Így tarolta le Magyarországot a Decatlhon: a többiek labdába sem rúgnak, a Hervis nagyon szenved

Miközben a Decatlhon évek óta stabilan nyereséges Magyarországon, addig a Hervisre igencsak rájár a rúd, a veszteségük 2023-ra jócskán 2 milliárd forint fölé duzzadt. A nagy vetélytárs Decatlhon viszont a bevételek csökkenésével is majdnem ugyanolyan profitrátát tudott felmutatni tavaly, mint az azt megelőző évben. Úgyhogy a magyarországi sportláncok csatája igencsak egyoldalú képet mutat, és trónfosztáson az Intersport, a Sportsdirect sem gondolkodhat.

Igencsak egyoldalúra sikeredett a nagy hazai sportláncok vetélkedése a legutóbbi üzleti évben. A Decatlhon utcahosszal a vetélytársak előtt úgy, hogy a többiek még csak nyereséget sem tudtak termelni. A legfrissebb beszámolókból az látszik, hogy az elmúlt év gazdasági nehézségei ezen a szektoron is kemény nyomot hagytak, mégis akadt olyan szereplő, aki ezt azért tudta abszolválni.

Felemás képet mutatnak a sportláncok

Listánkat az Intersporttal kezdjük, az ő bevallásukban (2022. október 01. - 2023. szeptember 30.) ugyanis az értékesítés nettó árbevételenél egy nagy nulla szerepel, ám az üzemi tevékenységük eredménye – 5 millió forint volt, az azt megelőző időszak 80 millió forintjához képest. Az adózott eredményük is negatív lett 7,3 milliós veszteséget könyvelhettek el, pedig az előző évben 85 milliós pluszban zártak.

Léptékében nagyobb, de nem sokkal jobban volt sikeres a 2023-as évében a Hervis sem. A Spar Ausztria tulajdonában lévő cég 2022-ben 18,4 milliárdos nettó árbevételt ért el 2022-ben, ez apadt 16,3 milliárdra 2023-ban. Az sem számított jó előjelnek az esetükben hogy fő tevékenységük, azaz a sportszerek, sportruhák eladása brutálisan veszteségessé vált 2023-ra. 2022-ben az üzemi tevékenységük eredménye -913 millió forintra rúgott, ami 2023-ra több mint 2 milliárd forintra duzzadt.

Nem meglepő, hogy az adózott eredmények ezek után meglehetősen csúnya képet mutatnak. A 2022-es 843 millió forintos adózás utáni veszteségük ugyanis 2023-ra majdnem 2,5 milliárdos veszteséggé duzzadt. Úgyhogy csakúgy, mint a Spar Magyarország, ők is meglehetősen veszteségesen működtek tavaly, ráadásul a veszteséges működés immáron két éve tart.

Egészen más azonban a helyzet a Decatlhonnál, ami több mint 1000 embert foglalkoztatott 2023-ban. A cégnél bár némileg csökkent a belföldi értékesítésük nettó árbevétele: 81,3 milliárd forintról 80 milliárdra, mégis meg tudták őrizni nyereségességüket. Ez nagyban annak is köszönhető, hogy az üzemi tevékenységük eredménye jócskán kilőtt, a 2022-es 3,7 milliárd forintról 2023-ra 6,9 milliárdra.

Mindez a nap végén azt jelentette, hogy bá 1,5 százalékkal csökkent, de így is 2023-ban több mint 3,7 milliárd forintos nyereséget számolhatott el a vállalat. Ezzel pedig egyértelműen Magyarország legsikeresebb sportláncának számít. Ami az elmúlt években stabilan termel profitot.

Felsorolásunkban helye lenne még a SportsDirectnek is, ám őket most azért nem vettük górcső alá mert az ő bevallásuk fordulója szeptember végén esedékes. Így a legutolsó adataik szerint 2022 májustól 2023 április végig vannak meg a beszámolóik. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy egy 8,5 milliárd forintos nettó árbevétellel rendelkező cégről van szó, aminek az adózott eredménye, ha nem is túl magas, de évek óta pozitívba van. A fenti időszakban 232,5 millió forint volt, míg az azt megelőzőben 183,5 millió forint volt.

A sportláncok csatáján túl

