Ezért pokolian nehéz fiatal vállalkozónak lenni Magyarországon: csak így lehet igazi pénzt csinálni

A fiatal vállalkozók helyzete nem könnyű, mert a számos materiális és piaci kihívás mellett sokkal nagyobb hangsúlyban vannak a tapasztalat és kiterjedt kapcsolati hálózatok hiányából származó pszichológiai nehézségek. Kövesdi Gábort, a Brancs alaptóját és igazgatóságának elnökét, valamint Szabó Kristófot, az OM és a Könyvklub alapítóját kérdeztük a témában.

A frissen induló vállalkozások számos kihívással néznek szembe az útjuk során. Ezek a nehézségek széles skálán mozognak, és befolyásolhatják a vállalkozás sikerét és fennmaradását. Íme néhány gyakori probléma, amelyekkel az új vállalkozások találkozhatnak, valamint néhány javaslat a sikeres kezdéshez és fenntartáshoz.

Materiális és piaci kihívások

Az egyik legnagyobb nehézség az új vállalkozások számára a pénzügyi stabilizáció elérése. Az indulási költségek magasak lehetnek, és sok vállalkozásnak hosszú időbe telik, míg eléri a nyereséget. Fontos, hogy a vállalkozók alapos pénzügyi tervezést végezzenek, és számoljanak be a váratlan kiadásokról is.

A pénzügyi tőke mellett a versenytársak felmérése is fontos mérföldkő. Az új vállalkozásoknak nehéz felvenni a versenyt a már meglévő vállalkozásokkal a piacon. Fontos, hogy az új vállalkozások egyedi értékesítési javaslatokkal (Unique Selling Proposition, USP) rendelkezzenek, amelyek megkülönböztetik őket a versenytársaiktól. A hatékony marketingstratégia kialakítása és a célközönség pontos meghatározása kulcsfontosságú lehet ezen a területen.

Ugyanakkor az is igen fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő és tehetséges szakembereket. A versenyképes bérek és juttatások kínálata mellett az új vállalkozásoknak olyan vonzó munkakörnyezetet is kell biztosítaniuk, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kibontakozzanak és fejlődjenek. De ezek mellett a legnehezebb az elindulás során az adminisztratív és jogi ügyintézések. A fiatalokat megrémíti a sok paragrafus és ez akadálya lehet annak, hogy valóban bele merjenek vágni az elindulásba. Szabó Kristóf, az OM és a Könyvklub alapítója így összegezte a tapasztalatait:

a legégetőbb szerintem a tudás és a tapasztalat hiánya. Manapság már relatíve kevés pénzből is el lehet indítani egy vállalkozást, főleg azt, amit a laptopunk mögül végzünk. De a legtöbb probléma a tudás és a tapasztalat hiányából fakad. Például az adózás és a jogi dolgok ismeretének a hiánya. Tapasztalataim szerint ez tartja vissza a legtöbb fiatalt a vállalkozásindítástól. Közben az adózás nem ördögtől való csak meg kell tanulni vagy keresni kell valakit, aki segít benne (például egy könyvelő)

- fejtette ki Szabó Kristóf, majd azt is hozzátette, hogy az is nagyon fontos, hogy felmérjük mi az, amit a piacon el lehet adni

második probléma a kereslet megértése. Attól, hogy neked tetszik az az ötlet és a barátaidnak is, még nem biztos, hogy a piacnak is tetszeni fog. Vagy lehet, hogy tetszik, csak nem annyiért, amennyiért te gondoltad árulni. Ezt az akadályt könnyen át lehet hidalni egy piackutatási kérdőívvel, ahol arra keressük a választ, hogy vajon a piac is úgy látja-e a dolgokat, ahogyan mi

- magyarázta a szakértő. Fiatal vállalkozók esetén felmerül az a kérdés is, hogy az egyetemi kurzusok és egyéb képzések mennyiben tudják felkészíteni a fiatalokat a vállalkozások világára. Egy friss tanulmány felmérési alapján az oktatás és tanulmányok témakörhöz kapcsolódó eredmény, hogy a megkérdezettek 53,5%-a vett részt vállalkozási ismereteket oktató kurzuson, programban, tréningen. A következő ábra szemlélteti a megkérdezettek válaszainak átlagát, 1-7-ig terjedő skálán mennyire értékelték így, hogy az egyes tényezők tekintetében a programok, kurzusok, segítették őket.

A kérdőívet kitöltő fiatalokat arra kérték, hogy 1-7-ig terjedő skálán (1- egyáltalán nem, 7-nagyon) értékeljék, a vállalkozási ismereteket oktató kurzusok, programok, tréningek mennyiben segítették őket. A válaszokból az látszik, hogy a programok a legnagyobb támogatást a vállalkozásindítás lépéseinek megismertetésében nyújtják. A válaszadók a vállalkozásindításhoz szükséges praktikus menedzsment ismeretek oktatás során történő átadását is kedvezően ítélték meg és úgy vélték, a programok segítettek megérteni a vállalkozók attitűdjét, az általuk képviselt értékeket, motivációkat. A Barncs közelgő eseményén is ezt a témát járja majd körbe Szabó Kristóf.

Az oktatások kevesebb segítséget nyújtottak az üzleti lehetőségek azonosításában és a válaszadók közepesre értékelték hasznosságukat a kapcsolatépítési képességeik fejlesztésében. Ahogy az is igen látványos az ábrán, hogy a vállalkozásnál elengedhetetlen kapcsolati tőke is sem triviális a képzések elvégzése után. Az ilyen típusú kurzusokról Szabó Kristóf elmondta, hogy ő elsősorban a jó szakmai könyvekben és az önfejlesztésben hisz:

én szerintem még egy menedzser képzésen sem voltam. Minden, amit tudok, könyvekből származik és értékes beszélgetésekből (tapasztalat-átadás). A könyvek óriási értéket jelentenek. Gondoljunk csak bele, pár óra alatt megkaphatjuk azt a tudást, aminek a megszerzése valakinek egy élethosszig tartott. Miért ne tanulhatnánk a múlt nagy embereitől, hogy hogyan kell embereket vezetni, hogyan kell eladni egy terméket, hogyan kell hatékonyabban dolgozni. Pár ezer forintért olyan tudáshoz férhetünk hozzá, ami konkrétan az életünket változtathatja meg. Ilyenkor szoktam azt kapni, hogy: “A könyvek sokszor általánosítanak.” Persze ez igaz, kicsit gondolkodni kell, hogy a könyv tudását, hogyan tudod a Te életedbe beültetni. De ez is fejleszti a probléma-megoldó képességedet és a kritikus gondolkodásodat

- mondta el és hangsúlyozta azt is, hogy a már tapasztalt, idősebb vállalkozóktól se féljünk segítséget és tanácsot kérni. Az új vállalkozások számára az első lépések sok kihívást rejthetnek, de megfelelő tervezéssel és elkötelezettséggel ezek a nehézségek leküzdhetők. Fontos, hogy a vállalkozók nyitottak legyenek az új ötletekre és rugalmasak legyenek az útközben felmerülő változásokkal szemben. Az új vállalkozások sikeres elindítása nem könnyű, de a kitartás és az alapos tervezés segíthet a siker elérésében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pszichológiai kihívások

A materiális és piaci kihívásokon felül szintén egy kardinális pont a pszichológia. Fiatal vállalkozóként pszichológiai kihívásokkal kell szembenézni, amelyek egyaránt megterhelőek és inspirálóak is lehetnek. Kövesdi Gábor, a Brancs alapítója és igazgatóságának elnöke elmondta, hogy

a legnehezebb talán, hogy nincs előtte egy kész minta, a siker biztos receptje. Egyedül, vagy kisebb csapatban kell felfedeznie egy ismeretlen utat, és elnavigálnia a vágyott célig. És ez természetesen nem is fog menni mindenkinek

- kezdte az alapító, és azt is hozzátette, hogy milyen egyéb nehezítő körülmények merülnek fel a pszichológiai hadviselés mellett:

sok kampánygazdánál hiányoznak az alapvető marketingismeretek, vagy alábecsülik, hogy milyen erőforrás ráfordítás szükséges egy projekt befuttatásához. A kitartás, tapasztalat, és a marketingismeretek hiánya mellett nem segíti a vállalkozóvá válást a jelenlegi jogi és adminisztrációs környezet sem. A KATA eltörlése visszalépés volt ebben a tekintetben, mert előtte viszonylag egyszerűen, kiszámíthatóbb feltételekkel lehetett elindulni, a poszt KATA időszakban ez már jóval bonyolultabb és kockázatosabb. Ne feledjük, a legtöbb kezdő vállalkozónak nincs plusz tőkéje arra az esetre, ha nem úgy jönnek be a dolgok, ahogyan ő azt elképzelte

- fejtette ki. A vállalkozás indítása és működtetése során rengeteg stresszforrás merülhet fel. Pénzügyi nyomás, időbeosztás kihívásai, vagy éppenséggel a versenytársak által generált nyomás mind hozzájárulhatnak a stressz szint emelkedéséhez. Fontos megtanulni kezelni és csökkenteni ezt a stresszt. Különösen a kezdeti szakaszban lehet úgy érezni, hogy minden rajtunk múlik, és túl sok feladat és felelősség hárul ránk. Nehéz lehet ezt kezelni, és gyakran vezethet túlzott terheltséghez és kiégéshez.

Szintén sokszor jelent kihívást a vállalkozás alapítása során, hogy ez igen gyakran magányos tevékenység. Hiányozhatnak azok a társas kapcsolatok és támogató közeg, amelyek segíthetnének átvészelni a nehéz időszakokat.

Fontos kiépíteni egy hálózatot, és keresni azokat az embereket, akik segíthetnek és támogatást nyújthatnak.

Ezen pszichológiai kihívások kezelése és áthidalása kulcsfontosságú a fiatal vállalkozók számára. Fontos az önismeret fejlesztése, a megfelelő támogatási háló kiépítése, és az egészséges stresszkezelési stratégiák alkalmazása ahhoz, hogy sikeresen navigálj az üzleti világban és szembenézz a kihívásokkal. Kövesdi Gábor ezt a tanácsot adta ezen kihívások leküzdéséhez:

elsősorban rengeteg tanulással, olvasással, hogy ezáltal próbálja megszerezni azokat a tapasztalatokat, amik még neki nem állnak rendelkezésére. Érdemes a saját témádban minél jobban elmélyülni, ma már az utat kitaposó szakemberek könyveiből, videóiból, online kurzusaiból rengeteg tudást lehet összegyűjteni, a valós érték töredék árán. Számít, ha van a kezdő vállalkozó mellett egy mentor, aki már keresztül ment azokon a fázisokon, ami rá is vár. Mindez rengeteg hozzáadott érték, de alapvetően úgyis a saját tapasztalatok és azok feldolgozása fogja eldönteni, hogy milyen sebességgel haladunk a célunk felé. A Brancsnál ezt az akadályt úgy próbáljuk kezelni, hogy online konzultációval, tutorial videókkal, szöveges útmutatókkal segítjük a projektgazdákat az indulás nehézségeit áthidalandó

- tanácsolta a Brancs alapítója.