1800 forintos koronavírus-gyorsteszttel támad a Lidl: eddig még csak itt látták, hogy kapható

Egyes Lidl áruházakban meglepően olcsón lehet kapni koronavírus antigén-gyorsteszteket, illetve FFP2-es maszkokat - erről tanúskodik egy, a napokban az internetre feltöltött videó is. Ebből az derül ki, hogy a diszkontlánc teszteket már - átszámítva - kevesebb mint 2 ezer forintért is árul, illetve maszkokért is csak párszáz forintot kér.



Bár Magyarországon a tömeges koronavírus-tesztelés, kiváltképp az öntesztelés sosem volt vezető motívuma a járvány elleni védekezésnek, azért már az itthoni gyógyszertárakban is kaphatóak különböző gyorstesztek. Igaz, igen borsos áron. A Biosynes gyorstesztje például 7-8 ezer forintos áron vásárolható meg több magyar patikában is.

Ehhez képest, egy friss németországi videó szerint a Lidl már nagyon olcsón is árul antigénes-gyorsteszteket egyes diszkontjaiban. "Sanyi hentes", azaz vélhetően Sándor, éppen néhány nappal ezelőtt töltött fel egy friss videót a diszkontlánc egyik németországi áruházából TikTok-ra, amiben azt mutatja be,

tömegével árulja a bolt az olcsó teszteket, és maszkokat is.

A videó tanúsága szerint ugyanis az antigén-gyorstesztek darabja 4 euró 95 cent, ami április 1-i hivatalos devizaárfolyamon számolva alig 1 800 forint, míg az FFP2-es maszkok darabja leárazva csupán 77 centbe, azaz 280 forintba kerül.

Címlapkép: Getty Images