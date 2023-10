Magyarország jó úton a fenntarthatóságban (x)

Az OPTEN szerint a vállalati transzformáció elősegítése kulcskérdés

A BCSDH (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért) átadta a 2023-as „Fenntartható Jövőért” díjakat. A fenntarthatóság kapcsán egyre többet találkozhatunk az ESG kifejezéssel, amely a környezeti, társadalmi és vállalatműködési fenntarthatóság angol megfelelőinek kezdőbetűiből összeálló rövidítés. A „Vállalati transzformáció elősegítése” kategóriában az OPTEN KKV-k számára nyújtott ESG szolgáltatása lett a díjazott. Sikerét leginkább az indokolta, hogy 2022. januárjától a teljes hazai cégkörre ESG besorolást készít és kérdőívével automata ESG jelentés elkészítését teszi lehetővé a KKV szektor számára. Ezzel pedig az Európai Unióban is komoly versenyelőnyt hozhat Magyarországnak.

Manapság sokan már csak átugorják a „fenntarthatóság” témakörével foglalkozó cikkeket. Teszik ezt azért, mert úgy gondolják, a téma „túl van tolva”. Tény, hogy a „sustainability” (fenntarthatóság) szóra keresve az online térben több milliárd találatot kapunk. Nem csoda, hogy segítség kell ahhoz, hogy különbséget tegyünk a hírek és álhírek között, valamint, hogy hiteles szakértők segítsenek rávilágítani a valós, példaértékű jó gyakorlatokra.

A jelenleg körvonalazódó fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettség több területből áll össze.

Az első – és jelenleg talán legaktuálisabb és legfontosabb terület - az adatgyűjtés:

A nagyvállalati körben megvan az a szakmai tapasztalat és erőforrás, amely lehetővé teszi a jogszabályokban meghatározott adatok begyűjtését. Ugyanakkor e cégek beszállítói körében tömegesen megtalálható KKV cégeknek többnyire se tapasztalata, se erőforrása nincs ezen a téren, így kifejezetten nyitottak azokra a megoldásokra, amelyek megkönnyítik a dolgukat. Így például a közüzemi szolgáltatások adataiból a rendszer automatikusan kalkulál egy szén-dioxid kibocsájtást, de az adathozzáférés akár meghatalmazással is megoldható mind az energiaszolgáltatók adataihoz, mind a számlaadatokhoz való hozzáférésen keresztül.

Az adat ugyanakkor érték is. Dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN stratégiai igazgatója szerint kifejezetten jó az a gyakorlat, hogy a hazai KKV cégek adatait Magyarországon össze lehet gyűjteni. Ehhez olyan információbiztonsági rendszerek állnak a háttérben, amelyet - a magas elvárások miatt kevés cégnek rendelkezésre álló - ISO 27001-es audit is alátámaszt. Igaz, ez el is várható egy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat számára is szolgáltató cégtől.

Az adatok biztonságos begyűjtése és tárolása után következhet az értékelési módszertan kialakítása:

A jó elemző módszertanok a fenntarthatóság területén csak csoportmunkával tudnak összeállni, hiszen a közgazdász és informatikai háttér mellett gyakran szükség van energetikai, környezetmérnöki, vízgazdálkodási, HR, matematikus és fizikus szakemberekre is, hogy a komplex rendszereket a lehető legjobban át tudják látni. A módszertanok másik fontos eleme, hogy mennyire fogadják el azok eredményét a hazai kereteken kívül. Ezért is különösen értékes, ha egy rendszer nemzetközi minősítéssel rendelkezik. Az ESG jelentések több, mint 75%-át úgynevezett GRI keretrendszerben készítik. Magyarországon pedig kizárólag az OPTEN ESG rendszere rendelkezik GRI minősítéssel. Ez a hazai KKV-knak a nemzetközi beszállítói láncokba való integrálódását is elősegíti.

Ha pedig van adat és módszertan, akkor jöhet az oktatás és a motiváció

Előbbit az akkreditált ESG oktató cégek tudják segíteni, utóbbit a nagyvállalatok irányából a KKV cégek irányába érkező adatbekérések, nyilatkozattételek és a jogszabályi háttér. A munka során kirajzolódnak azok a célok és a hozzájuk vezető út, amik mentén mérhetővé válnak az eredmények. A rendszer üzemeltetője számára elengedhetetlen, hogy a gazdaság fenntarthatósági területén tevékenykedő kulcsszereplőivel folyamatos legyen a kapcsolat és az egyeztetés. Ilyen résztvevők a Bankszövetség, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (hiszen az ESG jelentések auditja könyvvizsgálói feladat lesz), a nemzetközi vállalatokat tömörítő szervezetek, mint például a Joint Venture Szövetség, a szintén komoly szakértelmet képviselő tanácsadó cégek, valamint az állami szerepvállalást képviselők, mint például az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.)

Egy díj értékét gyakran a zsűri is meghatározza. Nincs ez másképp a BCSDH Fenntartható Jövőért díj esetében sem. A zsűriben ugyanis egyaránt képviseltette magát a szakmai szervezet jelenlegi vezetője, tiszteletbeli elnöke, médiaszakember, a Nobel-békedíjas IPCC munkacsoportjának alelnöke és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára (mely szervezet 2008 óta az Országgyűlés tanácsadó, érdekegyeztető szerve). Mindig jó látni, ha egy jó cél a kormányzat, a tudomány és a gazdaság szereplőit egyaránt összefogja.

A zsűri tagjai:

Dr. Bartus Gábor az NFFT titkára Márta Irén a BCSDH igazgatója Krizsó Szilvia médiaszakember Salgó István a BCSDH tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Ürge-Vorsatz Diána CEU professzora, a Nobel-békedíjas IPCC alelnöke

A díjazottak:

Báthory Balázs, Market Építő Zrt. Változásvezető Díj Koncsikné Káli Andrea, PDL-Pureco Cégcsoport Vezető Nő Díj Schubauer Krisztina, EXIM Magyarország Vezető Nő Díj IKEA Lakberendezési Kft Üzleti Megoldás Díj Nestlé Hungária Klímavédelem és Adaptáció Kategória Graphisoft Park SE Biodiverzitás helyreállítása Kategória OPTEN A Vállalati Transzformáció Elősegítése Díj Generali Biztosító Zrt. A Vállalati Transzformáció Díj

