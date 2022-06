Hihetetlen drágulást hozhat az adóemelés a magyar boltokba: itt az érintett termékek listája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Júliustól 30-50 százalékkal emelik a chipsadót, valamint az érintett termékek köre is bővítül: a müzlik és a gabonapelyhek is beleesnek a szabályozásba. A cél, hogy csökkentsék a cukorfogyasztást – számolt be a módosításról az RTL Híradó.

A népegészségügyi adó – közismert nevén csipszadó – 11 éve került bevezetésre a magas cukor-, só, szénhidrát- és koffeintartalmú ételekre és italokra. Most bővül az ez alá eső termékek köre, az adó mértéke pedig 30-50 százalékkal nőhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Így a sós tészták, a müzlik és a kandírozott gyyümölcsök utás in pluszban kell majd fizetni, de olyan áruk után is, melyekkel eddig trükközni próbáltak a gyártók az RTL riportja szerint. Így minden üdítő, még a cukormentes termékek is adókötelesek lesznek, bár ezeknél a teher mértéke csak harmada lesz annak, mint amit a cukros termékek után kell fizetni. A módosítás viszont nem érint minden cukor- és sótartalmú terméket, így például a felvágottakat és a kenyereket sem. A kormány elmondása szerint a csipszadó az egészséget hívatott megóvni, valamitn a rezsicsökkentés költésgeit akarják így fedezni. A Dietetikusok Szövetségénél úgy számolnak, a só fogyasztása enyhén csökkent, a cukoré viszont tovább nőtt, amióta a kormány bevezette a chipsadót.

