Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 26.)

Névnap

Vanda, Paula

Deviza árfolyam

EUR: 358.34 Ft

USD: 295.40 Ft

CHF: 332.43 Ft

GBP: 403.09 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43188.94

OTP: 13250 Ft

MOL: 2222 Ft

RICHTER: 8245 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Január 26. kedd: Fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és a gyakori felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen kisüt a nap. Legtovább a keleti országrészben maradnak borult területek. A nap első felében csak néhol lehet kisebb havazás, havas eső, délutántól viszont a Dunántúl fölé vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyekből már több helyen alakulhatnak ki hózáporok. A Dunántúlon és a középső területeken az északnyugati szél időnként megerősödik, a Bakonyban és a Fertő térségében viharos széllökések is lehetnek. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Késő estére -8, +1 fokra hűl le a levegő.

Január 27. szerda: Gomolyfelhős, napos idő várható, felhőátvonulásokkal, majd estétől nyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet. Reggelre az északkeleti tájakon foltokban köd képződhet. Nagyobb eséllyel a középső országrészben helyenként hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szelet a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Bodrogközben többfelé kísérhetik erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és 0 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett északkeleti tájakon akár -13 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Január 28. csütörtök: Kezdetben is sok lesz a felhő felettünk, csupán átmeneti, rövid napos időszakok fordulhatnak elő, majd délutánra délnyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég. Északnyugat felől egyre több helyen valószínű hószállingózás, kisebb havazás, melyet napközben az északi és a keleti tájak kivételével vegyes halmazállapotú csapadék, eső válthat. Többfelé megélénkül a jellemzően déli, délnyugati irányú szél, mely a nap folyamán az északi országrészben nyugatira, északnyugatira fordulhat, arrafelé erős, viharos közeli lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a havas, kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ettől jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

A nappali órákban nagy területen erős lesz az északnyugati szél. Nedves, vizes utakra legnagyobb eséllyel az északkeleti megyékben kell számítani.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront-jellegű változás. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.

