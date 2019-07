Új szabály szedi áldozatait a horvátoknál: akár 880 ezerre is büntethetnek

Még az eddiginél is vaskosabb csekkeket gyűjthetnek be a magyar autósok Horvátországban, ha nem vezetnek elég körültekintően. Nemrégiben ugyanis több büntetési tételt is megemeltek a déli szomszédban. Ráadásul bizonyos szabálysértések esetén egyből a legmagasabb, átszámolva 880 ezer forintos bírságot szabják ki. De nem árt vigyázni a parkolással sem, itt is repkednek a tízezrek, ahogyan a tengerparton is begyűjthetünk egy nagyobb büntetést.

Ahogy minden évben, idén is Horvátország a magyarok egyik legkedveltebb nyaralóhelye: tavaly 600 ezer honfitársunk több minr 3 millió éjszakát töltött el a déli szomszédban. A legtöbben autóval kelnek útra, hiszen 6-7-8 órán belül le lehet érni a tengerhez, és eléggé jó az úthálózat is.

Már eddig is rengeteg mindenre kellett figyelnie az Adria felé igyekvőknek, ám nemrégiben egy új szabály élesedett Horvátországban, amely alapján akár 880 ezer forintnyi kunára is büntethetik az autósokat. A horvát parlament indoklása szerint a szigorításra a legkockzatosabb szabálysértések visszaszorítása miatt volt szükség. A legmagasabb pénzbüntetést abban az esetben lehet kiszabni az autósokra, ha

legalább 50 km/órával túllépték a megengedett sebességet,

áthaladnak a tilos jelzséen,

ittas, vagy kábítószer hatása alatt áll.

Ugyancsak kiemelt bírságra számíthat az, akinek jogosítványát felfüggesztették, vagy visszavonták, és ennek ellenére vezetői engedélyhez kötött járművet vezet.



A legnagyobb büntetési tétel a fenti esetekben eddig átszámítva 442 ezer forint volt, ezt emelték most meg a duplájára. Az enyhébb vétségek miatt kiszabható, 5000 kunás (221 ezer forintos) büntetési tételt pedig a háromszorosára, 15 ezer kunára (663 ezer forint) emelték.

Ha pedig valaki három éven belül kétszer is elköveti ugyanazt a szabálysértést Horvátországban, akkor fél évre bevonják a jogsiját. Ha pedig valakit harmadjára is megbüntetnek ugyanazért, akkor minimum egy évre ugrik a jogosítvány.

Másért is repül a gigacsekk

Akkor sem árt figyelni, ha már leértél a horvát tengerpartra, hiszen itt is komolyan büntetik a szabálytalanságokat. Például hiába nyomják a horvát szállásadók sokszor azt - vélhetően azért, hogy ezzel is magukhoz csábítsák a vendégeket -, hogy a tengerre nem kell náluk horgászengedély: akár partról, akár csónakból, és akár csak egy zsebpecával is, de horgászunk az Adrián, akkor az engedély kiváltása kötelező! Az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont elcsípnek, annak 3 ezer kunás, azaz mai árfolyamon

132 ezer forintos bírságot is a nyakába varrhatnak!

Ráadásul horgászvizsgára sincs szükség az engedély kiváltásához, amelyet 1, 3, 7 napos, vagy féléves, illetve éves időintervallumra akár online, akár a helyszíni értékesítőhelyeken meg lehet vásárolni. Sőt, a komolyabb horgásztúrákat szervező cégek jellemzően gondoskodnak a szükséges papírokról is - ennek azonban minden esetben kérdezzünk utána.

Az árak aligha nevezhetőek horribilisnek, legalábbis a bírsághoz viszonyítva semmiképp.

A parkolással is vigyázni kell!

Korábban a Pénzcentrumnak nyilatokozott a Magyar Autóklub Nemzetközi Kapcsolatok Osztályvezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a horvátországi parkolójegyeket érdemes legalább öt évig megőrizni, hogy adott esetben el lehessen kerülni egy-egy keményebb büntetést.

Ha valakinek nincs parkoló cédulája az alap esetben 300 kunás (13-14 ezer forintos) büntetésre számíthat, viszont ha valaki például figyelmetlenségből egy mozgássérültre helyre állt be, annak már rögvest 700 kunát (31 ezer forintot) kell fizetnie - ismertette Kicsinyné Pulay Kornélia. A horvát hatóságok egyébként bírságolhatnak helyszínen, de ezt nem kötelező ott megfizetni, hanem csekk kiállítását is lehet kérni, ezt azonban 8 napon belül már kötelező befizetnie a vétkesnek.

Emellett 500 kuna (22 ezer forint) körüli összegre büntetnek, ha nem csatolod be az övedet, vagy ha 10-20 km/h-val túlléped megengedett sebességhatárt.

Tájékozódni, és tájékozódni

Mint annyiszor korábban, ismét kérjük klubtagjainkat és a magyar autósokat, hogyha külföldre szeretnének utazni, akkor előtte mindig tájékozódjanak az adott ország közlekedési szabályozásáról, és mindig tartsák be a legalapvetőbb szabályokat. Ne lépjék túl a megengedett sebességhatárt, mindig kössék be magukat, és semmilyen körülmények között ne mobiltelefonozzanak a volán mögött

- hívta fel a figyelmet Kicsinyné Pulay Kornélia, aki az ittas vezetés kapcsán külön kitért arra is, hogy bár a magyar autósok nagy része tisztában van azzal, hogy a környező országok közül a legtöbben nem érvényes a zéró tolerancia, azaz valamennyi alkoholt lehet fogyasztani vezetés előtt, ezt mégsem ajánlja senkinek. Sőt!

Ha van is valamekkora megengedett alkohol határérték, az általában nagyon kevés. Ráadásul ez általában mindenki esetében más, nem mindegy például, hogy egy 100 kilós férfi, vagy egy 60 kilós hölgy iszik meg egy pohár sört. Ezért minding arra kérünk mindenkit, hogy amíg le nem teszi az autóját, addig ne igyon

- mondta el a Pénzcentrumnak Kicsinyné Pulay Kornélia.