Fontos vállalkozás-fejlesztési applikáció élesedett: rengeteg fiatalnak segíthet

Gyakran hiányos, elavult üzleti ismeretekkel kezdenek vállalkozásba a hazai design- és művészeti szakemberek, miközben a digitális átalakulással is lépést kell tartaniuk – mutat rá a Magyar Formatervezési Tanács. A szervezet idén is kiadta a legfrissebb, ingyenesen letölthető Start Up Guide vállalkozásfejlesztési útmutatót, ami több mint másfél évtizede segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások piacra lépését és sikeres működését a kreatíviparban. A kiadvány egy online előadássorozat formájában meg is elevenedik az októberi Budapest Design Week-en, ahol emellett kiállítások és workshopok keretében azok a társadalmunkat gyökeresen átalakító új normák is napirenden lesznek, mint a social design, a home office és a divat kapcsolata vagy az NFT.

Az Európai Beruházási Alap és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány idén bejelentette, hogy összesen 3 milliárd forint összegű támogatást nyújt a világjárványból való felépüléshez azoknak a magyar kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a kulturális és a kreatív ágazatban tevékenykednek. A szektor szereplőinek azonban nem csupán a globális vészhelyzet okozta gazdasági nehézségekkel, de az egyre digitalizálódó üzleti környezettel is szembe kell nézniük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Az elmúlt 15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy számos esetben átgondolt üzleti és pénzügyi terv nélkül indulnak el a hazai kreatív vállalkozások. Hiába rendelkeznek egy alapvetően piacképes termékkel vagy szolgáltatással a frissen céget alapítók, ha nincs mögötte megfelelően felépített marketing- és értékesítési stratégia vagy nem tudnak a szinte teljesen elektronikus környezethez idomulni – nem is beszélve a megfelelő oltalmak megszerzéseséről. A sikeres piacra lépéshez szükséges gyakorlati és digitális ismerteket gyűjtötte össze 2021-ben is a Start Up Guide kiadvány, ami online ingyen letölthető” – hangsúlyozta Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Magyar Formatervezési Tanács elnöke. A kihívásokkal teli kreatív szektorban szerencsét próbáló vállalkozóknak készült Start Up Guide 16. kiadásából ismereteket szerezhetünk az indulás minden aspektusáról az üzleti és pénzügyi tervezéstől, a számviteli fogalmakon, a finanszírozáson, a szerzői jog és tárgyalási ismereteken át egészen a marketing és a márkaépítés alapjáig, valamint a legfrissebb digitális megoldásokig. Az útmutató meg is elevenedik az idén október 8. és 17. között zajló Budapest Design Week-en a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében. A járvány következtében születő új normákat több mint 120 szakmai partnerrel és 200 programmal járja körbe az idei Budapest Design Week. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is komplex szakmai programmal jelentkezik október 11-én a Fabunio (Magyar Fa- és Bútoripari Unió), azt elemezve, hogy az egyes alkotók és cégek életére milyen hatással van a designszemlélet, illetve milyen élményekkel és kihívásokkal jár a gyártói-tervezői együttműködés. Október 13-án a New Standards beszélgetéssorozat részeként a forradalmi átalakuláson áteső autóipar, valamint közösségi közlekedés előtt álló feladatokat és design szerepét vitatják meg a MOL, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a KPMG és a MOME képviselői. Ugyancsak a közös megoldásokat és a jövő útjait keresi a jelen és a jövő szociális kihívásai vetületében október 13. és 14. között a Magyar Formatervezési Tanács és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös programja, a nemzetközi Social Design Network szimpóziuma és kiállítása. A különböző európai egyetemek hazai és nemzetközi szociális design szakértői a COVID-19-járvány miatt megváltozott elméletekről és a társadalmi tervezés új gyakorlatairól számolnak be. A szimpózium előadói egyrészről bemutatják intézményeik szociálisdesign-gyakorlatát és -értelmezését, emellett felvázolják a szociális design újradefiniálására tett kísérleteiket ebben a folyamatosan változó világban. A Social Futures kiállítás pedig átfogó képet ad a Social Design Network partnerintézmények hallgatói projektjeiből és koncepcióiból, amelyek kiemelt társadalmi kérdésekre reagálnak, és alkalmazhatók a globális világjárvány idején és azt követően is. Az eseménysorozat számos, az életünket átformáló különleges jelenségbe nyújt betekintés, mint amilyen a kiterjesztett valóság, valamint a NFT-k, a digitális alkotók munkáját hitelesítő és védő, nem helyettesíthető érmék szerepe a formatervezésben. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Budapest Design Week eseménysorozat nyitókiállítása a Société Budapestben a központi témát körbejáró „New Standards", amely 30 fiatal, 30 év alatti tervező munkáját mutatja be. A Budapest Design Week stratégiai partnereként a Magyar Divat és Design Ügynökség (HFDA) pedig idén az október 4. és 10. között megtartott 360 design kiállítás megszervezéséért felel. Az Európai Unió kezdeményezéséhez csatlakozva BEDA tagként a Magyar Formatervezési Tanács és partnerei New European Bauhaus workshopot szerveznek október 12-én. A Budapest Design Week népszerű eseménysorozata minden évben a Nyitott Stúdiók, amely idén – a pandémiás helyzetet szem előtt tartva, az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelően – offline és online programokkal várja azokat, akik szeretnének betekintést nyerni a hazai designerek, designstúdiók műhelyébe. A 2021-es Budapest Design Week azonban nem csak a fővárosra koncentrál, ugyanis a csatlakozó külsős helyszínek mintegy 150 különböző programot kínálnak Budapesten és országszerte a designtól, a kreatívipari vállalkozásfejlesztésen át, a divat és belsőépítészetig számtalan témakört feldolgozva kerekasztal-beszélgetéseken, kiállításokon, készműves workshopokon és városi sétákon keresztül. Idén Szombathely, Sopron, Pécs és Debrecen is csatlakozik az eseménysorozathoz. A programokkal a Budapest Design Week egyik kiemelt célja, hogy a résztvevő kreatívipari mikro-, kis- és középvállalkozások segítségével bemutassa, miként lehet sikeresen alkalmazkodni egy piac gyors változásaihoz, a fogyasztói szokások hirtelen átalakulásához, amitől más szektorok is inspirációt kaphatnak. Az eseménysorozat egyedi megoldásaival egy ingyenes továbbképzési lehetőséget is nyújt a kreatív szakemberek számára, akik szeretnék az ismereteiket bővíteni, ezáltal minél nyitottabban és felkészültebben szembenézni a változásokkal.

Címlapkép: Getty Images

