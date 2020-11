Magyar utak Európa leghalálosabbjai között: itt vagy óriási veszélyben, ha autózol

Egy magyarországi régió, nevezetesen a Közép-Dunántúl is ott van az Európai Unió, közlekedés szempontjából legveszélyesebbjei között. A statisztikai adatok szerint 2018-ban itt 1 millió lakosra 97 haláleset jutott. Ez pedig kifejezetten magas számnak számít, de arányaiban, egész Európát figyelembe véve sok halálos baleset történt másik 4 magyar régióban is. Közvetlen szomszédjaink közül Románia és Horvátország is nagyon rosszul szerepelt az összesített listán.



Világ-összehasonlításban az EU közútjai a legbiztonságosabbak közé tartoznak, és az idő előrehaladtával összességében egyre biztonságosabbak is lesznek - írja friss publikációjában az Eurostat. Mindennek ellenére a közúti biztonság továbbra is fontos társadalmi kérdés, ugyanis 2018-ban 23 418 közúti haláleset történt az unióban, továbbá a statisztikák 1,23 millió közúti sérülést is feljegyeztek.

Hol a legveszélyesebb autózni?

A halálos balesetek alapján megállapítható, hogy az EU legveszélyesebb régiója Görögországban található Dél-Égei-szigetek. Itt ugyanis a statisztika szerint egy millió lakosra 161 közúti haláleset jutott 2018-ban. Ez követte Portugália egyik régiója, Alentejo, ahol 1 millió lakosra vetíve 142-en veszítették életüket közúti balesetben. A harmadig legveszélyesebb tája az EU-nak a lengyel Mazóviai vajdaság, ahol 1 millió állampolgárra összesen 127 közúti haláleset jutott.

Az EU 10, közúti szempontból legveszélyesebb régiói közül a top 3 melle bekerült még 2 belga, 2 román, illetve 3 bolgár régió is. Közvetlenül keleti szomszédunknál ez a Nyugat-romániai régiót, illetve a Délkelet-romániai régiót jelentette. Ahogy az a statisztikákból látszik, magyar régió egy sem került be a 10 legveszélyesebb közé. Ez egy felől jó hír, másfelől sok okunk nincs az örömre.

Az Európai Unióban ugyanis 33 olyan közigazgatási terület van a több százból, ahol az 1 millió lakosra jutó halálos közúti balesetek száma nagyobb vagy egyenlő mint 85. Itt pedig sajnos már találni magyar területet, méghozzá

a Közép-Dunántúlt, 97 halálesettel.

Ami így a legfrissebb európai összehasonlító adatok szerint Magyarország legveszélyesebb régiója a közúti baleseteket tekintve. Ezt a statisztikai területet egyébként három megye alkotja, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém. Ez azt is jelenti, hogy 2018-ban arányosan e megyék útjain veszítette a legtöbb ember közúti balesetben az életét hazánkban.

Érdekes egyébként azt is megjegyezni, hogy a Közép-Dunántúli régió úgy lett a legveszélyesebb magyar terület 2018-ra, hogy egyetlen év alatt 31-el nőtt az 1 millió lakosra vetített, közúti balesetben elhunytak száma. Ezen a területen utoljára ilyen magas számokat 2010 és az előtt mértek.



Forrás: Eurostat, 1 millió főre jutó közúti halálesetek száma sávosan

Azért máshol is vigyázni kell

Ahogy a statisztikákból kiderült, a leghalálosabb régiók közé csak egyetlen magyar régió került be, ám van 4 másik olyan régiónk, ahol összességében szintén nagyon magas az átlagos közúti balesetben történő elhalálozás. Ide azokat a statisztikai területeket sorolja az Eurostat, ahol 1 millió lakosra 65-85 közúti haláleset jutott. Ilyen terület összesen 37 van az EU-ban, ebből 4 magyar, nevezetesen:

Dél-Alföld, közúti balesetben 1 millió lakosra 79 haláleset jutott;

Pest, közúti balesetben 1 millió lakosra 76 haláleset jutott;

Nyugat-Dunántúl, közúti balesetben 1 millió lakosra 73 haláleset jutott;

Dél-Dunántúl, közúti balesetben 1 millió lakosra 69 haláleset jutott.

Minden azt is jelenti, hogy az egész EU-t nézve Magyarország a közúti közlekedés tekintetében abszolút a veszélyesebb országok közé tartozik. Ugyanez mondható el Romániáról, Bulgáriáról, Horvátországról, Görögországról, Lengyelországról, illetve Franciaország majdnem feléről, valamint Spanyolország, Svédország és Finnország 1-1 régiójáról is.

