Nagy lépésre készülnek a plázák: lehet, hogy már ezért is fizetnie kell majd a magyaroknak

A következő időszakban semmilyen áramkorlátozást nem vezetnének be a bevásárlóközpontok, azonban arra fel kell készülni, hogy egyre több komplexumban kell majd fizetni a mosdó használatáért.

A koronavírus miatti korlátozások, majd az azt követő gazdasági válság visszavett a kereskedelmi szektor boltjainak forgalmából, sőt bizonyos bevásárlóutcákban és bevásárlóközpontokban megemelkedtek a bérleti díjak – erről számolt be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutoljára publikált kereskedelmiingatlan-piaci jelentése.

Ebben nem csak az említett bérletidíj-emelkedésről számolnak be, hanem arról is, hogy idén várhatóan még több pénzt kell majd a kereskedőknek kifizetniük az üzleteik bérlésért: az emelkedő energiaárak és a forint gyengülése valamennyi ingatlanszegmensben növelik a bérlők költségeit, míg az árfolyamhatás – az euróban megállapított díjakon keresztül – az exportbevétellel kevésbé rendelkező kiskereskedelmi szegmensben okozhat leginkább nehézségeket a bérlőknek – áll a jelentésben.

Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára elmondta: a plázákban a bérlők által fizetendő költségek a legtöbb esetben bérleti és közösköltség-díjakból tevődik össze, ezek viszont fix, szerződésekben rögzített árak. Ezeken az üzemeltetők csak akkor változtatnak, ha az épületek fenntartási költségi olyan mértékben nőnek meg, amelyet már kénytelenek a közös költségbe beépíteni. A főtitkár azt viszont nem tudta megmondani, hogy az elszabadult energiaárak miatt mennyivel emelkedett meg az üzletközpontok rezsiszámlája, így azt sem tudható, hogy egy-egy bérlőnek mennyivel kell a közös költségbe többet fizetnie.

Azt viszont Balatoni Judit hangsúlyozta, hogy mivel a boltok energiaszámláit a bérlők külön mérőórák alapján fizetik ki, így ezeknek alakulására az üzemeltetőknek nincs ráhatásuk, majd hozzátette: mivel az üzletközpontok eddig sem részesültek a kedvezményes árú energiából, így őket nem érinti a kormány nemrégiben bejelentett intézkedése, amely szerint már csak egy szűk vállalkozói kör kap engedményes áron energiát. A jelenlegi helyzetben a benzinárstop kivezetésének vége az, amely padlóra küldheti az üzletközpontokat, mert ha az üzemanyagok ára drasztikusan megemelkedik, akkor az emberek leteszik a gépkocsit, s akkor tényleg kiürülhetnek a plázák- emelte ki az Index.

Az orosz–ukrán háború miatt az egész Európai Uniót sújtó energiaválságra válaszul több országban is döntöttek arról, hogy korlátozásokat vezet be a nagy bevásárlóközpontokban, irodaházakban a légkondicionálók használatára. Olaszországban például már áprilisban megtiltották az üzemeltetőknek, hogy 19 fok fölé fűtsék, illetve 25 fok alá hűtsék a létesítményeket. A szabályszegőket 500–3000 euróra is büntethetik.

Itthon ilyen állami szabályozásról egyelőre nem döntöttek, és a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének eddig semelyik pláza nem jelezte, hogy az egekbe szökött energiaárak miatt az alapszolgáltatások minőségéből visszavennének: magyarul senki nem tervezi, hogy az energiaszámlájának csökkentése érdekében változtatnának a klímák hőmérsékletén, vagy korlátoznák a mosdókban a vízhasználatot.

Azt viszont a szervezet főtitkár elmondta, hogy egyre több bevásárlóközpontban szembesülhetünk azzal, hogy ha szólít a szükség, akkor a mosdó használatáért fizetni kell, és mivel ezeknek üzletközpontoknak tulajdonosai rendkívül jó tapasztalatokról számoltak be a az intézkedés bevezetését követően, így elképzelhető, egyre több helyen fizetősek lesznek a mosdók.