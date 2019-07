Itt a titkos nyaralóhely: kevés magyar ismeri, elképesztő a strand

Kevés magyar ismeri Montenegró szépségeit, pedig aki nem szereti a zsúfoltságot, annak pont ideális a kis ország tengerparja. És nem sokkal van messzebb, mint a horvát nyaralóhelyek! A fürdőzés mellett remek túraútvonalakat is kínál az ország, rengeteg szépséget rejtenek a nemzeti parkok.

Nyár van, elárasztják a közösségi médiát a nyaralós, tengerparti fotók: a magyarok jellemzően Horvátországból, vagy az Adria más partszakaszairól posztolják ki, ahogy süttetik a hasukat. Ugyanakkor nem mindenki szereti a zsúfolt partokat, a tömegnyomort - márpedig ez Európa legtöbb nyaralóhelyére jellemző a májustól szeptemberig tartó időszakban. Nem sok lehetőségük maradt azoknak, akik el akarnak bújni a zsúfoltság elől, és nyugodtan élvezni a tengert.

Na, pont nekik találták ki Montenegrót! A kis ország partvonalának adottságai miatt rengeteg eldugott kis öbölben is lehet strandolni, és kocsival sem sokkal van messze a horvát tengerpartnál. Magyaroknak, meg amúgy az EU-s állampolgároknak még útlevél sem kell, elég egy új típusú személyi igazolvány a határátlépéshez. A fürdőzés mellett rengeteg egyéb látnivaló is van az országban: könnyen találnak maguknak elfoglaltságot a kirándulás, a városnézés szerelmesei is - ezért is ajánlja az országot a news.com.



Ide menj, ha jót akarsz!



Míg Montenegró fővárosa, Podgorica nem valami nagy látványosság, a tengerparton rengeteg csodaszép települést lelhetünk! Ilyen például Kotor, amelynek óvárosa a portál szerint olyan, mint valami mesében: macskaköves utcák, magas kastélyfalak. A város 900-1000 kilométerre van Budapesttől, kb 11 óra alatt oda lehet érni kocsival!

Amennyiben nem vágysz a városi nyüzsgésre, a Mou nevű partszakaszt neked találták ki: ám ide érdemes autóval kijönni, mert szó szerint elég messze van a nyüzsgéstől. Ellenben egy pár vízparti Airbnb-szobát még így is találni a környéken - a legtöbb tengerre néző -, így több napra is tervezhetsz! Visszatérve Kotorra: a strandolás mellett mindenképp menj fel a régi várfalra, a városra néző sziklákra. Nem kis tréning, de hidd el, megéri, mert csodálatos a kilátás! A hegymászás mellett bringát is bérelhetsz, amivel az egész öblöt körbetekerheted!



Ha már eleged van Kotorból, könnyedén továbbállhatsz: viszonylag olcsó autót bérelni például, amivel több más szép helyre is elmehetsz, az országban alig vannak távolságok. A portál szerint érdemes még megnézni a Fekete-tavat (Crno Jezero), amely a Durmitor Nemzeti Parkban található ez a tó, amely a nevével ellentétben nem fekete: káprázatos kék, fenyőfákkal és sziklás csúcsokkal szegélyezett. Mindenképp érdemes eljönni, akár csak pár órára is!



Kotortól egy köpésre van még Sveti Stefan is, ami gyakorlatilag egy erődítmény-falu, amely egy kis szigeten található. Egyetlen kis hídon lehet bemenni a szárazföldhöz - ugyanakkor a kis település ma már luxusüdülőként működik, méregdrága apartmanokkal, de az óvárosba mindenképpen be kell menni, ha arra jár az ember. Emellett a strandja is álomszép, megéri csobbanni egyet!