakemberei szerint ráadásul az ideális partner a most szintén fontos kiutat jelentő exportpiacokat is segíthet megnyitni és kiaknázni. Megjelent a Digitális Kereskedelmi Körkép legújabb kiadása, amelyből kiderült: a COVID utáni visszarendeződés és a vásárlóerő csökkenése miatt a magyarországi e-kereskedelmi piac 2022-ben lassulva, mindössze 9,9%-kal bővült, miközben az online értékesítés kereskedelmen belüli részaránya ismét 10% alá esett. Ez a változás a továbbra is magas inflációval és gazdasági lassulással együtt újabb kihívások elé állítja a kiskereskedőket.

A GKID által készített átfogó iparági felméréséből kiderül: a növekedéshez az e-kereskedők leginkább a vásárlói élmény növelésében látják a lehetőséget a jelenlegi helyzetben – a megkérdezett cégek közel kétharmada tartja fontosnak ezt. A gyakorlatban mindezt a felhasználóbarát vásárlási felületek mellett a vonzó fizetési és szállítási lehetőségek jelentik – vagyis a megfelelő logisztikai partner kulcsszerepet játszhat a webáruházak életében. Ez azért is fontos, mert a vásárlók számára továbbra is a szállítás gyorsasága az egyik legfontosabb szempont az online rendeléseknél - ahogy azt egy korábbi cikkünkben is bemutattuk.

Kulcsfontosságú az országos automatahálózat

A Packeta tapasztalatai szerint, az egyik legfontosabb szempont a csomagszállító cég kiválasztásakor, hogy az rendelkezzen országos lefedettségű átvevőhely, illetve csomagautomata-hálózattal. Noha sok vásárló még a házhozszállítást választja, de rohamtempóban nő a csomagautomaták népszerűsége is. Ennek egyik jele, hogy 2021-ben 800 új automata került telepítésre a piaci szereplők által Magyarországon, 2022-ben pedig 2640, így két év leforgása alatt több mint háromszorosára nőtt a magyarországi automata-hálózat teljes nagysága.

„Az automaták előnye, hogy non-stop elérhetőek és ugyanolyan gyorsak, mint ha házhoz hozná a csomagot a futár, ráadásul rugalmasabb átvételt kínálnak. Ezért érdemes olyan futárcéggel szerződni, amely mindhárom kiszolgálási módot – házhoz szállítás, átvevőhely, csomagautomata – kínálja, és országos lefedettségű hálózattal rendelkezik – mutat rá Szép Károly, a Packeta értékesítési igazgatója.

Elengedhetetlen mobilalkalmazás, hasznos szolgáltatások

Az automatahálózat mellett fontos szempont a korszerű applikáció is. Az ügyfelek egyre nagyobb része mobilon rendel és követi nyomon a rendelését, ezért fontos az egyszerű navigáció, a logikus elrendezés, a gyors működés. Egy jó app lehetővé teszi a csomagok visszaküldését, a csomagautomaták kinyitását, a legközelebbi átvevőhely megtalálását, illetve áttekintést ad a beérkezett és elküldött csomagokról. „Immáron több mint 1 millióan töltötték le az alkalmazást hazánkban. A felhasználók egyre inkább elvárják, hogy ne csak számítógépen, hanem a telefonjukon is elintézhessék csomagokkal kapcsolatos teendőiket” – mondta el Szép Károly.

A szakember kifejtette: tapasztalataik szerint partnereik nagyra értékelik, ha a csomagküldő szolgáltatás egyszerűen építhető be a webáruházba. Megkönnyítheti a webáruházak dolgát az is, ha a kiválasztott futárszolgálat praktikus és a mindennapi munkamenetet megkönnyítőmegoldásokkal segíti a munkáját. Ilyen például az automatikusan létrehozható csomagcímke: a kereskedőnek nincs más dolga, minthogy pár kattintással létrehozza az egyedileg generált címkét, majd nyomtatás után ráragasztja a csomagra.

Fejlődési út lehet az exportpiac – így segíthet a külföldi terjeszkedésben a felkészült logisztikai partner

A stagnáló piacon különösen fontosak lehetnek a webáruházaknak az exportpiacok, ahonnan pótolható a belföldön esetleg elmaradó megrendelések egy része. Ezt a magyar cégek ma még kevéssé használják ki: a statisztikák szerint a 37 ezer hazai online kereskedőből alig ezer olyan van, amely valamilyen külföldi piacon is értékesít, legtöbbször Romániába, Szlovákiába, Németországba vagy Ausztriába – derült ki a Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ) megbízásából tavaly készített kutatásból. Mindeközben a hazai vásárlók körében legnépszerűbbnek számító szolgáltatók között jó néhány cseh, lengyel vagy román online kereskedő van.

„Sokszor jelent kihívást a kiskereskedők számára egy idegen nyelvű országba terjeszkedni, hiszen a szállítástól kezdve a vámkezelésig rengeteg nehezítő tényezővel kell számolniuk – mutat rá Szép Károly. – Manapság egy tapasztalt csomagküldő cég komplex szolgáltatási csomagja mindezeket magába foglalja, így bárki számára ugyanolyan könnyűvé válik a kontinens másik végébe küldenie az eladott terméket, mint belföldre. Ha egy webáruház úgy dönt, hogy egy több országban működő szállítópartnerrel dolgozik, nem szükséges külön-külön szerződnie az egyes piacokon különböző cégekkel. Összességében tehát egy nagy nemzetközi háttérrel, piacismerettel és tapasztalattal rendelkező logisztikai cég ideális platformot jelenthet az exportpiacokra készülő online kereskedők számára.”