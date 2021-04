Így éledeznek a sokkból a vidéki vendéglátósok: 19-re húznak lapot?

Sokan épp kinyitottak, de már be is kellett zárniuk, másoknak a megtakarított pénzüket kellett felhasználniuk, vagy lehúzni a rolót a lezárások miatt. Azonban vannak olyan vállalkozások, akik mertek nagyot álmodni: a fejlődésre fordították a most már egy éve tartó időszakot.

Óriási sokként érték a vállalkozásokat az új koronavírus-járvány első, második, majd harmadik hulláma nyomában járó járványügyi korlátozások. Sokan épp kinyitottak, de már be is kellett zárniuk, másoknak a megtakarított pénzüket kellett felhasználniuk – már ha volt – , megint mások kénytelenek voltak elbocsátani az alkalmazottakat, és sajnos néhányan örökre lehúzták a rolót és bezártak. Akadnak azonban olyan vállalkozások is, akik mertek nagyot álmodni és a fejlődésre fordították a most már egy éve tartó időszakot. A HelloVidék most három ilyen újrakezdőt keresett meg: egy bólyi éttermet, egy balatoni pékséget és egy barcsi cukrászdát.

Rózsa Anita, a barcsi Rózsa Cukrászda tulajdonosa kiemelte, hogy a zárás idején a tartalékokhoz kellett nyúlni, ám ezek is végesek, ha bevétel nélkül minden hónapban számos kiadással kell számolni. A vállalkozás a kezdetektől törekedett a minél természetesebb alapanyagok használatára, amivel el is értek egy szintet, de itt nem álltak meg. Ezért vágtak a pandémia ideje alatt egy nagy kutatásba, amely során rátaláltak Wilheim Dávidra és rajta keresztül Fazekas Ádámra, akik a természetes, úgynevezett naturális fagylaltkészítés mesterei és zászlósai Magyarországon. A zárás alatt még a gépparkon is fejlesztettek.

