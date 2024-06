Így csökkentené a kkv-k terheit a magyar kormány: éppen ideje volt erre is gondolni

Az Európai Munkaadói Szövetség, a BusinessEurope 2024. június 27-28-án Budapesten tartotta meg az Elnökök Tanácsa (Council of Presidents) ülését. Az eseményre, amelynek házigazdája a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ/BusinessHungary) volt, három héttel az európai parlamenti választások után és néhány nappal a magyar soros elnökség kezdete előtt került sor. A CoPres ülés résztvevőinek évtizedek óta a legnagyobb geopolitikai feszültségek közepette kellett keresniük azt az uniós gazdaságpolitikát, amely kezelni tudja az öreg kontinens versenyképességi lemaradását.

A BusinessEurope - melynek tagjai nemzeti munkaadói szövetségek, az Európai Unióban működő vállalatok érdekeit képviseli - tisztában van azzal, hogy Európa válaszai a világpolitikai és kereskedelmi feszültségekre meghatározzák a kontinens középtávú szerepét a világgazdaságban. Az Elnökök Tanácsa minden alkalommal, így a budapesti tanácskozáson is elfogadott egy nyilatkozatot, amely értékeli az európai gazdaság helyzetét és összegzi a gazdasági szereplők javaslatait a következő soros elnökség számára. Budapestről a versenyképesség javításának szükségességét üzenik a BusinessEurope tagvállalatai az európai döntéshozóknak.

Kulcsfontosságú az EU 2024-2029 közötti időszakra vonatkozó stratégiai menetrend elfogadása a versenyképesség javítása érdekében – hangzott el a BusinessEurope Elnökök Tanácsán. A szervezet 2024. második félévére három kiemelt cselekvési területet jelöl ki, amelyekkel megkezdődhet az Új Európai Versenyképességi Megállapodás megvalósítása, amely biztosítja, hogy az Európai Unió továbbra is otthont adjon a sikeres vállalatoknak, amelyek minőségi munkahelyeket teremtenek a gazdaságilag sikeres zöld és digitális átmenet közben is és továbbra is hatékonyan védi az európai értékeket és érdekeket.

Három prioritást neveztek meg kiemelt cselekvési területként az Elnökök Tanácsán. Mindenekelőtt a bürokrácia csökkentését és az egységes piac hiányosságainak felszámolását, illetve szabályozásának javítását szorgalmazták. A globális szereplőkkel kapcsolatos nyitott stratégiai autonómia kialakítása és a kölcsönösen elfogadott és betartott szabályokon alapuló kereskedelem biztosítása mellett a globális gazdasági kapcsolatok erősítésére hívták fel a figyelmet a BusinessEurope tagszervezeteinek vezetői. Végül, de nem utolsó sorban az európai gazdaság versenyképességének innováció és digitalizálásvezérelt növelését szorgalmazták a Tanács résztvevői.

A BusinessEurope Elnökök Tanácsának kiemelt vendége volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki felszólalásában kiemelte, hogy a magyar soros elnökség célja az európai gazdaság megerősítése, amelynek hangsúlyos eleme az uniós gazdaság versenyképességének javítása. Hozzátette, hogy rengeteg erő és tartalék van az európai gazdaságban, amelyeket a gazdasági szereplőkkel együttműködésben, velük konzultálva kell kiaknázni.

A KKV-k képzik az európai gazdaság gerincét, ezért számukra biztosítani kell a megfelelő üzleti környezetet és lehetőség szerint csökkenteni kell az adminisztrációs terheket.

A kormány célja, hogy megfelelő mennyiségű finanszírozási forrás biztosítása mellett a magyar vállalkozások európai színvonalon, az energiahatékonysági szempontokat is figyelembe véve működjenek, miközben növekszik a hozzáadott értékük, kilépnek a külpiacokra és feljebb lépnek a beszállítói láncolatokban. A tárcavezető továbbá hangsúlyozta, hogy a versenyképesség növelésében kulcsszerepet játszik a digitális és zöld átállás, e tekintetben pedig kiemelkedik az elektromos közlekedés térnyerésének felgyorsítása, amely érdekében a magyar kormány uniós szintű akciótervet dolgoz ki a Versenyképességi Tanács július 8-9-ai ülésére - közölte az MGYOSZ.