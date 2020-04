Itt a bejelentés: lassan újraindul a budapesti repülőtér

A járvány miatt szinte teljesen leálló légiközlekedés Európa-szerte kezd éledezni; a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma is - a Wizz Air keddi bejelentését, valamint további járatindítási előrejelzéseket követően - lassan és fokozatosan újraindul. A Budapest Airport folyamatos és fokozott intézkedésekkel biztosítja az utasok és a személyzet egészségének védelmét, egyúttal arra kéri az utasokat, hogy a biztonságos utazás érdekében az új repülőtéri protokoll és az általános előírások betartásával segítsék a saját és mások egészségének megőrzését.

A koronavírussal kapcsolatos globális járványügyi helyzet javulásának köszönhetően fokozatosan újraélednek Európa repülőterei. Több légitársaság újra indítja járatait, az utasszám lassú növekedésnek indul.

"A Budapest Airport számára ebben az időszakban is kiemelten fontos a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartózkodó utasok és személyzet egészségének védelme, illetve a biztonságos utazás és utasélmény biztosítása" - hangsúlyozta Dr. Rolf Schnitzler, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: "A kormányzati intézkedésekkel összhangban a repülőtér üzemeltetője a járvány januári megjelenése óta mindent megtesz annak érdekében, hogy a repülőtéren való tartózkodás az utasok és a munkavállalók számára egyaránt biztonságos és kockázatmentes legyen."

A márciusi csökkenő, majd az áprilisban szinte teljesen leálló utasforgalom során a Budapest Airport a repülőtér minden, utasmozgás által érintett területét fertőtlenítette. Az utasbiztonsági folyosókat a repülőtér kényszerhelyzeti készültségének munkatársai naponta egyszer speciális eljárással, folyamatosan fertőtleníti. Az üzemeltető a repülőtér teljes területén fertőtlenítő "nagytakarítást" végzett, és a fokozott fertőtlenítő takarítás jelenleg is folyamatosan zajlik. Emellett a repülőtéri szolgálatok irodái, pihenői és egyéb tartózkodó helyiségei is folyamatos és rendszeres fertőtlenítő takarításon esnek át.

A Budapest Airport az alábbi intézkedésekkel továbbra is folyamatosan biztosítja az utasok és a személyzet védelmét:

Fokozott és folyamatos fertőtlenítő takarítás, a terminál szellőzőrendszerét is beleértve.

Kézfertőtlenítők kihelyezése, az automata kézfertőtlenítők számának további növelése.

Aktív sorkezelés (pl. a jegykezelésnél, az utasbiztonsági ellenőrzésnél, a beszállításnál és az útlevél-ellenőrzésnél), illetve padlómatricák és tiltó matricák kihelyezése a SkyCourt minden második ülőhelyére, az utasok közötti megfelelő távolság megtartásának elősegítésére és biztosítására.

A személyzet azon tagjai számára, akik munkájukból adódóan nem tudják betartani a személyek közötti 1,5 méteres távolságot - például a terminál információs és az utasbiztonsági ellenőr munkatársak esetében - a Budapest Airport kötelezővé teszi a maszk viselését.

A terminálokon továbbra is információs táblák és szórólapok tájékoztatnak a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos tudnivalókról.

A Budapest Airport mindent megtesz annak érdekében, hogy a repülőtér az utasok és a személyzet számára biztonságos terület maradjon, ugyanakkor az újrainduló forgalom az utasoktól éppúgy megköveteli a fokozott figyelmet és óvatosságot.

A Budapest Airport ezért arra kéri minden utasát, hogy a saját és mások egészsége érdekében kísérő (elköszönők vagy várakozók) nélkül lépjen be a repülőtérre, minimalizálva ezzel az egyidejűleg a létesítményben, illetve annak környékén tartózkodók számát, és biztosítva az egymástól számított megfelelő távolság megtartását. Fontos, hogy minden utas ügyeljen az egymástól számított 1,5 méteres távolság betartására, lehetőleg használjon maszkot, és vegye igénybe a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

Kérik ezen felül utasaikat, hogy a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében az online utasfelvételt részesítsék előnyben, valamint amelyik járatnál elérhető, használják az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert is. Továbbá tanácsoljuk utasainknak, hogy megfelelő időben érkezzenek meg a repülőtérre.

Felhívjuk utasaink figyelmét arra is, hogy a jelenleg érvényben lévő kormányrendelet értelmében minden érkező utas továbbra is egészségügyi szakemberek által végzett testhőmérséklet-mérésen és okmányellenőrzésen esik át. Magyarország területére az érvényben lévő kormányrendelet alapján továbbra is csak magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térség (Európai Uniós tagállamok, Svájc és Norvégia) magyarországi tartózkodásra jogosult állampolgárai léphetnek be, akik ezt a jogukat tartózkodási kártyával igazolják.





Címlapkép: Getty Images