Ne dőlj be a bolti akcióknak: hiába a kedvezmény, ezek az élelmiszerek veszélyesek lehetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt években egyre több boltban meg lehet venni a korai lejáratú termékeket jelentősen olcsóbban. Ezeket pedig érthető módon egyre többen keresik, hiszen egyrészről alapvető élelmiszerekhez, mint a tej is hozzájuthatunk jóval olcsóbban, de akár különleges sajtokat, vagy húsokat is találhatunk a leértékelt áruk között. Megint mások piacra járnak bevásárolni, hogy ott jussanak hozzá a termékekhez olcsóbban. Azonban nem minden esetben kifizetődő ezeket megvenni, hiszen könnyen komoly betegség is lehet a vége. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mik azok az élelmiszerek, amik esetében érdemes kétszer is meggondolni, hogy kiadunk-e értük pénzt.

Az elmúlt években a még mindig kétszámjegyű inflációnak hála nemcsak az akciók lettek egyre népszerűbbek, de a legtöbb szupermarketben már megtalálhatóak a közelilejáratú termékek is, amiket akár féláron is megvehetünk, ráadásul a piacok is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezekért pedig tülekednek az emberek, nem véletlen: jelentősen olcsóbban juthatunk hozzá kedvenceinkhez, sőt akár luxus termékeket is könnyen találhatunk így töredék áron. Azonban sokszor nem kifizetődő ezeket megvenni, hiszen a rövid (általában 1 napos) lejárati határidő miatt, ha nem fogyasztjuk el őket időben akár súlyos betegségeket is kockáztathatunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az, hogy egy-egy terméket milyen lejárattal árulnak, illetve milyen csomagolási, tárolási szabványnak kell megfelelnie azt az élelmiszerbiztonsági szakemberek döntik el. Ők könnyítik meg számunkra a vásárlást, hiszen nem kell sokat gondolkoznunk azon, hogy melyik étel biztonságos úgymond. Tehát, ha nem vagyunk abban biztosak, hogy milyen élelmiszert kell elkerülnünk a nagybevásárláskor, akkor érdemes szakemberhez fordulnunk. A Huffpost segítségével pedig most összeszedtük azokat az ételeket, amiket érdemes elkerülnünk a szakértők szerint, főleg abban az esetben, ha közeli lejárattal rendelkeznek. Nem pasztőrözött, azaz nyers tej A pasztőrözetlen, azaz nyers tej olyan tej, ami nem ment át bizonyos melegítési folyamatokon, amiknek a célja, hogy elpusztítsák a kórokozókat és meghosszabbítsa az eltarthatóságát a terméknek. Azonban a nyers, kezeletlen tejben a Centers for Disease Control ans Prevention szerint olyan káros baktériumok lehetnek, mint a szalmonella, az E. coli, a listeria, vagy a brucella. Bár egyes országokban lehet nyers, pasztőrözetlen tejet vásárolni azt javaslom, hogy inkább ne fogyasszák el – mondta el a Huffpostnak Kali Kniel professzor, a Delaware Egyetem mikrobiológusa, aki azt is elmagyarázta, hogy ha egy termék valóban szennyezett kórokozó mikrobákkal, az étel nem fog másként kinézni, vagy nem lesz más illata. Tehát, nem érezzük savanyúnak azt, mint a romlott tejet. Sokak szerint a nyers tejnek sok az egészségügyi előnye, azonban egyszerűen nem éri meg a kockázatot, mivel sok kórokozó lehet még benne – fűzte hozzá Dr. Bryan Quoc Le, egy Washington államban dolgozó élelmiszer mérnök és ipari tanácsadó. Kerüljük a csírákat Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a csírák, amiktől nem feltétlen kell magunkat teljes mértékig távoltartani, azonban óvatosnak kell lennünk. A tejhez hasonlóan ugyanis ezekben is előfordulhat E. coli és szalmonella. Éppen ezért fontos, hogy ha ilyet vásárolunk mindig alaposan mossuk meg őket fogyasztás előtt folyóvízben. Ahhoz, hogy ezek a növények kicsírázzanak a magokat nem szabad fertőtleníteni, így nem pusztulnak el az esetleges kórokozók. Persze ne felejtsük el, hogy sok termesztő jó munkát végez és nagyon odafigyelnek a tisztításra és a higéniára – magyarázta Kniel. Azonban Le szerint érdemes óvatosnak maradnunk inkább a csírafogyasztás esetében is: Úgy tűnik, hogy több egészségügyi probléma is van a csírákkal kapcsolatban, aminek a fő oka az, hogy a termesztők nem akarnak vegyszereket használni, hiszen azt nem vennék meg a vásárlók. Szerencsére a szennyeződés valószínűleg nem olyan nagy, inkább mérsékelt kockázatot jelent, de én személy szerint inkább elkerülném őket LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,39%, a Takarékbanknál pedig 9,56%; míg az Erste Banknál 9,74%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – vélekedett Le. Előre szeletelt termékek Ha olyan termékeket szeletelt, felvágott terméket fogyasztasz nyersen, akkor hasonló kockázattal kell szembenézned, mint a csírák esetében. Ez azért van, mert nem tudhatjuk, hogy a pult mögött álló személy mit csinált a termék darabolása előtt, vagy közben és pontosan milyen gyakorlatokat is alkalmaz. A csomagolt élelmiszerek esetében viszont a termékeknek szigorú előírásoknak kell megfelelni – amik jobban ellenőrizhetőek –, azonban a helyszínen előállított termékek esetében ez nem feltétlenül igaz – mondta Le. Ezt pedig Kniel intései is alátámasztották, aki szerint különösen a vágott gyümölcsökkel, mint a szeletelt dinnye kell vigyázni. Utóbbi ugyanis táptalaj a baktériumoknak, ugyanis a dinnye különösen érzékeny a szennyeződésekre: a földön nő, ezért a betakarítási folyamat során átitathatja és felfoghatja a fertőzött vizet. A földön az állati ürülékből származó kórokozók is kerülhetnek rá, ráadásul a gyümölcs héja különösen alkalmas arra, hogy ezek a baktériumok rátapadjanak, és esetleg eljussanak a húsig. Éppen ezért akár szeletelve, akár egészben vásároljuk meg őket érdemes a fogyasztás előtt alaposan megmosni és mindenképpen a hűtőben tárolni azt. Ha pedig nyersen szeretnénk elfogyasztani a vágott gyümölcsöt, zöldséget, vagy akár a felvágottat is mindenképpen fogyasszuk el azt a vásárlás utáni néhány napban. Nem csak erre érdemes odafigyelni Az senkinek sem fog újdonságot jelenteni, hogy ne vegyünk olyan élelmiszert, aminek sérült a csomagolása, vagy rossz a szaga, nem szimpatikus az állaga. Mindig ellenőrizzük a csomagolt élelmiszerek sértetlenségét és bizonyosodjunk meg arról, hogy a csomagolás semmilyen módon nem sérült – figyelmeztetett Kniel, és kifejezetten azt tanácsolta, hogy tartózkodjunk a horpadt dobozoktól is. Élelmiszerbiztonsági szempontból, ha egy húsnak – legyen szó fehér- vagy vöröshúsról, tengeriherkentyűről – rossz szaga van, akkor könnyen megromolhat, és ezeket el kell kerülni. Továbbá mindig nézzük meg a lejárat időpontját, hiszen erről tudhatjuk meg, hogy a termék minősége mikor fog elkezdeni romlani – tanácsolta Kniel, aki szerint főleg a gyümöcsök esetében érdemes kétszer is ellenőrizni a terméket, hiszen az előre csomagoltaknál könnyen megbújhat 1-1 penészes darab. Érdemes tehát megnézni a közeli lejárat, vagy sérült csomagolás miatt leértékelt termékeket kétszer is, illetve a piacon is jobb, ha óvatosak vagyunk. Ne kockáztassunk egy csúnya betegséget azért, hogy spóroljunk pár forintot.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK