Elindult a nagy rák-per: mindenkit érint az ítélet, aki ilyen márkájú kozmetikumot használ

Rákbetegek egy csoportja perelte be a Johnson & Johnson vállalatot csalás miatt, mivel állításuk szerint a cég fedővállalatok csődjének felhasználásával próbálta megakadályozni, hogy több tízezer, a termékeik által károsult felperes bíróság elé állhasson - közölte a Reuters.

New Yorkban egy csoport rákbeteg perelte be a Johnson & Johnson vállalatot. A felperesek azt állítják, hogy a cég csalárd módon próbálta megoldani a zsírkövet tartalmazó termékeivel kapcsolatos több tízezer pert, melyeket azért indítottak, mert a felperesek szerint azok azbesztet tartalmaznak, így rákot okoznak. Az öt felperesek a new jersey-i szövetségi bíróságon nyújtották be a csoportos keresetüket.

Mike Papantonio, a felperesek ügyvédje szerint a J&J "sötét sakkjátszmát játszik" az amerikai pénzügyi és igazságszolgáltatási rendszerrel. Erik Haas, a J&J alelnöke viszont úgy véli, hogy a kereset csak az ügyvédek kísérlete arra, hogy mindenképp perekre kerülhessen sor.

A legtöbb perben petefészekrákos nők érintettek, de vannak olyan esetek is, amelyek mesotheliomás betegeket érintenek. A J&J állítása szerint termékei biztonságosak és nem tartalmaznak azbesztet.

A vállalat először egy "texasi kétlépéses" manővert alkalmazott a zsírkővel kapcsolatos kötelezettségeinek kezelésére, ami egy új leányvállalat csődjét jelentette 2021-ben. Ez megakadályozta a további perek folytatását. Azonban ez és egy második hasonló kísérlet sikertelen volt, mivel bíróságok úgy ítélték meg, hogy a J&J sem leányvállalata nem volt jogosult csődeljárásra. A vállalat most tervezi harmadik csődeljárását egy másik leánycégével kapcsolatban.

A perben azt akarják kimondatni, hogy ezek a tranzakciók csalások voltak és céljuk a J&J vagyonának megóvása volt. További tranzakciókat is emlegetve követelnek kártérítést és büntetőjogi felelősségrevonást. A J&J szerint a tervezett harmadik csődje eltérő lesz a korábbiaktól. Ezen felül korábban már egyezségeket kötött mezoteliómás betegeket képviselő ügyvédi irodákkal és bizonyos államokkal is.

A J&J ellen indított perek viszont most újra kezdődtek, miután a második csődeljárásuk megindítása elutasításra került. Nemrégiben egy mezotelióma-ügyben 45 millió dollár megfizetésére kötelezték őket, miközben egy petefészekrákos nő elleni perben nekik adott igazat a bíróság.