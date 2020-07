Most akkor a fesztiválszezonnak is kampó? Mi lesz a már megvásárolt jegyekkel?

Egyre kevesebb az esélye, hogy augusztus 15. után ismét lehet rendezni 500 fő feletti zenés, táncos rendezvényeket. Gulyás Gergely szerint ma még több érv szól amellett, ne engedélyezzék őket, de egyelőre még nincs végleges döntés. Nagy kérdés, hogy mi lesz akkor azzal a maroknyi fesztivállal, amelyek "megmenekültek", illetve mi lesz a már megvásárolt belépőjegyekkel?

A mai nap (2020. július 16.) legnagyobb kérdése az volt, hogy vajon mi lesz a sorsuk az 500 főnél nagyobb zenei (hivatalosan zenés-táncos) rendezvényeknek augusztus 15. után, azaz megrendezésre kerülhet-e az a pár fesztivál és a nyár végi, őszi koncertek? Okosabbak nem lettünk a délelőtti Kormányinfó után sem, a nagy bejelentés elmaradt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter annyit közölt csupán, hogy július végén születhet döntés a továbbiakról. Szerinte azonban

ma még több érv szól amellett, hogy augusztus 15-e után se engedélyezzék ezeket a rendezvényeket, de egyelőre nincs döntés.

Utoljára április végén voltunk hasonló helyzetben, akkor szintén a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy augusztus 15-ig nem lehet megtartani az 500 főnél nagyobb rendezvényeket Magyarországon.

Akkor számos hazai nagy fesztivál volt kénytelen törölni a rendezvényét, és csak pár kisebb tudta eltolni a dátumot egy későbbi időpontra, például a Fishing on Orfű, vagy a Kolorádó. Összesen hat nagyobb könnyűzenei fesztiválunk maradt erre a nyárra, a fenti kettővel együtt még a SZIN, a Strand Fesztivál, a B my Lake és az EFOTT. De van rá esély, hogy ezeket a fesztiválokat is törölni kell. Összeszedtük, ami tudható, legfőképpen, hogy mi lesz a már megvásárolt jegyek, bérletek sorsa?

B my Lake

A honlapon az alábbi tájékoztatás olvasható: "Covid-19 Update: A jelenlegi állás szerint a B my Lake Fesztivál a tervezett időben és helyszínen, a már meghirdetett programmal megrendezésre kerül! Amennyiben ez változik (mert természetesen változhat), úgy a megvásárolt jegyek árát visszatérítjük."

Strand Fesztivál

A Facebbokon ez áll: "A mai Kormányinfón elhangzottak értelmében július 29-én dől el, hogy augusztus 15. után tartható-e 500 főnél nagyobb tömegrendezvény Magyarországon. Abban az esetben, ha a STRAND elmaradna, a jegyek-bérletek 2021-es cseréjére, vagy visszaváltására természetesen lehetőséget biztosítunk."

Fishing on Orfű

Facebook: "Ahogy arról ma értesülhettetek, a kormány július végén dönt majd az augusztus 15. utáni könnyűzenei tömegrendezvények, köztük a Fishing on Orfű sorsáról is. Mi továbbra is teljes mellszélességgel készülünk az augusztus végi fesztiválra, nagyon bízunk benne, hogy az eredeti elképzelések szerint, biztonságban összegyűlhetünk Orfűn a nyár végén."

A jegyek visszaváltásáról egyelőre nincs friss információ, amint ez változik, frissítjük a cikkünket!

Kolorádó

Az alábbi posztot tették ki pár órája a Facebookra: "Természetesen mi is követjük a híreket. Július végén derül ki, hogy pontosan mi lesz a tömegrendezvények sorsa. Mi addig is bízunk a legjobbakban és változatlanul készülünk a fesztiválra, nem kevés reménnyel és meglepetéssel. Ha lehet Kolorádó, akkor lesz is. Augusztus végén találkozunk!"



A fesztivál honlapján pedig ez áll: "Bár minden reményünk az augusztusi dátumban van, előfordulhat, hogy tiltó hatósági korlátozások lesznek érvényben és nem tarthatjuk meg a fesztivált. Természetesen ebben az esetben minden jegyvásárlót teljeskörűen kárpótolunk."

EFOTT

Az EFOTT-tól az alábbi nyilatkozat érkezett szerkesztőségünkhöz: "Az EFOTT esetében ugyanaz az eljárás marad továbbra is érvényben, mint a pandémia bekövetkeztekor: amennyiben a 2020-as EFOTT nem valósulna meg, a jegyvásárló dönthet arról, hogy elővételben vásárolt bérletét 3 százalékos os kezelési költség mentén visszaváltja, vagy díjmentesen átviszi a 2021-es nagyrendezvényre."

