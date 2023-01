Súlyos önértékelési problémával állt a Cápák elé a vállalkozó: durva, mit kapott Balogh Petyától, Lakatos Istvántól

Az ötödik évaddal tért vissza a képernyőre Cápák között című üzleti showműsor és vele együtt az ország öt legéhesebb ragadozója. Sokféle vállalkozó érkezett az első részben a befektetők elé, voltak akik kirobbanó sikert arattak, de olyanok is, akik nem ütötték meg a mércét - sőt! Nagy tanulság: a semmivel, szimplán csak egy ötlettel nem érdemes nagybefektetők elé állni, mert megjáhatja, aki így tesz.

Vadonatúj, immár az ötödik évaddal tértek vissza a képernyőre Magyarország legvadabb ragadozói! A Cápák között című üzleti showműsor népszerűsége töretlen, vasárnap immár az ötödik évaddal jelentkeztek a készítők az RTL-en.

A nemzetközileg is elismert, milliárdos befektetők, azaz a Cápák, olyan innovatív vállalkozásokat keresnek, melyekkel berobbanhatnak a startupok világába. Rögtön az első adásban öt elképesztően izgalmas ötlettel ismerkedhettek meg a nézők - habár a befektetők nem voltak kifejezetten elájulva mindtől.

Neked ültetünk!

Kopcsik Tamás, 31 éves vállalkozó, az egészséges élet és a Föld bolygó megmentésének elkötelezett híve. Egy elképesztően határozott prezentációval indította a pitch-et, melyben arról panaszkodott, hogy ha a mostani ütemben folytatódik a pusztítás, erdőink 100 év múlva teljesen eltűnnek.

Beszámolója szerint jelenleg a fa, mint ipari alapanyag felhasználása óriási megoldandó probléma, hiszen hiánya megbontja az ökoszisztéma egyensúlyát, és a CO2 kibocsátás drámaian szennyezi a környezetet. De szerencsére van rá megoldás, méghozzá a faültetés! A H2F4 hibrid faj, mely két fa kereszteződésből jött létre, mindössze 8 év alatt vágáséretté válik, emellett háromszor képes saját gyökeréről újrasarjadni. Tamás egy applikáción keresztül intézné az ültetést: 1,2 millió euró befektetési igénnyel érkezett 20 százalékos részesedésért cserébe.

A Cápák nem voltak elájulva az ajánlattól, szerintük 38 ezer fa nem sok:

Ennyivel mit oldasz meg?

- tette fel a lényegre törő kérdést Levente. Véleményük szerint ez csak egy erdőgazdaság, melyhez a még le sem fejlesztett applikációra tulajdonképpen nincs semmi szükség. Se földje, se facsemetéje Tamásnak, még semmi nincs a cég mögött. Egyetlen Cápát sem sikerült meggyőznie Tamásnak. Nagy tanulság: a semmivel, szimplán csak egy ötlettel nem érdemes nagybefektetők elé állni.

Kis autóban hatalmas erő

Nem mindennapi termékkel állt a befektetők elé a Kiss testvérpár, és a Cápák nem mindennapi lelkesedéssel fogadták őket: főleg a férfiak! Attila és Csaba testvérek, egyikük szoftverfejlesztő, másik formatervező-grafikus, közös hobbijuk pedig az autó és a motorsportok. Éppen ezért meg is építették a világ első négyvillanymotoros modellautóját, mely akár 150 km/h-ig is fel tud gyorsulni. Szoftveresen úgy vezérlik a motorokat, ahogy csak szeretnék, ami a legideálisabb.

Bevallottan nem csak pénzért jöttek, hanem piacralépési lehetőségért, a mentorálásért, hogy megtanulják, hogyan kell igazán jól eladni valamit. Az autó ára jelenleg 1500 dollár, amelyet saját webshopjukon keresztül lehet megrendelni, de szeretnének bekerülni viszonteladókhoz. Azonban nehéz dolguk van, hiszen teljesen újak, mint gyártók, és ez a technológia ebben a kategóriában még újdonság. Az önköltségi ára ennek az összegnek amúgy az 50-75 %, ez függ a legyártott darabszámtól, mivel kizárólag egyedi rendelések alapján dolgoznak. 5 éven belül 8-10 típussal szeretnének jelen lenni a piacon, és szeretnék átlépni a 350km/h-s végsebességet. 5 millió forintért és mentorálásért jöttek, cserébe 20 százalékot ajánlottak fel a cégből.

István felvetésére kiderült, hogy a tömegtermelés irányába nem szeretnének elmenni, inkább megőriznék ezeknek a termékeknek az egyediségét hosszú távon is. András az első próba után már oda akarta adni nekik a pénzt:

Ezek zsenik!

-felkiáltással. István 2,5 millió forintot ajánlott fel 15%-ért cserébe, Petya 5 milliót 20 %-ért: tehát megadta amiért jött a testvérpár.

Végül három ajánlattal fordultak rá a célra: Szabina kiszállt, István, Petya és András indultak harcba a fiúkért. Petya emellett felajánlotta, hogy beveszi őket az inkubátor programjába, ahol szakmai segítséget és oktatást is kaphatnak ahhoz, hogy a termékükből világmárka lehessen. András az 5 millió mögé még 20 millió forintot ígért szükség esetén és megígérte, hogy annyit el fog adni belőle, amennyiből gazdag emberek lehetnek. Az ellenajánlatban 5-5 millió forintért cserébe Andrásnak és Petyának összesen 30 százalékot ajánlottak, melyet alfogadtak, a megállapodás létrejött.

Ez jó, ezért jó itt ülni: mert jön ilyen is!

– Andrást ritkán látni ilyen, szinte extázisba kerültek a befektetők. Nem túlzás azt állítani, hogy kirobbanó sikert aratott Attila és Csaba.

Egy csokor macaron

Zsiga Alexandra 36 éves vállalkozó egy olyan termékkel érkezett, mely teljesen egyedülálló jelenleg a piacon: desszertcsokrokat készít, profi, kézműves cukrászokkal együttműködve. Nem csak esztétikai, de kulináris élvezeteket is kínál. 20 százaléknyi tulajdonrészért cserébe 8 millió forintot kért, de főleg a Cápák tudása és tapasztalata az, ami odavonzotta.

Egy csokor édesség 8 ezer forintba kerül, a 2022-es év forgalma 2 millió 670 ezer forint volt, ebből a haszon 1 millió és 68 ezer forint.

István nem tartotta a terméket befektetésre alkalmasnak, úgy vélte 6 darab szépen becsomagolt macaronért túlzás elkérni ennyi pénzt,

és Alexandra tulajdonképpen csak a csomagolást árulja.

Petya számára a 40 milliós cégérték túl magas volt – ezzel az indokkal ő is kiszállt, majd a többi Cápa is sorra visszautasította a lehetőséget. Szabina a sok felesleges műanyag- és papírszemét miatt aggódott, Levente szerint pedig:

Ez nem egy vállalkozás, ez egy háztartási kiegészítés

Ami földre hull, az lapátra kerül

Kovács Edit ceglédi kutyatulajdonos mottója így hangzik: „Ami földre hull, az lapátra kerül.” A kutyapiszok eltakarításának problémájára válaszul eldobható papírlapátot fejlesztett, ami sokkal higiénikusabb, mint a műanyag. Az első változaton sokat kellett még alakítania, közel sem volt tökéletes, és a további fejlesztésre, gyártásra és terjesztésre 15 millió forintot kért a Cápáktól 15%-ért cserébe.

Editnek viszonylag alacsony mértékű árbevétel volt csak eddig, a szétterített 200 darabból „valamennyi” elfogyott. A fogyasztói ára 110 forint, pontosabban ennyiért adja a boltoknak, neki bruttó 92 forintba kerül. Ezt az árrést is kevesellték a Cápák.

A vállalkozó elárulta, hogy környezete kezdetben kinevette, de lassan meglátták a termékében a fantáziát. A kötetlen beszélgetés alatt bevallotta, hogy csapvizet iszik és nem palackosat, ezért Levente azonnal kiszállt érdekellentétre hivatkozva. De talán nem ez volt az egyetlen oka. Petya is így döntött:

Én nem érzem azt, hogy az emberiségnek origami hajtogatott papírlapátra lenne szüksége, de ha igen, akkor már feltalálta volna

- ezekkel a szavakkal búcsúzott. Szerinte ennek a terméknek nincs létjogosultsága, sőt, István szerint valójában piaca sincs. Sorra kiszállt mindenki, András úgy búcsúzott, hogy ahhoz, hogy egy befektetőnek ez értékelhető legyen, ennél sokkal többet kellett volna eladni belőle.

Családi ügyek

Rácz Gréta és édesapja, Rácz Sándor egy forradalmi eszközzel érkeztek a stúdióba: hidraulikus növénytermesztő gépeket forgalmaznak, melyekkel ügyfeleik egész évben fenntartható módon tudnak növényeket termeszteni függetlenül a környezeti hatásoktól. A növények talaj nélkül, tápoldattal dúsított vízben vannak. Az elmúlt három évben 100 tornyot üzemeltek be, és a nettó 100 milliót is meghaladta a tavalyi árbevételük. Jelenleg elmondásuk szerint 35 százalékos haszonkulccsal dolgoznak. Ezt a 100 milliót szeretnék megduplázni 2023-ban, ezért jöttek a Cápák elé most: 40 millió forintnyi befektetést kérnek 5 százalékért cserébe.

Kérdésekre válaszolva elárulták, hogy egy szoftver vezérli a berendezést, és a gyorsan növő növények esetében egy évben 12 aratás is lehetséges, ami a szabadföldi termesztéshez, vagy az üvegházihoz képest lényegesen hatékonyabb. Látszólag tehát komoly cégről van szó, melyet apa és lánya irányítanak közösen.

Moldován András azonban túlzásnak tartotta a kért összeget és alacsonynak a felkínált részesedést, ezért kiszállt elsőként, és Tomán Szabinának sem volt elfogadható az ajánlat ár-érték arányban, szerinte a korábbi befektetők már beárazták a céget. Balogh Levente meglátása szerint még nagyon nagy út áll előttünk, és nem is lehet célja egy befektetőnek, hogy

egy ilyen típusú cégből 2-3 év alatt kikapkodja a pénzt.

Petya is rávilágított arra, hogy a cégérték sehogy sem jön ki a 800 millió forintra, ennek ellenére tett ajánlatot: 20 millióért cserébe 6 százalékost kért, és szeretett volna meggyőzni még egy cápát, hogy szálljon be mellé.

Levente 10 százalékot szeretett volna, de 10 százalékért Szabina is visszaszállt. Tehát Ráczéknak három félajánlatból kellett választaniuk, mindhármat elfogadták volna, így 60 milliót kaptak volna 30 százalékért cserébe, de a z általuk megemlített első év végi visszavásárlás gondolata a Cápákat már nem hozta lázba. Levente kiszállt, Szabinának a visszavásárlással nem volt gondja, viszont az azonos árral már igen. Petya egy év helyett két év utáni visszavásárlást ajánlott, de 20 milliós áron:

Ez csak akkor éri meg nektek és nekünk is, ha ebből egy nagy céget építünk. Ha továbbra is ilyen kicsiben motorozik, ahhoz mi nem kellünk

Végül sikerült megegyezniük, nem mentek haza üres kézzel a vállalkozók.