350 ezer vásárló váltotta be jóvátételi kuponját az eMAG-nál: kiderült mit vettek belőle

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nagy kiszerelésű vízlágyító só és öblítő, illetve havi pelenkacsomag vásárlásához váltották be a legtöbben az eMAG bruttó 3 ezer forint értékű vásárlási utalványait, de sokan használták fel a kupont vezeték nélküli fülhallgató és fitneszpánt beszerzésére is. Az utalványokat a vállalat a Gazdasági Versenyhivatallal 2021 májusában kötött megállapodás keretében küldte ki azoknak az ügyfeleknek, akik az ezt megelőző 12 hónapban bármilyen értékben ott vásároltak. A kuponokat tavaly június eleje és december közepe között váltott be a cég mintegy 350 ezer ügyfele.

A Gazdasági Versenyhivatallal 2021 májusában kötött megállapodása keretében az eMAG (még az Extreme Digitaltól különálló vállalatként) a hazai e-kereskedelmi szektor legnagyobb kaliberű vevői bizalomépítő akcióját indította útjára. Ennek keretében tavaly júniusban bruttó 3 ezer forint értékű vásárlási utalványt küldött minden olyan ügyfelének, aki az előző 12 hónapban ott bármilyen értékben vásárolt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kuponokat 6 hónapig lehetett beváltani legalább bruttó 10 ezer forintos kosárérték elérése esetén. A legelső utalványt egy asztal és egy szék vásárlásakor használták fel 2021. június 4-én, míg a legutolsót december 12-én váltotta be egy ügyfél egy nyomtató toner rendelése során. “Bár a GVH-val kötött megállapodásunkban azt vállaltuk, hogy legalább 1 milliárd forint értékben fogják az utalványokat beváltani az ügyfeleink, ezt végül túlteljesítettük: tavaly június és december közepe között mintegy 350 ezer ügyfelünk összesen mintegy 1,1 milliárd forint értékben használta fel a vásárlási utalványokat” - kommentálta az eredményeket Várkonyi Balázs, az eMAG-Extreme Digital ügyvezető igazgatója. Sokan hétköznapi cikkeket vettek az utalványból Darabszám alapján a legnépszerűbb kuponbeváltással rendelt termékek a mosogatógépben használatos vízlágyító só négy kilogrammos kiszerelésű változata, a különböző nagy kiszerelésű öblítők, illetve a havi kiszerelésű, 150-180 darabos pelenkacsomagok voltak. A műszaki termékek közül egy True Wireless fülhallgató, illetve egy jutányos árú fitneszpánt beszerzésekor váltották be az utalványt kiemelkedően sokan, de számítógépes perifériát (billentyűzet, egér, webkamera), illetve építő-, kirakós- és társasjátékokra is igen sokan használták fel a kupont. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Debrecen és Pest megye az élen Ha települések szintjén vizsgáljuk, a voucherek Debrecenben voltak a legnépszerűbbek, ahol több mint 30 millió forint értékben váltották be ezeket, míg második helyen Budapest XI. kerülete áll csupán pár százezer forinttal alacsonyabb értékkel, Pécs pedig bronzérmes helyre jutott be közel 26 millió forint értékű beváltással. Megyei szinten Pest megyéből éltek legtöbben az utalvány adta lehetőséggel (több mint 447 millió forint értékben), a második helyre Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadikra pedig Győr-Moson-Sopron jutott 59 milliós, illetve 57 millió forint körüli összeggel. A legnagyobb - mintegy 180 millió forintos - értékben a tavalyi év 48. hetében váltották be a háromezer forintos utalványokat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK