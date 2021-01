Kegyetlen járműirtást végeznek a magyar kátyúk: ezek a legveszélyesebb hónapok

A kátyúkárok kétharmadát az első negyedév során jelentik a gépjármű-tulajdonosok, ezért most célszerű kátyúbiztosítást kötni - figyelmeztet a magyar szövetség. A kátyúkkal kapcsolatos kártérítési igényeknek csupán a felét fogadják el az illetékes útkezelők, de a körültekintő dokumentáció mellett egy kátyúbiztosítás is jelentősen növeli a kártérítés esélyét.

A gyakran erős fagyokkal és jegesedéssel beköszöntő téli időjárás az elmúlt napokban robbanásszerűen megnövelte az országban található kátyúk számát: immár százezres nagyságrendben fordulnak elő kockázatos úthibák közútjainkon - figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) A kátyúkárok nagy része defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, sőt, szélsőséges esetben személyi sérülés is bekövetkezhet, ilyenkor pedig a kártérítés összege már többszázezres vagy akár milliós tétel is lehet.

Kátyúbiztosítás híján az autósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Zrt, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, illetve Budapest fő- és tömegközlekedési útjain a Budapest Közút Zrt. az illetékes. Az elbírálás során ezek az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet.

A megfelelő dokumentáció a bizonyítás kulcseleme. Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni. Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen. A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is.

A kátyúbiztosítások akár évi 2-3 ezer forintért megköthetők. Ezeket jellemzően kgfb vagy casco mellé kötik kiegészítő biztosításként, de önállóan is elérhetők egyes biztosítóknál

- magyarázza Papp Lajos, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. - Casco mellett is érdemes külön gondoskodni ilyen védelemről, mivel egy kátyúkár csak kirívó esetben ugrik 100 ezer forint fölé, legtöbbször tehát a casco önrészének mértékén belül marad. Emiatt ezekben az esetekben nem a casco, hanem a kátyúkár-biztosítás nyújthat gyakorlati védelmet."

Kátyúbiztosítással a tapasztalatok szerint jóval kedvezőbb a sikeres kárrendezések aránya. További előny, hogy egyes módozatok a figyelmeztető táblával jelölt útszakaszokra is fedezetet nyújtanak, az autósoknak nem kell kideríteniük az útkezelő kilétét, mert közvetlenül a biztosítójuk felé jelentik a kárt, más biztosításokkal szemben pedig a térítést sem összegszerű, sem százalékos önrész nem terheli. A megfelelő dokumentáció azonban ebben az esetben is fontos feltétel.

Kátyúkhoz kapcsolódó vezetéstechnikai tanácsok:

Ha látjuk, hogy elkerülhetetlen a kátyú, a biztonságos közlekedés keretein belül minél jobban csökkentsük a sebességet! Amikor viszont a kátyúba érkezünk, engedjük fel a fékpedált! Ha ugyanis a gumi fékezetlenül tud átgördülni az úthibán, lényegesen kisebb erőhatás éri az abroncsot, illetve rajta keresztül a felnit és a futóművet is.

Ha pocsolyába hajtunk, mindig számítanunk kell arra, hogy a felszín akár 20-30 centiméter mélységű gödröt rejt.

Címlapkép: Getty Images