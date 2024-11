Bihari Ádám: ha igaz lenne, ami a ruhák címkéjén van, a nagy divatcégek már rég csődbe mentek volna

Borbándi Dániel Link a vágólapra másolva

Mennyibe kerül Magyarországon stílusosan öltözködni, és mit jelent ez valójában a mindennapokban? Bihari Ádám, a Sprezzatura By Bihari Nápolyi Bespoke Szabóság tulajdonosa szerint egy igényes férfi ruhatárának összeállítása a legtöbb esetben nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly anyagi befektetés is. Az infláció és a divatipar állandó változása hatással van a minőségi alapanyagokra és a kézműves szabóságok áraira is, ám a szakértő szerint ezekben az ínséges időksem sem mindegy, hogy a vásárlók a „fast fashion” mellett döntenek-e, vagy az időtálló, egyedi darabokat választják. Annál is inkább, mert a szakértő szerint bár az igényes öltözködés sokszor tényleg pénzkérdés, azért vannak módok, amik miatt nem minden esetben kell, hogy az legyen.

A stílus sosem megy ki a divatból – tartja a mondás, de vajon mit jelent ez Magyarországon a 21. században? A jó megjelenés értékét kevesen vonják kétségbe, ám az ennek való megfelelés sokszor pénzt is igényel. Vajon mennyibe kerül egy stílusos ruhatár összeállítása? Mi a helyzet a minőségi, egyedi ruhadarabokkal, és van-e különbség a „fast fashion” és a kézzel készített ruhadarabok között? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Bihari Ádám, stílusszakértővel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tényleg drága jól öltözni? Bihari Ádámot elsőként a szabósági piac helyzetéről kérdzetük, hiszen az utóbbi évek inflációja számos iparágat megviselt. Bihari azonban azt tapasztalta, hogy ez a szegmens nem annyira árérzékeny. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az infláció azért a ruhaipar alágazatainak többségét érezhetően érinti. A szövetek árai az elmúlt két-három évben kb. 20 százalékkal drágultak, de ez ugyanúgy igaz a munkabérekre és a szállítási költségekre is – fogalmazott. A stílusszakértőnek korábban nem titkolt célja volt, hogy megváltoztassa a hazai utcaképet, mármint, ami az emberek öltözködési stílusságát illeti. Ezért nem meglepő, hogy Bihari Ádámnak továbbra is hangsúlyos véleménye van a magyar emberek öltözködéséről. És bár kis mértékben, de összességében pozitív tendenciákról tud beszámolni. A szakértő elmondta: Az elmúlt öt évben több fejlődést tapasztalok, mint az azt megelőző húsz évben. Ez nagy mértékben köszönhető annak, hogy az online vásárlás átvette a hatalmat az offline vásárlással szemben, és olyan márkák is elérhetővé váltak, amiről azelőtt nem is tudtuk, hogy egyáltalán léteznek. A mostani fiatal generációnak köszönhetően a magyar utcakép színesebb, egyedibb és stílusosabb lett, de még mindig van hová az úton. A felöltözöttség (dressed up look) még mindig hiányzik az utcákról, de például az ‘old money’ stílus térhódításának köszönhetően látom a fényt az alagút végén. Emiatt sokan azt gondolhatnák, bizonyos mértékben nőtt a hazai vásárlók tudatossága. Bihari szerint azonban más okok állnak ennek a hátterében: Nem a vásárlási tudatosság nőtt, inkább a vásárlási kedv, és egyértelműen a mennyiség van előtérben a minőséggel szemben. Ennek részben anyagi okai vannak és még mindig a divat diktálja a vásárlási szokásokat. Kevés a tudatos vásárló és még kevesebben vannak, akik értik és megengedhetik maguknak a minőségi öltözködést. – mondta el. Bihari Ádám szerint emiatt elsősorban még mindig a fast fashion uralja a piacot. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, másodsorban ezek a márkák kéthetente látják el új kollekciókkal a vásárlókat, ennek az ingergazdag környezetnek nagyon nehéz ellenállni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A nagy divatcégek szinte bármit ráírhatnak a címkére, ugyanis ha minden igaz lenne, ami rajtuk szerepel, már rég csődbe kellett volna menniük. A szakértő úgy gondolja, hogy aki akar, eljuthat a jólöltözöttség szintjére, bár „a stílusérzék egy velünk született tehetség - vagy van, vagy nincs. Pontosan olyan, mint amikor a tehetségkutatókban keresik azt a bizonyos ikszet" – hangsúlyozta. "Természetesen akiben megvan a talentum, annak is időbe és pénzbe fog kerülni, mire kialakul a stílusbiztonsága, ami segítségével felszínre tudja hozni saját karakterének legjobb verzióját" – tette hozzá. Mi lehet a megoldás, ha kevesebb pénzből gazdálkodsz? Sokan persze joggal feltehetik a kérdést: min múlik egy ruhának a minősége, és egyáltalán ki vagy mi dönthet arról (saját magunkon kívül) hogy egy ruhadarab stílusos-e vagy sem? Bihari Ádám szerint egy minőségi ruhadarabnak két fő kritériuma van: a jó alapanyag és a gondos kidolgozás, ezért természetesen kihatással van a kész termék árára a szövet ára is. Jó lenne, hogy ha sokkal szélesebb tudással rendelkeznének a vásárlók a szövetek terén, mert megannyi kényelmetlen szituációtól és félrevásárlástól kímélhetnék meg magukat. Azok, akiknek megvan az igénye arra, hogy tudatosabban vásároljanak, Bihari azt tanácsolja, hogy keressék a minőségi vintage üzleteket és ne az aktuális divat diktálta logómánia irányítsa a döntéseiket. Plusz az online second-hand piacterek is egy új kaput nyitottak ki az utóbbi években, rendkívül jó minőségű ruhákat lehet kifogni töredék árakon. – zárta gondolatait a stílustanácsadó.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK