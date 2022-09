Brutális, mennyibe kerül itthon bevásárolni: az árstop csak ront a helyzeten?

G7 Link a vágólapra másolva

Itthon tavaly október óta vásárolhatunk hét élelmiszert hatósági áron, azonban az infláció nagykereskedelmi szinten ezeknél a termékeknél is érvényesül, így a boltoknak veszítenek rajtuk. Egy összehasonlításból most kiderült az is, itthon éri meg jobban az árstopos temrékekből vásárolni, vagy Szlovákiában –írja a G7.

Ugyan itthon az árstopok miatt tavaly október óta nem drágult a a liszt, a cukor, a napraforgó étolaj, a 2,8 százalékos UHT tej, a csirkemell, a csirkefarhát és a sertéscomb bolti ára, azonban a nagykereskedelemben ezek a termékek is többe kerülnek, az emiatti veszteséget pedig sokszor más áruk áremelésével kompenzálják a boltok. Másrészt ha az árstopos termékek elfogynak, kénytelenek vagyunk a drágább tejet vagy más, nem hatósági áras terméket megvásárolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magyar és a szlovák Lidl árainak összehasonlításából az derült ki, hogy ugyan az árstopos élelmiszerek valóban nálunk olcsóbbak, azonban ha ezek éppen kifogytak, akkor a hasonló termékeknél viszont már fordul a kocka, ugyanis Szlovákiában általában ezek olcsóbbak. Például a nádcukor és a porcukor, amivel a kristálycukrot válthatjuk ki, jóval többe kerülnek itthon, mint a szlovákoknál. Ez alapján csak az árstopos termékek vásárlásával spórolunk itthon, ha pedig ezek nem elérhetőek, akkor többe kerül a bevásárlás, mint a szomszédos országban. EZ IS ÉRDEKELHET Tejföl, sör, tojás: még Németországban is olcsóbb, mint itthon, mi folyik itt? Anglia és az Egyesült Államok árai után megnéztük, mennyibe kerülnek Németországban a mindennapi fogyasztási cikkek. EZ IS ÉRDEKELHET Tökéletes trükk az olcsóbb bolti nagybevásárláshoz: egyre több magyar él vele, sokat spórolhatnak Bizonyos termékek esetén a magyar vásárlók egyértelműen előnyben részesítik a nagy kiszerelést, de nem mindenhol van ez így.

Címlapkép: Getty Images

