Régi klasszikus tér vissza a magyar boltokba: sokak kedvence lesz ismét elérhető a polcokon

2011-ben jelent meg a Lencsilány alkotójának, Lakatos Istvánnak első regénye, a Dobozváros, ami rögvest Év Gyerekkönyve-díjat kapott. Egy évtized távlatából sem csökkent az érdeklődés a regény iránt: kultkönyvvé nemesedett, és több helyen bekerült az általános iskolai tananyagba, ám hamar elfogyott a boltok polcairól – ha nagy ritkán felbukkan antikváriumokban egy-egy példány, igencsak megkérik az árát.

A Brancs, az első magyar közösségi piactér a Kickstarterhez és Indiegogóhoz hasonlóan platformot nyújt kivételes ötletek, termékek közösségi finanszírozásához. Az online piactéren indult el a kampány, amely révén segíthetsz, hogy ismét megjelenhessen a Dobozváros.

Egy új kiadás csak akkor lesz igazán érdekes, ha a korábbihoz képest valami pluszt is tud nyújtani. A Dobozváros új kiadásában az eddigiek mellett legalább 20 új illusztráció fog szerepelni, illetve egy 16 oldalas képregény, a történet afféle epilógusaként. Ez utóbbit csak a támogatói példányok fogják tartalmazni, azaz a későbbiekben könyvesboltba kerülő változat nem. A támogatói példányok keményfedéllel készülnek, míg boltokban megvásárolhatók puhafedelesek lesznek.

Az eredeti kötet 314 oldal – a támogatói változat mintegy 30 oldallal lesz hosszabb. Új borítót fog kapni a kötet, ugyanakkor azok, akik a régihez ragaszkodnak, ne szomorodjanak el: az lesz majd a védőborítón. A szöveg is átesik egy kis renováláson és alapos korrektúrán. A keményfedeles, képregényt is tartalmazó könyvből csak annyi fog készülni, ahányan támogatják a kampányt. Sehol máshol nem lehet hozzájutni ehhez a változathoz. Természetesen egyéb ajándékok is várnak a támogatókra, hiszen a támogatás mértékétől függően akár egy eredeti Lakatos-rajzzal is gazdagodhatunk. A kampány támogatásával már karácsony előtt kézbe vehetjük a Dobozváros új, bővített kiadását!