Itt árulják az egyik legfinomabb fagyit a Balatonnál: Te kóstoltad már?

“Gyenes Diós", “Il mio cioccolato" “Bazsalikomos Málna", “Festeticsék Mandulás Csókja", “Illatos Izabella" ezek mind mind díjnyertes alkotások. A nyár legkedveltebb édességeit rejtik a fantázianevek, melyek Gyenesdiáson a Bringatanya Somogyi Fagylaltműhelyben készülnek - írja a HelloVidék.

Somogyi Renáta a HelloVidéknek mesélt sikereikről, hogy mi inspirálta őket az “Illatos Izabella" elkészítése során, mely idén a Balaton Fagyija címet nyerte el. "Nagyon sokat járunk képzésre és külföldi tanfolyamokra. Minden egyes szezon végén egy hónapot legalább szentelünk arra, hogy képzéseken vegyünk részt" - mondta a HelloVidéknek a szakember.

Járunk Olaszországba, Franciaországba, illetve hazai képzésekre is. Gyakran van, hogy nem fagyis, hanem például csokoládé-képzés ez, hiszen, amit ott tanulunk azt is be tudjuk ültetni a fagyiba

- hangsúlyozta Somogyi Renáta.