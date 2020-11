Folytatódnak az ellenőrzések: ezeket a szórakozóhelyeket már be is záratták

Egy rakás budapesti szórakozóhelyet bezáratott a rendőrség a hétvégén a korlátozások be nem tartása miatt. Ők két hétig nem dolgozhatnak. Máshol a maszkviselést nem tartották be, több mint három tucat alkalommal birságoltak ennek kapcsán is.

Az éjszakai szórakozóhelyeket és az éjjeli korlátozás betartását ellenőrizték a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai a hétvégén. Szombatról vasárnap hajnalig kilenc szórakozóhelyet be is zárattak az 5. és a 7. kerületben - írja a police.hu.

Ők tizennégy napig nem nyithatnak ki.

A maszkviselés szabályainak megsértése miatt 38 emberrel szemben helyszíni bírságot alkalmaztak, 11 szabálysértési eljárást indítottak. A kijárási korlátozás megsértése miatt egy embert jelentettek fel. Emellett elfogtak egy körözött személyt és egy ittas vezetőt.

Címlapkép: Getty Images