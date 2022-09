Literszámra kezdték rendelni ezeket a borokat a magyarok: mégis, mit tudhatnak?

Tavaly sokkal többen rendeltek sört az egyik legnagyobb hazai online piactérről, idén viszont tízből hét vásárló bort rendel a szeszes italok közül. Az online borvásárlók elsősorban hazai pincészetek borait részesítik előnyben, és idén a csomagautomatás átvételt preferálják. Ezzel párhuzamosan egyre többen rendelnek borászati kellékeket is a cefréshordótól kezdve a szőlődarálóig.

Érdekesen alakultak át szeszes italok eladásai tavalyhoz képest: tavaly januártól augusztusig csaknem minden második (49,9%) alkoholos italt vásárló ügyfél sört rendelt, tízből egy ügyfél bort (10,5%), és a fennmaradó mintegy 40 százalék egyéb italokat (például pezsgőt vagy különböző párlatokat) - közölte az eMAG. Idén ugyanebben az időszakban viszont a borok dominálták a szeszes italok eladásait: idén több mint duplaannyi bort rendeltek az online piactérről, tízből hét alkoholt rendelő ügyfél bort vásárolt. A sörök részaránya 10 százalék alá esett, az egyéb italoké pedig 20 százalék körül alakult.

Az közlemény szerint a hazai borok a legnépszerűbbek: Tokaj, Villány, Eger, Badacsony, Szekszárd, Etyek-Budai és Balatonfüred-Csopaki borvidék termékei. A külföldi termékek közül Olaszország, Új-Zéland borai, valamint az erdélyi borok a legkelendőbbek a Marketplace-en. A legnépszerűbbek a fehér és vörös házasítások, mellettük a sauvignon blanc, irsai olivér, cabernet sauvignon, furmint, chardonnay, olaszrizling, merlot és kékfrankos fajták. Az innen rendelt borok esetében sajátosság, hogy a legtöbben easybox csomagautomatába kérik a megrendelt borokat - vélhetően azért, mert a mobilappon keresztül ingyenes a szállítás az easyboxba - írták.

A borászati kellékek eladása is felpörgött

A palackozott borok mellett a borászati felszerelések eladásai is határozottan növekednek: idén e termékkategória még januárban is duplaakkora forgalmat generált, mint tavaly, tavasz óta pedig ennél is nagyobb, akár 2021 azonos időszakához képest öt-tízszeres növekedést is produkált. Ez elsősorban a borászati termékeket forgalmazó Marketplace kereskedőpartnereknek köszönhető, az év első 8 hónapjában eladott kellékek 99 százalékát ezektől a kereskedőktől rendelték meg a vásárlók - legtöbbjük Budapestről és Pest megyéből, Hajdú-Bihar megyéből és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből adta fel rendelését.

Tavaly a szüreti szezon elejéig a hatdarabos demizsonkészlet, a 120 literes, csatos cefrehordó és egy kézi hajtású gyümölcsdaráló, illetve egy 275 literes szüretelőkád voltak a legnépszerűbb borászati kellék, de a top 10 termék között elektromos daráló is bejutott. Bár több tucat különböző szőlőprés is elérhető a kínálatban, ezek egyelőre nincsenek a top 10-ben. Idén augusztus végéig szintén jól fogytak a demizsonok és a cefrehordók, ballonok, dugók, de a legnépszerűbb termék a bor savasságának/lúgosságának mérésére szolgáló Ph-mérő papír volt - mert ez csak néhány száz forintos tétel.