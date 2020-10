Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 7.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. október 7., szerda.

Névnap

Amália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.56 Ft

USD: 307.38 Ft

CHF: 334.76 Ft

GBP: 396.09 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33651.55

OTP: 10000 Ft

MOL: 1671 Ft

RICHTER: 6555 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 7. szerda: Reggel a Tiszántúlon még átmenetileg előbukkanhat a nap, később ott is borult idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, Duna-Tisza közén, később már keletebbre is számíthatunk esőre, a Tiszántúlon zivatarra is. A legtöbb csapadék - több tíz mm - a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon várható. A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, a magasabb helyeken megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Október 8. csütörtök: Nyugat felől tovább szakadozik a felhőzet, a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, de keleten csak délután süt ki a nap. Kezdetben keleten még több helyen várható eső, zápor, majd délután ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet sok helyütt erős, néhol viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Október 9. péntek: A fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Főleg keleten lehetnek helyenként záporok, amelyek benedvesítik az útszakaszokat. A délnyugati szél erős lesz. Vezessünk óvatosan.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatunk, így fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése jelentkezhet.

Akciók

