Íme a 25-ös toplista: ezek voltak a magyarok kedvenc autói tavaly

Mozgalmas évet zárt a magyar autópiac: már meg is érkeztek a végső eladási adatok, amikből most a Pénzcenttrum szemezgetett. Kiderült, tavaly sem sikerült megszorongatni a Suzukit, de elég érdekesen alakult a mezőny. Mutatjuk a számokat, valamint azt is, melyek voltak a magyarok kedvenc autói tavaly!

Rengeteg autót adtak el tavaly Magyarországon, még a 2018-as rekordévet is sikerült bőven felülmúlni a Datahouse adatai szerint, amelyeket a Pénzcentrumnak is megküldtek. 2019-ben összesen 157 906 új autó gurult ki a magyar utakra, ami 15,6 százalékkal több, mint 2018-ban - igaz, a növekedés lassulni látszik, legalábbis tavaly előtt 2017-hez képest 35,8 százalék volt a növekmény.

Megtolták a kereskedők a decembert, vélhetően az új EU-s szabályok miatt kezdték el gyorsan kipörgetni az autókat. Nincs meglepetés, az utolsó hónapot a Suzuki nyerte, a magyarok kedvenc márkájából 2627 darab állt forgalomba, ami több mint duplája a 2018 decemberi eredménynek. Egyébként az első 4 helyezett hasonló növekedést produkált - csak a harmadik legkelendőbb Dacia ment 100 százalékos növekedés alá, de a 90,66%-ban sincs mit szégyellni.

A francia-román márka és a Suzuki közé a Ford ért oda, az ezüstéremhez 2117 új autó kellett decemberben. Daciából 1531 új gurult ki a szalonokból. Negyedik a Toyota 1194 darabbal, ami 2018-hoz képest majdnem 116 százalékos növekedést jelent, és ezer főlé még a Skoda tudott bemenni decemberben (1061 darabbal), ami 49,44 százalékos javulás 2018 hasonló időszakához képest.

Az egész évet tekintve is a Suzuki vezet: több mint 25 ezer új gördült ki a szalonokból, második bő 10 ezer példánnyal lemaradva a Ford, harmadik helyre pedig a Skoda futott be majdnem 13 ezer forgalomba helyezett kocsival.

A diagramból megállapítható, hogy a top10-ben szereplő márkák számai szinte kivétel nélkül nőttek a korábbi évekhez képest - az Opelnél érezhető némi megtorpanás 2018-hoz képest, durván százzal kevesebb fogyott belőle 2019-ben. Ellenben elég szépen teljesített a KIA, ami 2017-hez képest 76 százalékos növekedést tudott felmutatni, de a 2018-hoz viszonyított 45,5 százalékos növekedés is elég jó. Nagyot ment a Fiat is, majdnem ugyanakkora növekedést könyvelhettek el egy év alatt, mint a dél-koreaiak.

Mindent letarolt a magyarok kedvenc autója



A legnépszerűbb kategória, ahogyan a fenti csárton is látható, 2019-ben a SUV volt, 59 365 darabot adtak el Magyarországon.

Ennek kb. ötöde Suzuki Vitara volt, összesen 12 106 példány kelt el belőle.

Viszonyításképp: nagyjából ugyanennyi ment el a második, harmadik, negyedik és ötödik helyezett SUV-modellből együttvéve. Az alábbi táblázatban szemezgethetsz a számok között!

Nem sikerült átlépnie a 10 ezres példányszámot a Suzuki SX4 S-Crossnak, de így is több mint duplaannyi kelt el, mint 2018-ban, 9246 új modell lett a vége, amivel második az összesítésben a nagytestvér Vitara mögött. A TOP25-be mégegy Suzuki is bekerült, a 14. Swiftből 2692 kelt el 2019-ben. Harmadik a Skoda Octavia, amiből 6960 fogyott, Dacia Dusterből pedig 4376 új példány kelt el 2019-ben.

Feltűnő még, hogy a 14. Swift mellett több más kisautó is ott van az első 25-ben: a Fiat 500-as egyenesen a hetedik 3284 darabbal, 12. a Renault Clio 2838 darabbal, a 13. helyre pedig az Opel Corsa ért oda 2708 regisztrált példánnyal. De ott van még a listán a Dacia Sandero, a Toyota Yaris és a VW Polo is.