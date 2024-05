Hivatalos Szoboszlai csúcsátigazolása: júniustól már itt kereshetik a szurkolók

Júniustól érkezik a Szoboszlai Dominik által összeállított menü a McDonald's-ba. Egyelőre nem tudni, mi lesz benne, és azt sem közölték, mennyibe fog kerülni.

Mint ahogyan az korábban már sejthető volt, újabb világmárkával állapodott meg Szoboszlai Dominik. A Pénzcentrum is beszámolt a titokzatos posztról, amelyben a McDonald's leleplezett egy elviteles zacskót, amelyen a grafika nagyon hasonlított a magyar válogatott csapatkapitányára.

Most már hivatalos a dolog, a Meki a Facebookon jelentette be, hogy június 4-től kapható lesz a Liverpool sztárjának kedvenceiből álló Domi menü. Arról egyelőre nem tudni, pontosan mi is lesz ebben, és az sem nyilvános, mennyibe fog kerülni az új menü.

Címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA