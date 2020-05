Ez a szektor biztosan nem ússza meg a válságot: a neheze még csak most jön?

A világjárvány első hulláma talán csitulni látszik Magyarországon, lassan éledezik a gazdaság. A latolgatások természetesen tovább zajlanak, hiszen a koronavírus hatására különböző gazdasági területeken különböző bizonytalansági tényezők jelentek meg. Ezek a bizonytalansági faktorok az ingatlanpiacon is felütötték fejüket, amely sokakat komoly fejtörésre késztet. Ezek a nem várt változások az ingatlanpiaci szegmensen belül pedig az újépítésű lakásoknál és projekteknél fognak a leginkább, legmarkánsabban és leglátványosabban jelentkezni.

2020 elején a Central Home szakértője, Ben-Ezra Orran így diagnosztizálta, miként fog kinézni az újépítésű lakások piaca 2020-ban: "Az elmúlt év második felében nagyon sok újépítésű ingatlan került értékesítésre, és ezek egy részénél már az átadások is megtörténtek. A gyors döntések oka az volt, hogy a decemberi 31-ig lebonyolított kifizetéseknél az ÁFA még csak 5%-os volt, tehát minden kifizetés, amely akár még a javában tartó építkezések esetén is 2019. december utolsó napjáig megtörtént, a kisebb adókulccsal került kiszámlázásra. Ily módon nagyon sok olyan, igazából még épülő ingatlan van, amelyeknek építkezése akár 2-3 évvel korábban kezdődött, de valójában csak a következő néhány hónapban, előreláthatólag 2020 közepéig fog elkészülni." - hangzott a szakértő prognózisa.

Az újépítésű ingatlanberuházásokat érinti leginkább a válság

A januári békés tervezés állóvízét hamar felforgatta és beárnyékolta a világjárvány terjedése. A koronavírus megjelenése teljesen felforgatta a gazdasági állapotokat és viszonyokat, ahogy az élet számos területére, úgy turbósebességgel tört be az ingatlanpiacra is. A vírus által gerjesztett folyamatok pedig a jelenleg készülő, esetleg még a tervezési fázisban lévő budapesti (legyen szó belvárosi, esetleg külvárosi, ingatlan szakzsargonnal "rozsdaövezeti") újépítésű projektek elkészülését is nagyban befolyásolják

"Egyelőre úgy látjuk, a vírus miatt a válság legnagyobb vesztesei az újépítésű ingatlanok lesznek" - mondja Ben-Ezra Orran. - "Eddig is nyilvánvaló volt, hogy az újépítésű projekteknek számos akadállyal kell megküzdeniük a megváltozott piaci környezetben és ez most a vírus jelenléte miatt még hatványozottabban fog megjelenni." A Central Home szakértője szerint ellentétes irányú mozgásokat figyelhetünk meg, folyamatos az újépítésű lakások értékcsökkenése, mert a vevőcsoportjuk is csökken. Ezzel szemben a munkabérek, kivitelezői költségek, beszerzési árak emelkedtek, gyengült a forint, lassul az építkezési ütem a csökkentett beszerzési kapacitások, a munkaerőhiány miatt.

A szakértő szerint kormányzati segítségre lesz szükség

Elképzelhetőnek tűnik, hogy bizonyos építtetők számára, bizonyos projekteknél a cselekvések, azaz az ÁFA 5%-ra történő visszaállítása az úgynevezett"rozsdaövezetekben", azaz a külvárosokban pozitívan hathatnak. A szakértő úgy véli, hogy azt mindenképpen érdemes tudni, hogy amennyiben az újépítésű ingatlanok piacán a kormány nem tesz átfogó segítő reformokat, nem hoz segítő szándékú rendelkezéseket, akkor a következő pár hónapban várhatóan sorozatosan fogjuk tapasztalni, hogy az újépítésű projektek leállnak, és kérdéses, hogy egyáltalán mikor lesz esély az újraindulásukra.

