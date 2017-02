Eleged van és lelépnél? Országok, ahol fillérekből is megélhetsz

A mindennapi élet költségei sok mindent elárulnak az adott helyről, és a helyiek életszínvonaláról is. Lakhatásra, élelmiszerre mindenkinek költenie kell, függetlenül attól, mennyi pénzből gazdálkodhat. Ha van egy kis megtakarításod, és egy kis időre szívesen elvonulnál a világ elől, ezekben az országokban érdemes körülnézned. Előtte persze érdemes mérlegelned a közbiztonságot is, és az akutális politikai viszonyokat.

A héten már megírtuk, hogy melyek azok az országok, ahol a legdrágább az élet. Egy friss kutatásából viszont az is kiderült, hogy hol lehet a legkevesebb pénzből megélni. A MoveHub nemzetközi költöztető vállalat 121 országot vizsgált meg az alapján, hogy hol mennyibe kerülnek a mindennapok, számba vette a lakások bérleti díját, az élelmiszerárakat, az éttermi számlákat, és azt is, hogy milyen a helyi vásárlóerő.

Az indexetek egy köztudottan drága városhoz, New Yorkhoz viszonyítják, ami azt jelenti, hogy minden egyes indexen NYC a százat (százalékot) jelenti. Ha egy országban például a bérleti díjak indexe 120, az azt jelenti, hogy a bérleti díjak az adott helyen átlagosan 20 százalékkal drágábbak, mint New Yorkban. Ha viszont az indexen 70 pontot kapott, akkor ott a bérleti díjak 30 százalékkal olcsóbbak, mint New Yorkban.

Lakást Nepálban a legolcsóbb bérelni, 3,36 pontot kapott, ami azt jelenti, hogy egy New York-i lakás árának a 3,36 százalékáért már lehet bérelni, de úgy is fordíthatjuk, hogy egy New York-i lakás árából Nepálban majdnem 30 lakást lehet bérelni. Ezen a listán holtversenyben a második Pakisztán és Egyiptom 5,03 ponttal, a harmadik helyen pedig Banglades áll 5,61 ponttal. Az index szerint kizárólag Bermudában (104,76 pont) drágább lakást bérelni, mint New Yorkban.

Az élelmiszerárak Egyiptomban a legalacsonyabbak (19,01 pont), valamint Ukrajnában (19,69), Moldovában (21,97), és Grúziában (22,26). A lista másik végét vizsgálva azt láthatjuk, hogy négy olyan ország van, ahol többe kerülnek az élelmiszerek, mint New Yorkban: az éllovas Bermuda 139,55 ponttal, őt követi Svájc 122,72 ponttal, majd Izland 103,88 ponttal, és a Bahamák 103,52 ponttal. Norvégia élelmiszerárai is csak éppen maradnak el a New York-iaktól, 98,31 pontot kapott.

Az éttermek Nepálban (16,27), majd Indiában (16,38) és Tunéziában (16,95) a legolcsóbbak, őket pedig Egyiptom (18,56) és Srí Lanka (19,51) követi. Itt persze egy országos átlagot kell érteni, nem a frekventált turistaközpontokat.

Az egyik legfontosabb mutató viszont a helyi vásárlóerő, ebből ugyanis az is kiderül, hogy az adott országban az átlagkeresetek hogyan viszonyulnak a helyi árakhoz. Venezuelában a legalacsonyabb a vásárlóerő (3,35 pont), őt követi Szíria (14,08), Ghána (14,52), Kambodzsa (16,59) és Etiópia (16,66). Ami viszont meglepő, hogy 17 ország 100 feletti pontszámot ért el a helyi vásárlóerő indexen. Az első helyen Szaúd-Arábia áll 138,05 ponttal, majd a Mexikóval határos közép-amerikai ország, Belize (134,33). Őt követi Líbia (132,65), Németország (124,88), USA (123,65), Tajvan (118,57), Egyesült Arab Emírség (116,77), és Finnország (114,97). Ezen a listán Magyarország a 72. helyen áll 47,52 ponttal.



Az összesítést nézve, hogy hol a legdrágább az élet, Magyarország a lista 80. helyén áll (121-ből), Szlovákia például 5 hellyel előzött meg minket. Közvetlenül mögöttünk Oroszország, majd Csehország áll, náluk még olcsóbbak a mindennapok.

Az összesítés szerint ezekben az országokban a legolcsóbb az élet:

10. Macedónia (18,99)

9. Moldova (18,54)

8. Grúzia (18,36)

7. Ukrajna (18,14)

6. Tunézia (17,89)

5. Szíria (17,61)

4. Nepál (17,24)

3. Pakisztán (16,57)

2. India (16,31)

1. Egyiptom (14,05)