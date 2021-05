Online pénzkeresés befektetés nélkül: így történik a pénzkeresés online, miközben jól szórakozol!

Mindannyiunkban felmerült már az ötlet, hogyan kereshetünk pénzt online, látszólag befektetés nélkül. Tényleg lehetséges az egyszerű online pénzkeresés vagy egyelőre csak álom marad? Történhet az online pénzkeresés játékkal vagy úgy, hogy közben jól szórakozunk?

Az online pénzkeresés sokak számára a lehető legjobb megoldásnak tűnik: kényelmes munka, amit otthonról is elvégezhetünk, de nem megterhelő, viszont annál jövedelmezőbb tevékenység. Mit tehetünk, hogy online pénzkeresés során szerezzük meg a megélhetésünket és tartós jövedelemforrást építsünk ki? Létezik az online pénzkeresés befektetés nélkül vagy valamilyen erőforrásra mindenképpen szükségünk van?

Pénzkeresés online

Az online pénzkeresés elmélete nagyon egyszerű: egy olyan munkafolyamatról vagy jövedelmező szórakozásról van szó, amely során jövedelmet állítunk elő úgy, hogy közben nem állunk fix munkaviszonyban. Az online pénzkeresés – és most nem a home office-os állásokra gondolunk – leginkább a vállalkozói léthez köthető. Az online pénzkeresés során nincs másra szükségünk, mint egy interneteléréssel rendelkező okoseszköz (leginkább laptop) és a tudásunk.

Online pénzkeresés befektetés nélkül: lehetséges?

A befektetés nélküli pénzkeresés online rendkívül jól hangzik: elméletben szinte semmit sem kell tennünk, a bankszámlánkon pedig szaporodnak a számok – azonban a valóság ennél jóval bonyolultabb. Ahhoz, hogy bármilyen eredményt elérjünk, az online térben is van szükség valamilyen tőkére, még ha az alacsony is. Háromféle tőkét különböztetünk meg: a pénzt, az időt és a tudást. Akkor lesz egy online projekt hatékony és jövedelmező, ha mindhárom tőketípusból tudunk építkezni.

1. Az online pénzkeresés anyagi tőkéje

Nem lehet online pénzt keresni anyagi tőke nélkül. Az anyagi tőke maga a műszaki eszköz, amelyen dolgozunk (laptop, tablet, egér, monitor stb.), illetve olyan más műszaki kellékek, amelyek szükségesek egy jólmenő online vállalkozás indításához. Anyagi, technikai tőke például a kamera, amivel a felvételeket, képeket késztjük egy vloghoz vagy egy Instagram profilhoz, de szükségünk van képszerkesztő és videóvágó programokra is, amelyek mind pénzbe kerülnek.

2. Pénzkeresés online tudástőkével

Bármilyen online tevékenységbe vágunk bele, szükségesek hozzá digitális kompetenciák: tudnunk kell használni a számítógépet és a szoftvereket, ismernünk kell az informatika, a média működését, ha azt akarjuk, hogy amibe belefogunk, sikeres legyen. Tudástőke lehet a végzettségünk (pl. programozó), különböző tanfolyamokon szerzett képzettségek (pl. grafikai felnőttképzés), és a hobbiszintű jártasságok is (pl. fotózási alapismeretek).

3. Az online pénzkeresés folyamatába befektetett idő

A pénzkeresés online ugyanúgy működik, mint a való életben: időt és energiát nem sajnálva kell foglalkoznunk a projektünkkel, ha profitálni szeretnénk belőle. Bármilyen vállalkozásba is fogunk, tudnunk kell, hogy idő, amíg a befektetés – legyen szó bármilyen tőkéről – megtérül. Ha kitartóan, megfelelőképpen kombináljuk pénzünket, tudásunkat és a befektetett időt, illetve céltudatosak vagyunk, hamarosan beérik munkánk gyümölcse!

Online pénzkeresés: népszerű tevékenységek

Kreatív online munkavégzés

Az online pénzkeresés alapja ugyanúgy, mint bármilyen jólmenő vállalkozás esetében nem más, mint egy eredeti, kreatív ötlet. A kreatív termékek esetében az első árucikk előállítási költsége magas (pl. egy digitális könyv, egy YouTube videó vagy egy grafika), azonban ingyen//alacsony költségen sokszorosítható és értékesíthető az. Népszerű például a stockphoto és a digitális képértékesítés: egy értékesíthető fénykép elkészítéséhez kell anyagi tőke (fényképezőgép), tudástőke (tudni kell használni a fényképezőgépet) és idő (időbe kerül megtanulni a profi fotózást, a logisztikát) is.

Social média

Az elmúlt évek során a megfelelő social média megjelenés mindennek az alapjává vált - a megfelelő minőségű profilokkal és csatornákkal pedig pénzt is lehet keresni. Az újgenerációs hirdetések minden platformon máshogy jelennek meg (YouTube videóba ágyazott reklám, natív anyagok, influencer marketing), azonban, ha tudatos médiatervezést folytatunk, kellő kitartással jövedelmező vállalkozásba foghatunk a médián keresztül is.

Affiliate marketing és dropshipping

Ha online vállalkozásról van szó, az egyik legnépszerűbb terv, ha az e-kereskedelem területén próbálkozunk. Az affiliate marketing lényege, hogy a vállalkozás olyan termékeket ajánl ki a potenciális vevők körének, amely érdekelheti őket, anélkül, hogy a vállalkozó valójában érintkezne az áruval. A dropshipping lényege ugyanez, gyakorlatilag termékek megrendelését és szállítását bonyolítja le egy közvetítő a gyártó (vagy egy másik közvetítő) és a vásárló között, természetesen profitért cserébe.

Ezek olyan online pénzkeresési lehetőségek, amelyek során nekünk a termékkel nem kell érintkezünk. Az ötletgazda egy idő után képes lehet kiszervezni a munkafolyamatokat és automatizálni a feladatvégzést – ami rengeteg kreativitást, jó szervezőkészséget és szakmai tudást igényel. Habár az online pénzkeresés ez esetben kezdetben sok munkát igényel, ha jól működik az ötlet, a projekt a későbbiekben viszonylag passzív jövedelemmé válhat.

Szabadúszó online munkavállalás

Interneteléréssel és lehetőség szerint stabil angol nyelvtudással korlátlan mennyiségű szabadúszó munkalehetőség közül válogathatunk, amelyekre bármikor jelentkezhetünk: elvállalhatunk olyan munkákat online pénzkeresés céljából, amelyek szakmánkba vágnak, de olyan projektekbe is belekezdhetünk, amelyek kreativitást igényelnek. Egyre több olyan közvetítő oldalon próbálhatunk szerencsét, amelyeknek a célja, hogy összehozzák a világ két felén lévő munkaadót és munkavállalót a tökéletes projekt elvégzésének érdekében.

Online tudásátadás és coaching

Évről évre népszerűbbek az online elsajátítható kompetenciák, az internetes tanfolyamokon és a tanácsadásokon való részvétel – legyen szó életvezetési coachingról vagy éppen karriertanácsadásról, a lényeg, hogy szellemi termék kerül értékesítésre. Ez esetben az online pénzkeresés alapja a tudás, amelyet végzettségünknek vagy sokéves munkatapasztalatunknak köszönhetünk. Az oktatás és a coaching történhet online, élőben (pl. személyes vagy csoportos életvezetési tanácsadás) vagy előre rögzített anyagon keresztül (pl. videós oktatóanyag a webshopkészítésről), a lényeg a hatékonyság és az online pénzkeresés fenntarthatósága.

Online pénzkeresés játékkal

Sokakban felmerült már a kérdés, hogyan lehet online pénzt keresni úgy, hogy valójában nem dolgozunk, hanem szórakozunk. Számos online játék művelése során válthatunk be digitális fizetőeszközöket, játékelemeket valódi pénzre – népszerű az online játékokban sok-sok munkaórával megszerzett karaktereket, fegyvereket egyszerűen eladni, illetve vannak fizetett játékoscsapatok is. Az online pénzkeresés játékkal is lehetséges, de a legtöbb ember számára nem reális célkitűzés, hiszen kicsi az esélye, hogy szerződött csapatba kerüljünk, a digitális árucikkek pedig többnyire nem érnek annyit, mint a játékba befektetett sok-sok munkaóra.

Az online pénzkeresés játékkal történő próbálkozása egészen más oldalról közelíti meg a pénzhez jutás kérdéskörét: ez pedig a szerencsejáték. Sokan úgy gondolják, pénzt csak pénzből lehet csinálni (ami részben igaz is, hiszen legalább az eszközt meg kell fizetnünk), rövid idő alatt sok pénzhez jutni pedig akkor lehet, ha merünk kockáztatni. Mondanunk sem kell, az online pénzszerzés módjai közül ezt a lehetőséget ajánljuk a legkevésbé, hiszen nagy az esélye annak, hogy akár az összes alaptőkénket elbukjuk bármilyen jutalom nélkül.