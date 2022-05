Brutális tojásdrágulás Magyarországon: ennyit kell már fizetni egy darabért

Negyedével drágult a dobozos tojás csomagolóhelyi átlagára 2022 első tizenkilenc hetében. Darabonként már 35,43 forint volt az átlagár, ami 25 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának árát.

Az Agrárközgazdasági Intézet adataiból kiderül, hogy más méretű tojások esetében persze más árakkal is kell számolni: az M méretosztályú tojás ára 24,8 százalékos emelkedéssel 36,78 forintra, az L méretosztályúé pedig 42,35 forintra nőtt, amely 27,8 százlékos emelkedést jelent - szemlézi a jelentést a Világgazdaság.

A drágulást az is segítette, hogy az EU-s országok tojás- és tojástermékimportja elképesztő mértékben, 78 százalékkal csökkent - ebben is szerepet játszik a szomszédos Ukrajnában zajló háború, az import 53 százaléka ugyanis onnan, illetve az Egyesült Államokból érkezik. A helyzet az egész EU-ra kihatással van: az unióban 100 kiligrammonként 165 eurónál is többe került a dobozos tojás, ez 29 százalékos emelkedés az előző év azomos időszakához képest.