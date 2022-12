Óriási a kereslet a magyarok szilveszteri kedvencei iránt: itt lesz bőven virsli és pezsgő

Egész évben slágertermék, de szilveszterkor különösen nagy az érdeklődés a virslik és a különféle szószok, valamint az alkoholos italok, különösen a pezsgő iránt. A megnövekedett érdeklődésre az áruházláncok is készülnek: van, ahol szombaton 16 óráig is lehet vásárolni.

Az évzáró és az újévi bevásárlás olyan hagyományosan népszerű termékeiből, mint a virsli, a lencse és az alkohol, idén is megnövekedett érdeklődésre számít az Auchan Magyarország. Egyre nagyobb a kereslet a pulykavirslik, valamint a gyógynövénytartalmú termékek iránt. Nem véletlen szeretjük ennyire ezt a szilveszteri ételt, hiszen a virsli könnyen és gyorsan elkészíthető, magában fogyasztva is finom, de salátához vagy vendégváró falatokhoz is kiváló alapanyag. Így az elmúlt időszak nehézségei ellenére is népszerű termékkategória maradt, az év utolsó napjaiban pedig várhatóan növekedni fog iránta a kereslet.

A virslik mellé gyakran kerül a kosárba valamilyen szósz is, ezen a téren változás figyelhető meg az elmúlt 3-4 évben. A hagyományos mártogatók mellett a fiatalabbak ugyanis elsősorban a grill szószokat részesítik előnyben, míg a közép- és idősebb korosztály a mustárt és a tormát fogyasztja előszeretettel. Továbbra is nagy kedvenc a majonéz és a ketchup, előbbi forgalma majdnem háromszorosára, utóbbié pedig majdnem duplájára nő a decemberi időszakban. Egyre erősödnek a pikáns ízek, bár a többség választása egyelőre még a csemege termékekre esik. A majonéz, ketchup és mustár esetében sokan láthatóan a nagy kiszerelés felé fordulnak, a torma és grillszószoknál pedig inkább a kisebb kiszerelések népszerűek.

A fogyasztói tudatosság erősödésével az egészségesebb alternatívák szerepe is megnőtt, sokan előnyben részesítik az ízfokozó- és tartósítószermentes termékeket, egyre többen odafigyelnek a csökkentett cukor- és zsírtartalomra is. Fontos kritérium a fogyasztók szemében a csomagolás újrahasznosítása, az erre vonatkozó információkat a gyártók fel is tüntetik a flakonokon. Az újévi ünneplés fontos kelléke a pezsgő is, amiből az áruházak ilyenkor igyekeznek minél szélesebb kínálatot tartani.