Lezárult a felszámolás: végül negyedáron keltek el Vajna Timi gyémántjai

Sikerült értékesíteni a Dorottya Diamond Palace Kft. megmaradt ékszerkészletét és az üzlet berendezési tárgyait. A gyémántbolt Vajna Tímea érdekeltségébe tartozott: mint kiderült, a kezdőárhoz képest negyedáron keltek el az ékszerek és a búorok.

Két év után sikerült eladni a Dorottya Diamond Palace Kft. megmaradt ékszerkészletét és az üzlet berendezési tárgyait, a gyémántbolt Andy Vajna érdekeltségébe tartozott, így a producer halála után Vajna Tímea érdekeltségébe került.

A 24.hu szerint a felszámoló 1,6 millió forintban állapította meg a becsértéket, a minimálárat pedig 1,28 millióban, ennél kevesebbért nem lehetetett volna eladni az ékszereket és a berendezési tárgyakat. Végül pont ennyit fizettek értük.

137 ékszer volt a csomagban – (fekete) gyémántok, kő nélküli aranygyűrűk és többféle féldrágakő, turmalin, zafír és opálkő szerepelt a pályázathoz mellékelt listán –, ezek értékét összesen egymillió forintra lőtték be. Az üzlet berendezéseit, köztük vitrint, kamerát, hét páncélszekrényt, de még a kávéfőzőt és a fürdőszobabútort is, 600 ezer forintra árazták be.

A portál felidézi, hogy első körben egy tavaly októberben próbáltak túladni az üzlet megmaradt értékein, ekkor még 5,7 millióra tartották a gyémántos cég vagyonát, és a minimumár is ennyi volt, de nem találtak vevőre. Novemberben már 4 millióért is eladták volna a készletet, de erre sem jelentkeztek.