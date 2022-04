Így költekeztek a magyarok, mielőtt robbant az infláció: az árstop végével roham indulhat

A vártnál jóval több pénzt költöttek el a vásárlók a kiskereskedelmi üzletekben. Hasra esni azonban nem kell: igaz, közel 200 milliárddal költöttünk többet februárban, viszont 1 200 milliárddal többet is kapott a lakosság. Ráadásul azt is látni kell: a 9,8%-os volumen növekedés tényleg nagy, azonban az elköltött plusz 200 milliárd forintnak a fele a drágulásra ment el.

Néhány fordulat kirajzolódott és megerősödött februárban a nagy pénzeső közepette a boltos költekezésben - írja közleményében a blokkk.com. 2019-ben is majdnem ekkorát ugrott a boltos vásárlások mennyisége, ugyanakkor a 2020-as járvány miatti spájzoláskor a mostani 9,8%-nál nagyobbat, 11%-ot.

Az egyszeri juttatások 1 200 milliárdjából így vagy ezer milliárd megmaradt, ami persze elmehetett más irányban is, például hiteltörlesztésre, vagy éppen a párnaciha alá. Még jól is jöhet az, ha a háború miatt nagyobb lesz a baj, amit a kormányfő legutóbbi péntek reggeli rádiónyilatkozatában már előrevetített - írja a közlemény. Amikor akár 20%-ra is felszökhet az élelmiszerek drágulása az élelmiszeripar eddigi áremelései nyomán (erre már rámutattunk), akkor bizony - ne szépítsük - bármikor váratlanul beeshet némi spájzolás is, főleg, ha előre bejelentik az árstop végét - írta a blokkk.

Ha pedig számot vetünk, bizony a pénztárakban hagyott 200 milliárd forint felét a drágulás vitte el. A boltos drágulás a hivatalos, valamivel 8% feletti teljes inflációnál nagyobb volt, 11%. Lényeges változás a web megtorpanása, na persze csak a korábbi évekhez képest, most éppen 10% alá csúszott a növekedésének üteme és forgalma kisebb volt értékben a januárinál. És az előbbivel szemben úgy tűnik, hogy a vásárlók visszabandukoltak a hagyományos boltokba, ott közel 15%-os volt a növekedés.

Igaz, februárban emelkedtek a havi bruttó keresetek (januárban 14%-kal), a minimálbér 20%-kal, a gyermekesek szja-visszatérítést kaptak, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjat, a 25 év alattiak szja-mentesek lettek és szép-kártyával is lehetett élelmiszerboltban vásárolni. Az egyszeri juttatások bő ezer milliárdot jelentettek. Viszont volt drágulás is, árstoppal körítve egyes élelmiszereknél és a kutaknál. Február vége előtt kirobbant a háború, de ennek a hónap utolsó napjaiban még kevés hatása volt a boltos vásárlásokban. Ezek azért végül összességében óvatosságra és bőszebb válogatásra késztették a kedves vásárlót.