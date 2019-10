Megkezdődött a rolleres hatalomátvétel: most kell lépni, amíg nem késő

A nagyvárásokban a korábbi években is feltűnt egy-egy eletromos roller, mint a közlekedés új, modern fajtája, azonban azóta egyre többen és többen lettek - köszönhetően elsősorban a közösségi közlekedésben történt nagy változásoknak, fejlődésnek. Azonban nem létezik átfogó szabályozás ezekre a járművekre vonatkozóan, melyek egyre nagyobb veszélyt jelentenek a gyalogosokra, akik fokozatosan szorulnak ki a járdáról. Egyre sürgetőbb a szabályozás bevezetése az egyik járműmegosztó vállalkozás vezetője szerint is.

Átalakulóban van a nagyvárosi közlekedés, csak mintha nem vennénk észre. Itt a nyakunkon az elektromos forradalom, de mi még mindig azt kérdezgetjük, hogy hány kilométert tesz meg egy töltéssel egy e-autó és hogy mennyibe kerül a tankolás. Az elektromos és hibrid autók még nem hoztak áttörést, de az elektromos hajtású, egy-, két-, sőt többkerekű, könnyű járművek már itt vannak, és jelentős előnyöket hordoz a használatuk a dugóban araszoló vagy parkolót kereső autókkal szemben. Persze a villannyal hajtott egykori gyerekjátékok nem a főutakon, a hömpölygő autófolyamok mellett-között kérnek maguknak helyet, hanem mindenhol máshol. Szabályosan vagy szabálytalanul - az effajta szabadosságnak már megágyazott a városi kerékpárosok évek óta tartó küzdelme -, minden használható felületet a birtokukba vesznek - írja a Magyar Nemzet.

A nagyobb, összefüggő sétálózónák, parkok, sétányok, kis forgalmú utcák, kerékpárutak és gyalogjárdák mind részeivé válhatnak a vonulásnak. Beleértve az aluljárókat, bevásárlóközpontokat, sőt lifteket - készüljünk fel, hogy bárhol összefuthatunk egy deszkással, rolleressel. Ugyanis ő maga dönti el egyik pillanatról a másikra, hogy felkapja az eszközét és gyalogosként száll fel egy villamosra, vagy leteszi a járdára és járműként halad tovább.

Egyértelműbb és jobban körülhatárolható a - KRESZ szerint is - közúti közlekedésre alkalmas járművek helyzete, úgymint a kerékpáré, az elektromos kerékpáré vagy az elektromos robogóké. Utóbbiak közül két járműmegosztó szolgáltatása közül is választhatnak Budapesten, akik dugóban is akadálytalanul és a környezet szennyezése nélkül szeretnének közlekedni.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kétkerekű, szinte bárhol szabadon leállítható bérjárművek felelősségteljes használatához kell még némi tanulóidő. Mint Tóth-Báló Tamás, az Ogre&co elektromosrobogó-megosztó vezetője elmondta, a bérlők egy része sajnos úgy gondolja, hogy egy rövid távon bérelt járművel bármit meg lehet tenni. Beszédes példa, hogy nem olyan régen egy belvárosi háziorvosi rendelő ajtaját torlaszolták el két motorral, de más szolgáltató járművét is rendszeresen látni buszmegálló közepén, gyalogátkelőhelyen. Erre az attitűdre készülve tett közzé az Ogre&co már az induláskor is egy etikai kódexet, amelyet kötelezően el kell fogadni a regisztráció során.

Számunkra amúgy a leginkább érthetetlen az, hogy az embereknek nincs félelemérzetük, ezért megkockáztatják a bukósisak nélküli közlekedést olyan járművekkel, amelyek nem védik a sofőrt egy ütközés, egy borulás során

- mondta a cégvezető. A Budapesten elérhető, megosztott robogók mindegyikéhez mellékel a szolgáltató sisakot, így nem is kell magunkkal cipelni a védőfelszerelést, azt a használat előtt csak ki kellene venni a tárolóból. A vállalkozó elmondta, hogy égető szükség van egy átfogó jogszabályra, amellyel az újonnan megjelent könnyű járművekre, a bérjárműrendszerekre, az elektromos gépjárművek térnyerésére reagál. Egy ilyen jogszabályban tisztázni lehetne a fogalmakat (hova sorolhatók a 20-25 kilométeres sebességre képes egykerekű szállítóeszközök vagy az elektromos gördeszkák), le lehetne fektetni azokat a játékszabályokat, amelyek az ilyen járművek üzemben tartóira vonatkoznak.

Mi lenne a megoldás?

Egyes dél-­európai és ázsiai országokban a közlekedőkben kialakult ez a fajta közösségi tudás, ami generációról generációra száll. Budapesten a túlzsúfoltság érzése napjainkra jutott el egy olyan szintre, amely már az átlagember életére is komoly hatással van.

Meggyőződésem, hogy most vagyunk abban az utolsó pillanatban (három autó-, két robogó-, két roller- és két kerékpármegosztó), amikor még tudatosítással, tudatformálással kialakíthatók az előbb említett szokások

- vélekedett az e-scooter-megosztó vezetője.