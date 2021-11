Sorra tűnnek el a dolgozók a boltokból karácsony előtt: mi lesz így az ünnepi roham alatt?

A harmadik negyedévben tízezerrel kevesebb volt a foglalkoztatottak száma a boltokban a második negyedévhez képest. A járvány előtti 2019-es esztendő azonos időszakához képest 15 ezerrel kisebb a létszám. Igaz, közben csökkent a boltok száma, tovább ugrott a webpiac, nem tért magához az iparcikkes boltok köre, és szaporodtak az önkiszolgáló pénztárak is.

2021 harmadik negyedévében éppen annyival csökkent a boltos létszám, mint amennyivel a szállodák, vendéglátóhelyek foglalkoztatottainak száma emelkedett, így feltehetően visszamentek a pincérek a boltokból a vendéglőbe (bár még mindig kevesen vannak ők is a kelleténél) - írja a blokkk.com. Az égető munkaerőhiányt jelzi, hogy például a piacvezető Lidl 187 álláspozíciót hirdet. Az uniós foglalkoztatási portál (Eures) 115 ezer bolti eladónak kínál munkát, és aki be is van oltva, könnyebben válogathat. Mindez a karácsonyi, ünnepi időszak kapujában, az utolsó pillanatokban a remélt nagy ajándékvásárlási hullám előtt.

A kereskedelem bérollója 118 ezer forint (az autószalonban az eladó havi bruttója 333 ezer forint, a zöldséges boltban 215 ezer forint), a nemzetgazdaság fizikai dolgozóinak átlagkeresete pedig 15 ezerrel több a boltosokénál. Lehet válogatni boltok között is a munkában, válogatnak is a boltos dolgozók.

2019

I. negyedév II. negyedév III. negyedév 374 372 367

2020

I. negyedév II. negyedév III. negyedév 378 360 378

2021

I. negyedév II. negyedév III. negyedév 351 362 352

Forrás: KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, kiskereskedelem, blokkk

A részmunkaidős foglalkoztatottak száma 21 ezerről 23 ezerre nőtt 2021-ben első negyedévről a harmadikra (a másodikban nagyobb volt az ugrás). A szövetkezeti tagok szintén hiányoznak a boltos foglalkoztatotti statisztikából.