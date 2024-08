Hatalmas profitot könyvelt el sokak kedvenc gyártója: rengetegen vették a dán cég játékait idén

A dán játékgyártó óriás, a Lego, jelentős növekedést ért el 2024 első félévében, miközben a játékipar többi szereplője nehézségekkel küzdött. A vállalat bevétele 13%-kal nőtt, elérve a 31 milliárd dán koronát (kb. 4,65 milliárd dollár) - közölte a CNBC.

Niels Christiansen, a Lego vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva kiemelte, hogy a cég sikerének kulcsa a változatos termékportfólió, különös tekintettel a Lego Icons és Lego Creator sorozatokra, valamint az Epic Games Fortnite játékával való együttműködésre.

A vezérigazgató szerint a tavalyi évvel ellentétben, amikor a fogyasztók az olcsóbb készleteket részesítették előnyben, idén már a vásárolt mennyiség is növekedett.

Míg a Lego versenytársai, a Mattel és a Hasbro csökkenő bevételekről számoltak be, a dán cég továbbra is erős pozíciót tart fenn az amerikai és európai piacokon. Kínában azonban stagnálást tapasztalnak, de a vállalat továbbra is bízik a régió hosszú távú potenciáljában.

A Lego fenntarthatósági törekvései is figyelemre méltóak. Az idei év első felében közel megduplázták a tégláikban felhasznált megújuló és újrahasznosítható anyagok mennyiségét a tavalyi teljes évhez képest. Christiansen hangsúlyozta, hogy bár ez többletköltséget jelent a vállalatnak, nem hárítják át a fogyasztókra.