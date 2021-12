Anyagi csődbe döntheti az idei karácsony a magyar családokat: itt hibáznak a legtöbben

Hiába határozza el magában az ember a legtöbbször, hogy idén nem halasztja decemberre a karácsonyi ajándékok, ünnepi kellékek vásárlását, sokan még most sem estek túl a dolgon. A karácsonyi teendő listák ilyenkor sok esetben nemhogy csökkennének, hanem csak nőnek. Jön a kapkodás, a sietség, és vele együtt a stressz, rossz döntések, és a felesleges pénzkidobás, ami miatt utólag szívhatjuk a fogunkat. A Pénzcentrum most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyeket betartva nem válik a karácsonyi bevásárlás anyagi és mentális rémálommá.

Már a második adveti hétvége is eltelt, viszont rengetegen nincsenek még túl az ajándékvásárláson, nem tudják mi lesz a menü karácsonykor, nem vették meg a szükséges hozzávalókat. Ahogy megállíthatatlanul közelednek az ünnepek, úgy lesz ez a helyzet egyre nyomasztóbb. Semmi sincs azonban még veszve! Bőven van még idő, hogy ne a pánikvásárlásról, idegeskedésről, és rossz pénzügyi döntésekről szóljon a december. Csak néhány alapvető szabályhoz kell tartania magát az embernek, és mindent el fog tudni intézni időben.

1. A tervezés a legfontosabb

Van, akinek mindene a tervezés, határidőnaplójában minden napra fel vannak jegyezve a teendők, precíz listák alapján vásárol. Azonban a legtöbben nem ilyenek: a mindent aprólékosan megtervezőktől azokig, akik teljes káoszban próbálnak túlvergődni az adventet széles skálán mozgunk. Ezért a tervezettség szintjét mindig ahhoz igazítsuk, alapvetően mennyire vagyunk képesek tartani magunkat az ilyen teendőlistákhoz. Tehát ne akarjunk hirtelen más emberré válni (az úgysem fog sikerülni), csak egy kicsit kapjuk össze magunkat a szokásoshoz képest.

Szóval, érdemes összeírni: Hány nap van még karácsonyig? (Vészesen kevés) Abból hány napon lehet idő vásárolni, intézni a dolgokat? Melyek ezek a napok? Mit kell még intézni? Kinek adunk ajándékot és ezek közül megvan-e már bármi? Mit ajándékozunk? Hol lehet azt beszerezni? Ideér karácsonyig, ha online még most megrendeljük? Mi lesz a menü? Megvannak hozzá a nem romlandó hozzávalók? Mikor intézzük majd a karácsony előtti nagybevásárlást? Mikor takarítunk?

Valamint a legfontosabb kérdés a mentális egészségünkért: Mikor fogjuk kipihenni ezt a sok tervezést, szervezést, intézkedést? Építsünk be pihenőnapokat is, amikor csak ráhangolódunk az ünnepekre. A karácsonynak csak a - szerintünk - jó oldalával foglalkozunk. Ez lehet díszítgetés, csomagolás, receptnézegetés, fényfüzérek beprogramozása, a kések megélezése - bármi, amit szeretünk és stresszoldó hatással van.

A tervezés azért is fontos, mert pénzt spórolhatunk: csak azt vesszük, ami a listán van, nem keringünk boltról boltra, hanem céltudatosan megyünk be az üzletekbe. Akár még az utazásunk költségein is spórolhatunk, ha előre kitaláljuk, hová kell bemenni, és mit lehet útbaejteni.

2. Ne verd magad felesleges költségekbe

Az adventi időszak tipikusan a rossz pénzügyi döntések periódusa. Egyrészt, ha az ember stresszesebb, nem hoz eleve olyan jó döntéseket. Másrészt ott a nyomás, szorongás: mindenkinek kell valami ajándék, de nincs ötlet, mi lesz ha ez vagy az nem fog tetszeni, biztosan elég-e ennyi, stb. Akkor is, ha ezeket próbálja elhessegetni az ember, ott motoszkálnak benne, és impulzusvásárlás lesz a vége.

A boltban még hozzácsap az ember ezt-azt a kosárhoz, még az utolsó pillanatban rendel valamit, még beszalad gyorsan ezért-azért a plázába. Aztán elkölt egy csomó pénzt feleslegesen. Erre is jó egyébként a tervezés: van egy ajándékozott lista, akinek meg van az ajándéka, azt ki kell pipálni, vagy kihúzni véglegesen. A szorongást is tudatosan kell leépíteni: el kell hinnünk magunknak, hogy az az ajándék kész van, nem kell hozzátenni már semmit.

Aztán a pánikból történő utolsó pillanatos vásárlások kivédésére - ez azért is elfordulhat, mert valakiről megfeledkeztünk, mindenkivel megeshet - kell tartalékajándék. Ezt előre érdemes megvenni, és egy univerzális darabnak kell lennie, aminek bárki örülne. Ez arra is jó, ha kétség, hiányérzet támad az egyik ajándékkal kapcsolatban. Akkor ott a Jolly Joker. Mi legyen ez? Nem kell fantáziadúsnak lennie. Egy puha pléd, egy naptár, egy különleges bögre, egy sütiválogatás, puzzle, bármi. Hiszen ez csak B-terv.

Az is fontos, ha vásárolni mész, akkor azt ne akkor tedd, mikor éhes vagy, álmos vagy, felhúztak, idegileg kimerült vagy, sietned kell máshová. Ezek mind rossz döntéseket generálnak vásárlás közben, vagyis pénzkidobás a vége. Ugyanígy a közös shoppingolás. Az ember egyedül azt és annyit vesz, amit nem szégyell, többen együtt viszont megvan a veszélye, hogy olyasmit is vesz, amit már nem akarna.

3. Hagyd a hitelkártyát a fiókban...

... és ha nem muszáj, áruhitelbe se verd magad. Bár nagyon kecsegtetően hangzik a 0%-os THM, az adósság az adósság. Decemberben sokkal többen használnak hitelkártyát, mennek mínuszba a folyószámla keretükben és vesznek fel áruhitelt, mint egyébként. Ezeknek a költéseknek, kiadásoknak egy része viszont felesleges - lásd az előző pontot. Tervezéssel és tudatosabb költekezéssel sok esetben elkerülhető lenne, hogy adóssággal kezdjük a jövő évet.

Ha pedig nem elkerülhető - hiszen a hitel nem ördögtől való dolog, nem feltétlenül rossz döntés -, akkor alaposan gondoljuk át, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk, és fel legyünk készülve a következményekre. Biztos tudjuk majd törleszteni? Biztos nincs olyan ajánlat amivel jobban járnánk? Biztos nem tudjuk másként megoldani? (Pl. pénzzé is tehetnénk pár dolgot még karácsony előtt.)

4. Vedd mindenkinek ugyanazt (komolyan!)

Az egyik legnagyobb munka karácsony előtt az, hogy megszüljük, ki mit kap idén. Igen, munka - hiszen időt és energiát emészt. Mikor már tavaly is olyan nehéz volt kitalálni valamit. Mikor két hónapja volt a szülinapja. Mikor már mindene megvan. Mikor a legjobb ötletünket 2 hete megvette magának. Idegtépő. Viszont a leggyakrabban feleslges őrlődés is.

Bárki megengedheti magának, hogy idén ne csinálja végig ezt a szenvedést, hanem elengedje. Miért ne lehetne ez az év a 2021-es? Családon belül könnyen meg lehet úszni egy egyenajándékkal. Mindenki ugyanazt kapja, az összetartozás, család, szeretet, stb. stb. jegyében. Ugyanolyan - fancy, drágább, kézműves, akármi - karácsonyfadíszt, díszpárnát, ugyanazt a fényképet bekeretezve rólatok, hímzett törölközőt, és megintcsak: egyenbögrét, egyenpulcsit, egyensálat, egyenzoknit. A legtöbben meglepődnének, mennyire jól el tudnak sülni az ilyen ajándékok. Ráadásul pénzt, időt és stresszt takarítanak meg. Mindenki csak nyer.

5. Adj élményt!

Nagyon divatossá váltak manapság az élményajándékok, amelyek legtöbbször kuponok, voucherek formájában érkeznek a fa alá. Viszont egy wellnes, hőlégballonozás, utazás, élményvezetés-tanfolyam, stb. nem tartoznak a legolcsóbb ajándékok közé. Ráadásul annyi a lehetőség, hogy megintcsak nehéz lenne választani, pedig alapvetően nem kiköltekezni, hanem pénzt, időt és energiát akarunk spórolni. Illetve ott van az a bosszantó baki is, amiről már korábban volt szó: az élmény "megfoghatatlan" így sokan vesznek mellé valamilyen tárgyi ajándékot. "Csak legyen valami" - mondják, pedig semmi szükség erre, főként egy eleve drága élményajándék mellett.

Most nem azt fogjuk javasolni, hogy a spórolás jegyében adjunk kézzel készített kuponfüzetet - ez annyira a 2010-es éveket idézné - hanem azt, hogy ne az élményajándék értékének nagyságára koncentráljunk, hanem arra, hogy kifejezzük vele: fontos nekünk a másik. Tehát érezze, hogy odafigyeltünk rá. Egy - vagy akár páros - színházjegy, mozijegy, koncertjegy, stb. nem jelent nagy kiadást, de kifejezhetjük vele, hogy számontartottuk, mit szeret az ajándékozott, és közös programot csinálhatunk. Sokak számára százszor többet ér, hogy a szeretteik az idejüket áldozzák rájuk, mint a pénzüket.

Még néhány tipp a karácsonyi vásárláshoz: