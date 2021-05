Kényszerben a kisboltok, szolgáltatók: ezt meg kell lépniük a vásárlókért

Egy-egy család megélhetését biztosítja, legtöbbször maguk a családtagok az alkalmazottak, a legkülönbözőbb szektorokban működve tartják életben a gazdaságot – ők a mikrovállalkozások. Zöldségestől műkörmösön át webáruházig terjed a kör, különbözőségük mellett azonban az alábbi négy jó tanácsot mindegyikőjüknek érdemes megszívlelni, ha a versenypisztoly eldördülését követően jó pozíciót akarnak fogni az újrainduló gazdaságban.

1. Itt az ideje tényleg beszerezni a bankkártyaolvasót!

A járványhelyzet végletesen megváltoztatta a fizetési szokásokat. Nem csak az online megoldások kaptak lendületet a karantén alatt, de a kártyás fizetés egészségügyi szempontból is biztonságosabb. A vállalkozások gyakran idegenkednek a terminálbeszerzéssel és üzemeltetéssel járó költségektől, elemzi a helyzetet Szabó Norbert, a Sberbank mikrovállalati üzletágvezetője. Ugyanakkor a készpénzzel is sok a vesződség: a tárolás, a bankba menetel, a befizetés díja ugyanúgy költséget jelent, és több időbe is telik. A megváltozó ügyféligények minden vállalkozást rákényszerítenek előbb-utóbb a váltásra.

2. Végy egy profi könyvelőt!

Egy mikrovállalkozás általában egy-egy család megélhetését biztosítja, sokszor maguk a családtagok az alkalmazottak. Ugyanakkor a legritkább esetben akad közöttük könyvelő, aki napi szinten aktualizálja a működéssel kapcsolatos dolgokat. Egy jó könyvelő megléte, főleg akinek van szakmai felelősségbiztosítása is, ezért kardinális kérdés. Legalább kéthetente érdemes konzultálni vele, ugyanis a könyvelés mellett a vállalkozás pénzügyeit látva tanácsot tud adni az adózási és hitelfelvételi kérdésekben egyaránt.

3. Kellemes teher: amikor szintet lép a vállalkozás.

Nem egészséges, ha milliárdos forgalom mellett még mindig egyéni vállalkozóként működik valaki, ugyanígy felesleges Kft-t alapítani, ha Katás adószámmal is eredményesen végezhető a tevékenység. Szintén a könyvelő lesz, aki elsőként felismeri, ha már váltani kell. A szintlépéskor a vállalkozási forma, az adózási forma és a bankszámlacsomag változtatására érdemes figyelmet fordítani. Hiszen ilyenkor jellemzően több alkalmazott, több ügyfél, több beszállító jelenik meg a cég életében, ami több utalással is jár.

4. Mi az ideális számlacsomag?

Nem ugyanaz a bankszámlacsomag lesz alkalmas a jobbára készpénzes vevőkkel bíró piaci zöldségesnek, mint a számítástechnikai termékeket áruló webáruháznak. A szakértő szerint néhány dolgot érdemes átgondolni, mielőtt az ideális hitelintézetet és terméket kiválasztja a vállalkozó. Más számlacsomagra lesz szükség, ha kevés nagy megrendelője, vagy ha sok kicsi vásárlója van. Mérlegelendő, szeret-e fiókba járni vagy inkább online intézkedne? És végül: elegendő figyelmet kap a banki tanácsadójától? Komoly döntések esetén, legyen szó bankváltásról, számlacsomag váltásról vagy hitelfelvételről, még mindig fontos egy tanácsadó személyes jelenléte. Ilyenkor ez egyedi, személyre szabott megoldásokat szeretik legjobban a mikrovállalkozások, és jogosan igénylik ugyanazt a kiszolgálást, amit a komoly nagyvállalalatok kapnak a bankoktól.