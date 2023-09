A Cápák közöttben ma kiderült a titok: így csinálhatsz 80 ezer forintból 2 milliárdot

Ismét „Cápatörténeti pillanatoknak” lehettek tanúi azok, akik vasárnap este az RTL-re kapcsoltak, és megnézték a Cápák között című üzleti showműsor hatodik évadának 2. részét. A két új női befektető kimutatta cápafogai fehérjét, aminek hallatán a régóta ott ülő férficápák csak pislogni tudtak. De nézzük sorban, mi is történt.

Loidl Kata és Bánhegyi Zsolt a szépségiparban tevékenykednek és egy olyan márkát vittek a befektetőknek, melynek egy különleges tulajdonsága van: C-vitamint tartalmaz. Ezt szerintük kozmetikai márka még nem párosította össze termékkel. Terveik szerint akár évi 600 millió forintos forgalom is realizálódhat a jövőben, a legoptimistább számításaik szerint 15 százalékos eredménnyel.

A befektetők ezzel azonban nagyon nem értettek egyet, a C-vitamin bevitele automatikusan kollagént képez a szervezetben egyenlet Moldován András szerint sántít, sőt mint mondta

ez teljes hazugság, igazolatlan!

Orbók Ilona szerint pedig

már minden márkának van C-vitaminos terméke. Én 30 millió forintot inkább bankbetétbe teszek

A befektetők szerint ez nem az, a C-vitamin a szépségiparban már nem szexi, sokkal inkább lerágott csont. Mint kiderült, Balogh Levente ismeri Zsoltot korábbról, és elárulta róla, hogy a kozmetikaipar nagyágyúja, igazi úttörője, aki olyan márkákat hozott be az országba, olyan brandeket épített fel, ami korábban nem volt.

A hazai kozmetikai piacnak te volták a király, te hoztad be a nagy márkákat, amíg számukra ez nem volt egy jelentős terület, addig rajtad keresztül érkeztek. Aztán felnőtt a piac, a multik kiszorítottak, és létrehoztál egy saját márkát most. De szerintem az a márka még nem veszi fel a versenyt a nagyokkal

– összegezte Balogh Petya Zsolt jelenlegi helyzetét. Sem az üzenetét, sem a gazdasági termelékenységét nem érezték erősnek, az összes Cápa kiszállt.

Kutyavíz bizniszbe fogott az ásványvízkirály

Kun Ferenc és Kerezsi Béla korábban ingatlanosok voltak, most egy állategészségügyi terméket hoztak a befektetőknek, mely a kutyákon segít. A kutyavíz nem tartalmaznak klórt és egyéb kemikáliákat, kollagént viszont annál inkább, mely segít az allergiai miatti szőrhulláson. Mint kiderült 600-700 forintba kerül 3 dl belőle. 10 millió forintot kértek 10 százalékért cserébe.

Elsőre sokaknak talán furcsának tűnhet az üzlet, Moldován András sem értette, de azt tudni kell, hogy óriási üzlet városi kiskedvenceknek mindenféle kiegészítőket gyártani, hiszen egyre többet költünk rájuk. Pár hónap alatt 6500 palackot értékesítettek, 1,2 milliós árbevételt produkálva.

Moldován András szerint túl kicsi a termékportfólió egyelőre, márka is kell, és ehhez 10 millió forint kevés, ide legalább 500 millió kellene. Balogh Levente ezzel nem értett egyet, a vízkirály a kutyavízben is látott potenciált, szerinte ez egy létező piac, amit érdemes meghódítani. Megadta a 10 milliót, de végül 10 helyett 20 százalékot kapott a cégből.

Így kell 80 ezer forintból 2 milliárdot csinálni

Szatmári Tamás szinte a semmiből kezdte a vállalkozását, egy 80 ezer forintos kölcsönnek indult el. Lakossági napelemrendszerek építésével foglalkozik, nem titkolta, nem elsősorban pénzért, hanem egy mentorért, társért étkezett a műsorban, és hogy visszaigazolást szerezzen, amit csinál, az jó.

A visszaigazolást megkapta, hiszen a stúdióban ülők szerint elképesztő mindaz, amit felépített ilyen gyorsan teljesen egyedül, ám arról is biztosították a Cápák, hogy ez egy magányos út, és a terheket egyedül kell cipelnie.

Már 2019-ben zsúfolt piacra lépett és mindent autodidakta módon sajátított el, tapasztalatok nélkül jutott el 2019-től 2022-re odáig, hogy 2,2 milliárdos forgalmat produkált a cége, 120 milliárdos eredménnyel és 170 millió forintos raktárkészlettel. Hitel nélkül. Tamás és a cége tehát tulajdonképpen annyira egyben van, hogy ezt egy Cápa sem akarta megbolygatni.

Eddig a legjobb sztori vagy ebben a műsorban, nagyon kerek és teljesen megértem azt a hiányérzetet, ami benned van. Ez az érzés mindig ott lesz. De ez egy nagyon jó igény, hogy szeretnél valakit, aki veled ott lesz és önbizalmat ad neked. Ez a végén azonban te magad leszel

- összegezte Balogh Petya, de végül nem fektetett be, ahogy egyik Cápa sem. A lakossági napelemek körüli magyarországi szabályozási bizonytalanságokat hozták fel indokként többen is, de Orbók Ilona megemlítette a mostani magas kamatkörnyezetet, ami megakadályozza a lakosságot, hogy napelemre hitelt vegyenek fel. De az biztos, hogy ez volt a Cápatörténelem 5 legpozitívabb visszautasítása.

Aranyosan egyszerű

Temesvári Boglárka és Benkő Bence az életben és az üzletben is egy párt alkotnak: pár hónapja az ékszerpiacra törtek be, méghozzá óriási sebességgel. Örökékszereket kínálnak a vásárlóiknak, melynek lényege, hogy kapocs helyett forrasztással teszik fel a csuklóra, nyakra, bokára a láncokat. Fél év alatt 65 millió forintos árbevételt értek el, ennek 40-45 százaléka haszon. Most 10 millió forintot kértek, cserébe 10 százalékos tulajdonrészt ajánlották fel, de nem a már meglévő üzletből, hanem egy még kis sem nyitott bécsi bolt bevételéből.

Rosszul kezdődik. Annyian jöttek már ide úgy, hogy a tortából nem akartak adni csak a habból. De nekünk minden kell

– összegezte Balogh Levente. Volt már erre példa korábban is, ezt a Cápák csípőből elutasították, így egy új kör kezdődött szinte azonnal.

Az új üzleti ajánlatuk ugyanúgy 10 millió forint volt, melyet ugyanúgy a bécsi üzlet megnyitására költenék, ám 5 százalékot ajánlottak fel az egész cégből. Az urak egyből kiszálltak különböző okokból, de nagyon tetszett mindhármuknak az üzlet ahogy Bogi és Bence is. Ekkor léptek színre a hölgyek, akik elképesztő magabiztossággal először dupla annyi százalékot kértek, de a profitnak a 15 százalékát kérték osztalékelsőbbséggel addig, amíg meg nem térülnek.

Én ezt sokkal inkább egy marketingbiznisznek tartom, mintsem ékszerbiznisznek, de hiszek bennetek. Nem elsősorban a termékben, hanem a ti marketingképességeitekben

- mondta dr. Varga Eszter. Végül sikerült megegyezni 5-5 százalék helyett 4-4-ben. Szó szerint lecápázták az üzletet és a férfiak tanulhattak valamit az újoncoktól.

Nyitókép: RTL Magyarország