Jövőre ezeket az ötleteket lesz érdemes figyelni!

Évente több száz projekt indul, amiből vállalkozások születhetnek, azonban ezeknek csak elenyésző része jut el akár csak a kidolgozott tervig is egyáltalán. Most viszont bemutatunk 3 olyan projektet, amikről valószínűleg sokat fogunk még hallani 2023-ban!

Rengeteg vállalkozás alakul minden évben és a többségük egy remek elképzelés vagy egy teljesen új technológia köré épül. Azonban ez nem jelenti azt, hogy mindegyikből sikersztori lesz, hiszen az ötlettől eljutni a sikeres vállalkozásig egy hosszú és sok esetben rögös út. Hazai viszonylatban a nemrég tőkebevonási kampányt indított Brancs közösségi piac egy hiteles validálási pont, ami megmutatja egy ötlet mennyire piacképes és megteremti-e a kapcsolatot a projekt célközönségével. Be is mutatunk három olyan kampányt, ami a Brancson debütál és amire jövőre érdemes odafigyelni!

Drogkereső szívószál

Az már nem számít újdonságnak, hogy a műanyag szívószálak helyett papír, lebomló szívószálakkal találkozunk az éttermekben. Az Ugrin-Pack ötlete viszont egy teljesen új szintre emeli ezt a viszonylag egyszerű funkciót ellátó, mindennapi eszközt. Hosszas kutatási és előkészítési folyamat eredményeként egy olyan réteggel tudják ellátni a szívószálaikat, ami kimutatja, ha különböző partidrogokkal érintkezik a szívószál. Mondanunk sem kell, hogy ez mennyivel biztonságosabbá teszi az italok fogyasztását, fellépve a partidrogok által jelentett veszélyek ellen. A későbbiekben pedig akár ki tudják terjeszteni az indikátort különböző ételallergiák elleni figyelmeztetésre is, mint például a glutén vagy a laktóz.

Közösségi komposztálás

A Profikomp nem egy most induló startup, hanem egy olyan több éves tapasztalattal rendelkező cég, aki az ipari komposztálással foglalkozik. Azonban most egy olyan ötlettel álltak elő, ami a közösségeknek, a lakosságnak szól. A Lélegző Dobkomposztáló kifejezetten lakossági célt szolgál, ami tipikusan egy társasház vagy akár egy 10 háztartásból álló kertvárosi közösség igényeire lett kialakítva. A kertben, épületek mellett kényelmesen elhelyezhető dobkomposztáló a konyhai, élemiszer és zöldhulladékot szagmentesen tárolja és a lélegző dobnak köszönhetően pár hónap alatt minőségi komposzt termékké alakítja. Energiatakarékos megoldás, alacsony szén-dioxid kibocsátással és ráadásul az egész folyamat nyomon követhető egy applikáció segítségével. Több helyen lehet már találkozni a komposztálóval, de az igazi áttörés 2023-ban várható, amikor Brancs kampányt is indítanak, hiszen a közösség erejéről egyező elképzelésük miatt egy ideális közeg nekik, hogy szélesebb körben is megismertessék a terméküket.

Óbudai kultur HUB

Goldberger Design District néven már most is üzemel egy olyan kulturális központ Óbudán, ahol egy régi budai textilgyár épületét töltik meg hazai vállalkozások élettel. 2021 őszén és 2022 tavaszán már tartottak rendezvényeket, amik nagy sikerrel zárultak, de szeretnék, ha nem csak alkalmanként lennének rendezvények, hanem éves programtervvel lehetne számolni. Az épületet egy mini városnegyedként érdemes elképzelni, ahol vannak irodák, borbár, de megférnek mellettük manufaktúrák is.

A fenti projektek csak a jéghegy csúcsát jelentik olyan 2023-as projektek sorában, amiket érdemes lesz figyelni, mert nagy potenciál van bennük. A kampányok nagy része azért fordul a közösségi finanszírozás felé, mert az induláshoz keresnek tőkét, de vannak köztük olyanok is, akik a már kidolgozott koncepciójukat szeretnék validálni. A fenti kezdeményezések társadalmi hatásuk is érdekes, de emellett nyilván egy fontos szempont, hogyan fogadja őket a piac, mennyire tudja meggyőzni a vásárlókat az ötletgazda a projekt céljairól - a Brancson induló kampányoknak köszönhetően ezt gyorsan, már akár a kampány vége előtt lehet tudni. Egy biztos: a közösségi piacon vonzó csomagokkal fogják várni a vásárlókat, és az elsők között tudtok Ti is részesei lenni ezeknek az izgalmas ötleteknek, miközben az elsők között juttok szuper előnyökhöz, menő termékekhez..

