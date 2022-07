Ez lehet a katások utolsó mentsvára: tényleg megéri így továbbvinni a vállalkozást?

A kormány gyakorlatilag 24 óra alatt döntött a Kisadózó vállalkozások tételes adójának, röviden a katának az átalakításáról. Hétfőn benyújtották a parlamentnek a törvénymódosítási javaslatot, amit kedden meg is szavaztak. Az új feltételeknek a nagyságrendileg 450 000 érintettből, körülbelül 100-150 ezren felelnek meg a jövőben, a többiek kénytelen más formában adózni, és többet fizetni. A CashTag, a Pénzcentrum videosorozatának legújabb része bemutatja, hogyan is működött a kata az elmúlt közel 10 évben, és hogy milyen adózást választhatnak azok, akik kiszorultak ebből az adónemből.

2013 decemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy népszerűsítette a katát, mint egy egyszerű és rugalmas, adónemet, amivel kevés az adminisztráció, és kevesebbet kell adózni is, kiemelve, hogy „nincs még egy olyan adózási mód vagy forma Magyarországon, ami ilyen minimális közteherviselési kötelezettséget jelent.”

2018 novemberében a katások száma átlépte a 300 ezret, ekkor Varga Mihály pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy „már majdnem minden harmadik cég ezt az európai uniós szinten is példaértékű adózási módot választja”. És azt is mondta, hogy a “kormány minél alacsonyabb adókkal kívánja segíteni a kisvállalkozókat”, a kata eredményei pedig „az ország versenyképessége szempontjából is jelentősek”. Emellett úgy vélte, az adónem „a magyar adózás történetének legegyszerűbb és a lehető legnagyobb megtakarítást biztosító adózási formája.”

A kata eddigi szabályozása szerint 12 millió forint éves árbevételig ,a havi tételes KATA díj ( 25, 50 vagy 75 ezer forint) lefedett szinte minden adót, de e fölött már 40%-os különadót kellett megfizetni. Ráadásul csak minimális adminisztrációval kellett számolni.

Egy havi 500 000 forint bevétellel rendelkező katás vállalkozó esetén jövedelem után a kata összege 50 ezer forint volt, ehhez hozzáadódott 2083 forint iparűzési adó, így maradt 447 916 forintja hónap végén, ha csak az adóterhekkel számolunk és más kiadásokkal nem.

Az első komoly kritikák 2020-ban érték a katát, amikor is az így adózók száma már a 400 000-et is átlépte. A katával szemben ugyanis felmerült, hogy sokan burkolt foglalkoztatás formájában használják ki az előnyöket, és olyanok is igénybe veszik, akik valójában munkavállalóként, egy cég alkalmazásában állnak.

A kormány álláspontja szerint, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem fér bele az ilyenformán az államkasszából hiányzó több milliárd forint, ezért léptek és drasztikusan átalakították a katát. Az új feltételeknek a 450 000 katásból, a becslések szerint körülbelül 100-150 ezren felelnek meg, a többiek kénytelen átállni más adózásra.

Hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, és mennyivel kell majd többet fizetniük, kiderül a CashTag legújabb epizódjából!